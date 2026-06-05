Hamilton Tiba di Paddock F1 Monako dengan Ducati Super Langka

Juara dunia Formula 1 tujuh kali, Lewis Hamilton, mencuri perhatian pada hari Kamis di Grand Prix Monako saat ia tiba di paddock dengan mengendarai Ducati yang sangat langka.

Akhir pekan ini menandai kunjungan tahunan Formula 1 ke sirkuit jalanan Monte Carlo yang ikonik.

Lewis Hamilton, yang meski berpaspor Inggris tetapi tinggal di Monte Carlo, tiba di paddock pada hari Kamis jelang GP Monako keduanya sebagai pembalap Ferrari dengan menunggangi Ducati Panigale V4 S 100.

Hamilton joined Ferrari from Mercedes in 2025

Itu bukan sekadar Panigale V4 S biasa, karena motor ini hanya diproduksi terbatas sebanyak 100 unit untuk merayakan ulang tahun Ducati ke-100.

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Warna perak Panigale terinspirasi dari warna 750 Imola Desmo, yang memenangkan 200 Miglia di Imola pada tahun 1972 dengan Paul Smart dan Bruno Spaggiari.

Edisi khusus V4 Panigale ini menghasilkan tenaga 216 bhp dan hanya berbobot 187 kg.

Panigale V4 S 100 ini adalah satu dari beberapa koleksi motor yang dimiliki oleh Hamilton, karena dia juga pernah ke paddock dengan MV Agusta F4 LH44.

Hamilton adalah penggemar berat motor, dan terkenal karena pernah ikut serta dalam pertukaran motor dengan juara dunia MotoGP tujuh kali, Valentino Rossi.

Keduanya bertukar motor pada tahun 2019 di Sirkuit Ricardo Tormo di Valencia, Spanyol, dengan Hamilton mendapatkan pengalaman pertamanya mengendarai motor MotoGP Yamaha.

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Acara tersebut diselenggarakan oleh sponsor bersama, Monster Energy, ketika Hamilton masih menjadi anggota tim Mercedes F1.

Ducati merayakan ulang tahun ke-100 mereka akhir pekan lalu di Grand Prix Italia MotoGP, dengan meluncurkan livery khusus untuk Marc Marquez dan Pecco Bagnaia.

Hamilton scored his best result for Ferrari in Canada

Bagnaia berhasil membawa motornya ke podium di posisi ketiga, mengalahkan pembalap Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, di lap terakhir yang menegangkan.

Ducati kemungkinan akan menggunakan livery khusus lainnya di akhir musim pada Grand Prix San Marino di Misano.

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Hamilton memasuki Grand Prix Monaco akhir pekan ini setelah meraih hasil terbaiknya hingga saat ini sebagai pembalap Ferrari, setelah finis kedua di Grand Prix Kanada.

Itu menandai podium grand prix keduanya musim ini dan menempatkannya tiga poin di belakang rekan setimnya, Charles Leclerc, di posisi keempat klasemen.

Hamilton telah tiga kali memenangkan Grand Prix Monaco.