F1 GP Belgia 2026: Antonelli Menang, Russell Tabrakan dengan Hamilton

Hasil lengkap balapan F1 GP Belgia 2026 dari sirkuit Spa-Francorchamps, putaran 10 dari 22.

Antonelli celebrates his sixth win of 2026
Antonelli celebrates his sixth win of 2026

Andrea Kimi Antonelli menyalip Charles Leclerc untuk mengklaim kemenangan F1 GP Belgia, saat George Russell kembali mengalami pukulan telak dalam aspirasi gelarnya.

Antonelli mengkonversi pole position keenamnya menjadi kemenangan dengan jumlah yang sama di musim 2026, tetapi pembalap Mercedes itu harus bekerja keras untuk melakukannya.

Setelah mengalahkan Red Bull milik Max Verstappen dalam pertarungan awal, Antonelli mengendalikan tahap awal balapan tetapi mendapati dirinya berada di belakang Leclerc setelah Ferrari memanfaatkan Virtual Safety Car untuk melakukan pit-stop murah.

Russell was taken out at the start
Russell was taken out at the start

Leclerc memimpin setelah fase VSC dan mempertahankan posisi tersebut hingga lap ke-34 saat Antonelli menyalip Ferrari dari sisi luar di sepanjang Kemmel Straight.

Antonelli kemudian bertahan dari tekanan Leclerc untuk meraih kemenangan pertamanya sejak Grand Prix Monako empat balapan lalu, dan menambah 25 poin keunggulan atas Russell yang tersingkir dari balapan setelah insiden lap pertama dengan Lewis Hamilton.

Setelah kehilangan posisi di awal balapan, Russell mencoba menyalip Hamilton dari sisi luar tikungan Les Combes saat keduanya bertabrakan, menyebabkan Russell terlempar ke area kerikil dan keluar dari balapan.

Max Verstappen melengkapi podium di posisi ketiga untuk Red Bull, cukup jauh di belakang dua pembalap terdepan yang saling bersaing, Antonelli dan Leclerc.

Hamilton pulih dari penalti waktu lima detik karena menyebabkan tabrakan dengan Russell dan finis keempat di depan Oscar Piastri.

Namun, juara dunia tujuh kali itu masih bisa dikenai penalti lebih lanjut karena Ferrari menghadapi investigasi pasca balapan atas pelepasan yang tidak aman.

Setelah menjalani hukuman awal saat melakukan pit-stop, Hamilton secara tidak sengaja menabrak seorang mekanik yang tampaknya mencoba melakukan penyesuaian sayap depan, Hamilton keluar dari pit box setelah melihat sinyal pit-lane Ferrari berubah hijau.

Antonelli led into Turn 1, but briefly lost out to Verstappen
Antonelli led into Turn 1, but briefly lost out to Verstappen

Ferrari mengkonfirmasi bahwa mekanik yang terlibat tidak terluka.

Isack Hadjar secara luar biasa bangkit dari posisi belakang grid untuk finis keenam setelah menahan gempuran Lando Norris, yang juga naik dari posisi ke-13 karena penalti gridnya sendiri karena menggunakan baterai keempatnya musim ini.

Gabriel Bortoleto mencetak poin solid untuk Audi, mengalahkan Arvid Lindblad di Racing Bulls yang telah ditingkatkan untuk finis di posisi kedelapan. 

Franco Colapinto mengungguli rekan setimnya di Alpine, Pierre Gasly, untuk meraih poin terakhir yang tersedia di posisi ke-10.

Lance Stroll dan Sergio Perez bergabung dengan Russell di pinggir trek setelah mundur dari balapan.

F1 GP Belgia 2026 - Spa-Francorchamps - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTimLaps/Gap
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team44 laps
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+1.9s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+11.5s
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+17.2s
5Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team+18.9s
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing+23.3s
7Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team+24.0s
8Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team+49.1s
9Arvid LindbladGBRRacing Bulls+50.4s
10Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+76.0s
11Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+76.9s
12Liam LawsonNZDRacing Bulls+77.5s
13Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team+78.3s
14Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team+94.4s
15Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team+102.6s
16Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team+103.6s
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team+108.9s
18Valtteri BottasFINCadillac F1 Team+1 lap
DNFFernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+2 laps
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+19 laps
DNFSergio PerezMEXCadillac F1 Team+31 laps
DNFGeorge RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team 

Tags:

F1
Mercedes
Andrea Kimi Antonelli
George Russell
Max Verstappen
Red Bull
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
F1 GP Belgia 2026: Antonelli Menang, Russell Tabrakan dengan Hamilton
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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