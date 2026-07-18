Sainz Minta Antonelli untuk Tenang usai Ledakan Radio di Latihan GP Belgia

Carlos Sainz tidak terkesan dengan komentar radio Kimi Antonelli setelah insiden sesi latihan Grand Prix Belgia.

Sainz was unimpressed with Antonelli
Sainz was unimpressed with Antonelli

Carlos Sainz meminta pemimpin klasemen Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, untuk "tenang" setelah menyebutnya sebagai "idiot" oleh pembalap Mercedes tersebut selama sesi latihan Grand Prix Belgia.

Ketegangan memuncak pada sesi latihan pembuka di Spa-Francorchamps setelah momen menegangkan antara Antonelli dan Sainz di tikungan Blanchimont saat mereka berebut posisi di lintasan.

“Sainz, dasar idiot!” geram Antonelli melalui radio tim setelah insiden nyaris tabrakan antara keduanya.

F1 championship leader Antonelli branded Sainz "an idiot"
F1 championship leader Antonelli branded Sainz "an idiot"

 

Sementara itu, Sainz berbicara dengan tim Williams-nya melalui radio dan mengatakan: “Saya tidak tahu apa yang Antonelli lakukan pada saya. Dia memacu mobilnya ke arah saya, saya tidak tahu mengapa…”

Berbicara setelah sesi latihan Jumat di Belgia berakhir, Sainz menegaskan bahwa ia tidak terkesan dengan hinaan Antonelli melalui radio tim.

"Saya rasa dia merasa saya menghalanginya - saya tidak merasa demikian," kata Sainz setelah latihan.

"Saya kira saat ini dengan SM [Straight Mode], jika Anda tidak menyingkir persis seperti yang diinginkan [pembalap lain] - Anda tidak dapat berbelok karena Anda tidak memiliki downforce dengan sayap terbuka.

"Mungkin dia merasa aku bisa menghindar dengan cara yang lebih baik.

"Tapi menurutku dia juga tidak seharusnya menyebutku idiot di radio, kurasa itu dilarang, mengumpat dan menghina saingan - jadi menurutku dia harus sedikit tenang."

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Antonelli menjelaskan reaksinya, yang ia akui "bukan yang terbaik" dalam "situasi yang panas," setelah memimpin sesi latihan kedua.

"Maksud saya, dia mengurangi kecepatan saat keluar dari tikungan cepat, Anda keluar dengan gigi tujuh, dan saya harus membatalkan dan itu cukup berisiko," kata pembalap muda Italia itu.

"Jadi tentu saja saya tidak senang dengan itu dan tentu saja apa yang saya katakan mungkin, dalam situasi yang panas, bukanlah yang terbaik - tetapi itu cukup berbahaya."

Sainz mengakhiri sesi latihan Jumat di posisi ke-16 tercepat, di belakang rekan setimnya di Williams, Alex Albon, yang berada di posisi ke-15.

Antonelli memasuki akhir pekan Grand Prix Belgia dengan keunggulan 25 poin di klasemen kejuaraan atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Tags:

F1
Williams
Carlos Sainz Jr
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
Sainz Minta Antonelli untuk Tenang usai Ledakan Radio di Latihan GP Belgia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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