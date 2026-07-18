F1 GP Belgia 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Spa-Francorchamps

Hasil lengkap dari latihan bebas terakhir F1 GP Belgia 2026 dari sirkuit Spa-Francorchamps, putaran 10 dari 22.

Antonelli at Spa
Antonelli at Spa
© XPB Images

Pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli kembali jadi yang tercepat pada sesi Free Practice 3 F1 GP Belgia saat Lewis Hamilton mengalami kecelakaan.

Antonelli, yang juga memimpin Free Practice 2 hari Jumat, unggul 0,139 detik dari Lando Norris dari McLaren, sementara Max Verstappen berada di urutan ketiga tercepat untuk Red Bull, terpaut 0,148 detik.

Sesi berakhir dramatis ketika Hamilton melakukan kesalahan langka dan menabrakkan Ferrari-nya di Tikungan 13.

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Insiden tersebut merupakan salinan persis dari yang terjadi dengan Pierre Gasly pada FP2, di mana Hamilton kehilangan kendali atas mobilnya saat memasuki tikungan, melaju melewati kerikil, dan menarak pembatas ban seperti yang dialami Gasly.

Benturan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada bagian belakang Ferrari Hamilton dan memaksa juara dunia tujuh kali itu untuk berhenti di lintasan.

"Saya telah menghancurkan mobil, kawan. Saya minta maaf," lapor Hamilton melalui radio tim.

Hamilton kini menghadapi penantian yang menegangkan untuk melihat apakah Ferrari dapat menyiapkan mobilnya tepat waktu untuk kualifikasi, yang akan berlangsung kurang dari dua setengah jam setelah berakhirnya FP3.

George Russell sekali lagi tertinggal di belakang rekan setimnya, Antonelli, dengan finis 0,367 detik di belakang pembalap muda Italia itu dan berada di posisi keempat, di depan Hamilton yang tertinggal hampir empat persepuluh detik di posisi kelima.

Charles Leclerc hampir empat persepuluh detik lebih lambat dari Hamilton dan berada di posisi keenam dalam sesi yang sulit bagi Ferrari, sementara Oscar Piastri dari McLaren berada di posisi ketujuh.

Sesi latihan berjalan baik untuk Audi karena Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto sama-sama mengamankan posisi di 10 besar, masing-masing di urutan kedelapan dan kesembilan, sementara Isack Hadjar berada di urutan ke-10 dengan Red Bull-nya.

Sebanyak empat pembalap akan menerima penalti grid untuk balapan hari Minggu di Spa-Francorchamps.

Norris dan Lance Stroll masing-masing akan mendapat penalti pengurangan 10 posisi di grid, sementara Hadjar akan memulai dari posisi paling belakang dan Fernando Alonso juga telah melampaui alokasi komponen unit dayanya.

Sesi kualifikasi untuk Grand Prix Belgia akan digelar pada pukul 16:00 waktu setempat, atau 21:00 Waktu Indonesia Barat.

F1 GP Belgia 2026 - Spa-Francorchamps - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptimeLaps
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m45.990s13
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m46.129s21
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m46.138s14
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m46.357s12
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m46.382s17
6Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m46.750s17
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m46.785s20
8Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m46.924s20
9Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m47.049s18
10Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m47.096s19
11Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m47.176s23
12Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m47.690s23
13Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m47.904s20
14Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m47.920s23
15Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m47.949s21
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m47.990s19
17Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m48.644s22
18Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m48.692s20
19Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m48.730s22
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m48.990s21
21Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m50.155s17
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m50.631s15

Tags:

F1
2026
Belgium
F1 GP Belgia 2026: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Spa-Francorchamps
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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