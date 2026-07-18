F1 GP Belgia 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Spa-Francorchamps

Pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli kembali jadi yang tercepat pada sesi Free Practice 3 F1 GP Belgia saat Lewis Hamilton mengalami kecelakaan.

Antonelli, yang juga memimpin Free Practice 2 hari Jumat, unggul 0,139 detik dari Lando Norris dari McLaren, sementara Max Verstappen berada di urutan ketiga tercepat untuk Red Bull, terpaut 0,148 detik.

Sesi berakhir dramatis ketika Hamilton melakukan kesalahan langka dan menabrakkan Ferrari-nya di Tikungan 13.

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Insiden tersebut merupakan salinan persis dari yang terjadi dengan Pierre Gasly pada FP2, di mana Hamilton kehilangan kendali atas mobilnya saat memasuki tikungan, melaju melewati kerikil, dan menarak pembatas ban seperti yang dialami Gasly.

Benturan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada bagian belakang Ferrari Hamilton dan memaksa juara dunia tujuh kali itu untuk berhenti di lintasan.

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"Saya telah menghancurkan mobil, kawan. Saya minta maaf," lapor Hamilton melalui radio tim.

Hamilton kini menghadapi penantian yang menegangkan untuk melihat apakah Ferrari dapat menyiapkan mobilnya tepat waktu untuk kualifikasi, yang akan berlangsung kurang dari dua setengah jam setelah berakhirnya FP3.

George Russell sekali lagi tertinggal di belakang rekan setimnya, Antonelli, dengan finis 0,367 detik di belakang pembalap muda Italia itu dan berada di posisi keempat, di depan Hamilton yang tertinggal hampir empat persepuluh detik di posisi kelima.

Charles Leclerc hampir empat persepuluh detik lebih lambat dari Hamilton dan berada di posisi keenam dalam sesi yang sulit bagi Ferrari, sementara Oscar Piastri dari McLaren berada di posisi ketujuh.

Sesi latihan berjalan baik untuk Audi karena Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto sama-sama mengamankan posisi di 10 besar, masing-masing di urutan kedelapan dan kesembilan, sementara Isack Hadjar berada di urutan ke-10 dengan Red Bull-nya.

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Sebanyak empat pembalap akan menerima penalti grid untuk balapan hari Minggu di Spa-Francorchamps.

Norris dan Lance Stroll masing-masing akan mendapat penalti pengurangan 10 posisi di grid, sementara Hadjar akan memulai dari posisi paling belakang dan Fernando Alonso juga telah melampaui alokasi komponen unit dayanya.

Sesi kualifikasi untuk Grand Prix Belgia akan digelar pada pukul 16:00 waktu setempat, atau 21:00 Waktu Indonesia Barat.