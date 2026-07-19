Russell Tidak Berdaya untuk Mengimbangi Kecepatan Antonelli di Belgia

George Russell kesulitan untuk menyamai kecepatan Kimi Antonelli sepanjang akhir pekan Grand Prix Belgia.

Russell in Spa
Russell in Spa
© XPB Images

George Russell mengakui kurangnya kecepatan di Grand Prix Belgia "membuat frustrasi", saat pembalap Mercedes itu tidak berdaya untuk menghentikan waktu yang hilang di bagian kecepatan tinggi yang mendominasi sirkuit Spa-Francorchamps.

Russell masih terus tertinggal dari rekan setimnya di Mercedes, Kimi Antonelli, musim ini, dengan bos tim Toto Wolff meminta pembalap Inggris itu untuk fokus berkendara selama Grand Prix Austria.

Russell meraih pole pada hari itu, tetapi situasinya tidak terulang di Spa-Francorchamps. Pembalap Inggris itu terpaut setengah detik dari rekan setimnya, Antonelli, yang meraih pole, dan hampir selisih waktu tersebut muncul saat akselerasi penuh.

“Bisa lebih buruk, bisa juga jauh lebih baik,” nilai Russell.

Russell in Spa
Russell in Spa
© XPB Images

“Kemarin, saya kehilangan delapan persepuluh detik di lintasan lurus; hari ini, saya kehilangan empat persepuluh detik. Ini langkah ke arah yang benar, tetapi kami melihat ini dari Silverstone. 

"Kami pikir kami telah menemukan masalahnya. Kami pikir itu hanya rem. Ternyata bukan remnya. Kemudian kami pikir itu gaya mengemudi saya dengan pedal gas, dan saya meyakinkan diri sendiri bahwa itu adalah sesuatu dalam diri saya dengan gaya mengemudi saya.

“Sekarang, kami sangat yakin itu bukan gaya mengemudi, dan ada masalah serius yang terjadi di sini. Tim bekerja sangat keras untuk menyelesaikannya. 

"Tetapi setiap putaran yang saya lakukan, ketika saya melihat saya tertinggal antara dua persepuluh hingga enam persepuluh detik di lintasan lurus, itu sangat menjengkelkan.”

Meskipun demikian, Russell tetap menyatakan bahwa ia "sangat senang" dengan usahanya dan percaya bahwa, seandainya bukan karena masalah di lintasan lurus, ia "akan berjuang untuk barisan depan".

Ia menambahkan: "Fokus saya selama 36 jam terakhir adalah pada kecepatan di lintasan lurus. Fokus saya bukan pada pengaturan, ban, atau apa pun karena kita semua mencoba menyelesaikan apa yang sedang terjadi.

“Bahkan di lap terakhir saya, entah kenapa, saya kehilangan sepersepuluh detik lagi hanya di lintasan lurus. Dan Anda melihat lap Anda di setir, kecepatan Anda terus menurun saat berada di lintasan lurus penuh, saat Anda memacu gas penuh di lintasan lurus. Anda merasa tidak berdaya.

“Jadi kami tidak tahu apa yang terjadi. Sejujurnya, saya rasa bukan Power Unitnya yang bermasalah, tetapi ada sesuatu yang memperlambat kami di lintasan lurus. Dan seperti yang saya katakan, tim benar-benar sedang berupaya keras untuk menyelesaikan masalah ini.”

Russell at Spa
Russell at Spa
© XPB Images

Ketika ditanya apakah ia mempertimbangkan untuk memacu mobil lebih keras di tikungan untuk mengimbangi defisit tersebut, Russell berkata: “Itu memang menggoda, tetapi teknisi saya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyoroti di mana saya kehilangan waktu, dan ketika saya melewati garis finis, Anda melihat selisih setengah detik, rasanya sangat buruk.

“Namun, ketika Anda menyadari bahwa lebih dari 75 persen dari itu berasal dari Power Unit, Anda merasa sedikit lebih baik. Seperti yang saya katakan, saya senang dengan lap saya. Ketika saya melihat tikungan, ada banyak tikungan di mana saya lebih cepat. Tentu ada tikungan yang perlu saya tingkatkan, tetapi tikungan terlihat seperti pertarungan normal untuk memperebutkan pole position. Lintasan lurus tidak seperti itu.

"Saya tidak tahu apa solusinya, tetapi saya berdoa agar, menjelang pekan Budapest, kita dapat menemukannya."

Tags:

F1
2026
Belgium
George Russell
Mercedes
Russell Tidak Berdaya untuk Mengimbangi Kecepatan Antonelli di Belgia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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