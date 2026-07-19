Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Belgia dari Sirkuit Spa-Francorchamps
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Belgia di Sirkuit Spa-Francorchamps, putaran 10 dari 22.
Kimi Antonelli menambah keunggulannya di klasemen F1 2026 dengan kemenangan di Grand Prix Belgia.
Antonelli memastikan bahwa ia akan memasuki jeda musim panas sebagai pemimpin klasemen, setelah menang di Spa-Francorchamps sementara rivalnya dan rekan setimnya di Mercedes, George Russell, mengalami kegagalan di lap pertama.
Lewis Hamilton naik ke posisi kedua setelah finis keempat, tetapi berpotensi mendapat penalti pasca balapan.
Dengan finis di posisi kedua, kebangkitan Charles Leclerc terus mendapatkan momentum, dengan pembalap Ferrari itu kini hanya terpaut 28 poin dari Russell.
Klasemen F1 2026 - Grand Prix Belgia - Spa-Francorchamps
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|6
|204
|2
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|159
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|154
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|126
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|103
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|92
|7
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|0
|91
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|60
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|42
|10
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|39
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|22
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|19
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|18
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|10
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|6
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|3
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|20
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|21
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0