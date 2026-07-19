Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Belgia dari Sirkuit Spa-Francorchamps

Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Belgia di Sirkuit Spa-Francorchamps, putaran 10 dari 22.

Leclerc at Spa
Leclerc at Spa
© XPB Images

Kimi Antonelli menambah keunggulannya di klasemen F1 2026 dengan kemenangan di Grand Prix Belgia.

Antonelli memastikan bahwa ia akan memasuki jeda musim panas sebagai pemimpin klasemen, setelah menang di Spa-Francorchamps sementara rivalnya dan rekan setimnya di Mercedes, George Russell, mengalami kegagalan di lap pertama.

Lewis Hamilton naik ke posisi kedua setelah finis keempat, tetapi berpotensi mendapat penalti pasca balapan.

Dengan finis di posisi kedua, kebangkitan Charles Leclerc terus mendapatkan momentum, dengan pembalap Ferrari itu kini hanya terpaut 28 poin dari Russell.

Klasemen F1 2026 - Grand Prix Belgia - Spa-Francorchamps

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Andrea Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team6204
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1159
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2154
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1126
5Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team0103
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team092
7Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing091
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing060
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team042
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team039
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team022
12Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team019
13Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team018
14Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team010
15Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team06
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team05
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team03
18Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team01
19Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team0 
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team0 
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team0 
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team0 

Tags:

F1
2026
Belgium
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Belgia dari Sirkuit Spa-Francorchamps
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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