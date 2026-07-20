Mercedes Akui Masalah Mobil Sebabkan Kecelakaan Lap 1 Russell

Team Principal Mercedes, Toto Wolff, membebaskan George Russell dari segala kesalahan atas kecelakaan lap pertama Grand Prix Belgia, menjelaskan bahwa masalah reabilitas lain telah membatasinya.

Jelang akhir pekan, Wolff mengatakan bahwa Mercedes perlu memastikan mereka 'mengubah kecepatan menjadi hasil', setelah serangkaian masalah reabilitas di kedua mobil telah memungkinkan Ferrari untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara.

Namun, masalah kembali muncul di Spa-Francorchamps saat Russell menyuarakan kekecewaanya setelah kualifikasi. Kemudian, masalah baterai lain membuatnya kehilangan tenaga di Kemmel Straight pada lap pertama, membuatnya bersenggolan dengan mantan rekan setimnya, Lewis Hamilton, dan terdampar ke area gravel trap yang seketika menyudahi balapannya.

Russell's car is craned away after his collision

"Ada dua situasi di sini," kata Wolff kepada Sky Sports F1. "Pertama adalah balapan, kecelakaan yang terjadi. Itu sangat disayangkan bagi kami, kami kehilangan banyak poin konstruktor dan George [kehilangan] poin pembalap.

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"Dan kemudian kami mengalami masalah dengan semua mesin Mercedes, di mana kami kekurangan tenaga di lintasan lurus. Dan itu sangat merugikannya. 100% kesalahan ada pada kami."

Menghadapi media yang lebih luas, Wolff menambahkan: “Dampaknya adalah dia memiliki lebih banyak energi yang tersedia di awal putaran, dan kemudian lebih sedikit energi di akhir putaran. Tetapi dalam hal optimasi, itu adalah defisit.

"Dan kami percaya bahwa defisitnya sekitar dua, dua setengah persepuluh detik dalam mode kualifikasi, jauh lebih kecil daripada pada putaran panjang.”

Mengkonfirmasi bahwa masalah tersebut "berbeda" dari hal lain yang pernah dilihat sebelumnya, Wolff ditanya bagaimana penggemar diharapkan dapat memahami unit daya yang rumit, ketika tim dengan semua pengetahuan tampaknya kesulitan.

“Power Unit sangat kompleks dalam cara Anda mengumpulkan, cara Anda menerapkan, interaksi dari pengemudi,” jawabnya.

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Russell at Spa © XPB Images

“Kami memiliki paket yang sangat kuat, sasis dan Power Unit yang memenangkan kejuaraan, tetapi kami masih berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki masalah reabilitas. Terkadang dalam peraturan baru, hal itu terjadi.

“Dengan George, selama akhir pekan, jelas ada sesuatu pada mesin yang telah kami identifikasi yang berarti dia memiliki lebih sedikit energi untuk digunakan di tikungan 18, itu adalah [masalah] yang paling terlihat.

“Untungnya kami menyadarinya di sini, karena di Budapest, yang tidak kekurangan energi, akan lebih sulit untuk mengidentifikasinya. Tapi itu tetap tidak memperbaiki keadaan baginya, dan itu mungkin menjelaskan setengah atau sedikit lebih dari selisih poin yang dia miliki dengan Kimi."