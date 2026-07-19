F1 GP Belgia 2026: Antonelli Menang, Russell Tabrakan dengan Hamilton

Andrea Kimi Antonelli menyalip Charles Leclerc untuk mengklaim kemenangan F1 GP Belgia, saat George Russell kembali mengalami pukulan telak dalam aspirasi gelarnya.

Antonelli mengkonversi pole position keenamnya menjadi kemenangan dengan jumlah yang sama di musim 2026, tetapi pembalap Mercedes itu harus bekerja keras untuk melakukannya.

Setelah mengalahkan Red Bull milik Max Verstappen dalam pertarungan awal, Antonelli mengendalikan tahap awal balapan tetapi mendapati dirinya berada di belakang Leclerc setelah Ferrari memanfaatkan Virtual Safety Car untuk melakukan pit-stop murah.

Russell was taken out at the start

Leclerc memimpin setelah fase VSC dan mempertahankan posisi tersebut hingga lap ke-34 saat Antonelli menyalip Ferrari dari sisi luar di sepanjang Kemmel Straight.

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Antonelli kemudian bertahan dari tekanan Leclerc untuk meraih kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Monako empat balapan lalu, dan menambah 25 poin keunggulan atas Russell yang tersingkir dari balapan setelah insiden lap pertama dengan Lewis Hamilton.

Setelah kehilangan posisi di awal balapan, Russell mencoba menyalip Hamilton dari sisi luar tikungan Les Combes saat keduanya bertabrakan, menyebabkan Russell terlempar ke area kerikil dan keluar dari balapan.

Max Verstappen melengkapi podium di posisi ketiga untuk Red Bull, cukup jauh di belakang dua pembalap terdepan yang saling bersaing, Antonelli dan Leclerc.

Hamilton pulih dari penalti waktu lima detik karena menyebabkan tabrakan dengan Russell dan finis keempat di depan Oscar Piastri.

Namun, juara dunia tujuh kali itu masih bisa dikenai penalti lebih lanjut karena Ferrari menghadapi investigasi pasca balapan atas pelepasan yang tidak aman.

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Setelah menjalani hukuman awal saat melakukan pit-stop, Hamilton secara tidak sengaja menabrak seorang mekanik yang tampaknya mencoba melakukan penyesuaian sayap depan, Hamilton keluar dari pit box setelah melihat sinyal pit-lane Ferrari berubah hijau.

Antonelli led into Turn 1, but briefly lost out to Verstappen

Ferrari mengkonfirmasi bahwa mekanik yang terlibat tidak terluka.

Isack Hadjar secara luar biasa bangkit dari posisi belakang grid untuk finis keenam setelah menahan gempuran Lando Norris, yang juga naik dari posisi ke-13 karena penalti gridnya sendiri karena menggunakan baterai keempatnya musim ini.

Gabriel Bortoleto mencetak poin solid untuk Audi, mengalahkan Arvid Lindblad di Racing Bulls yang telah ditingkatkan untuk finis di posisi kedelapan.

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Franco Colapinto mengungguli rekan setimnya di Alpine, Pierre Gasly, untuk meraih poin terakhir yang tersedia di posisi ke-10.

Lance Stroll dan Sergio Perez bergabung dengan Russell di pinggir trek setelah mundur dari balapan.