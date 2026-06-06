F1 GP Monako 2026: Antonelli Curi Pole Position dari Verstappen

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Monako 2026 dari jalanan Monte Carlo, putaran 6 dari 22.

Antonelli in Monaco
Antonelli in Monaco
© XPB Images
Add as a preferred source

Kimi Antonelli meraih pole position pada kualifikasi F1 GP Monako, mengungguli Max Verstappen lewat dorongan yang luar biasa pada lap terakhirnya.

Pemimpin klasemen kejuaraan ini menegaskan dominasinya di saat yang paling penting, pulih dari hari Jumat yang mengecewakan untuk merebut pole position paling krusial musim ini.

Menjadi salah satu pembalap terakhir yang melintasi garis finis, Antonelli merebut pole dari Verstappen, yang sebelumnya lolos dari ancaman juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton.

Charles Leclerc kesulitan di Q3 meski sempat berada di posisi teratas. Tidak mau kecewa di balapan kandangnya, Leclerc mengerahkan seluruh kemampuannya untuk merebut pole, yang membuatnya justru menabrak dinding di akhir sesi.

Isack Hadjar pulih dari kecelakaan hari Jumat untuk berada di posisi lima untuk Red Bull, di depan George Russell yang kembali tertinggal dari rekan satu timnya yang memimpin klasemen, Antonelli.

Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Monaco Grand Prix
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Monaco Grand Prix

McLaren menunjukkan peningkatan kecepatan pada hari Sabtu, tetapi denngan peningkatan dari tim rival, Oscar Piastri dan Lando Norris tidak beranjak dari posisi ketujuh dan kedelapan.

Itu adalah kualifikasi yang mengecewakan bagi Audi. Kedua mobil mereka berada di tiga besar pada ketiga sesi latihan, tetapi Nico Hulkenberg hanya mampu berada di posisi ke-13, sementara rekan setimnya Gabriel Bortoleto berada di posisi ke-16 setelah mengalami kecelakaan di akhir Q1.

Hari itu kembali menjadi hari yang suram bagi Aston Martin, dengan Fernando Alonso dan Lance Stroll terpuruk di barisan belakang grid - Stroll hampir terpaut satu detik dari kecepatan Valtteri Bottas di Cadillac.

Haas mengalami kekecewaan setelah menyelesaikan perbaikan cepat pada mobil Ollie Bearman, karena baik pembalap Inggris itu maupun Esteban Ocon gagal lolos dari Q1.

F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m13.599s1m12.704s1m12.051s
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m13.490s1m12.499s1m12.094s
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m13.777s1m12.934s1m12.279s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m13.293s1m12.774s1m12.351s
5Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m14.408s1m12.722s1m12.434s
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m14.214s1m13.238s1m12.445s
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m14.159s1m12.983s1m12.624s
8Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m13.630s1m12.919s1m12.765s
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m14.469s1m13.762s1m13.226s
10Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m14.498s1m13.471s1m13.412s
11Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m14.321s1m13.787s 
12Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m14.348s1m13.815s 
13Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m13.923s1m13.902s 
14Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m14.573s1m13.995s 
15Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m14.685s1m14.248s 
16Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m14.683sNo time set 
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m14.722s  
18Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m14.747s  
19Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m14.814s  
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m15.283s  
21Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m15.349s  
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m16.061s  

In this article

F1 GP Monako 2026: Antonelli Curi Pole Position dari Verstappen
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 Results
F1 GP Monaco: Hasil Free Practice 3 dari Jalanan Monte Carlo
25/05/24
Lando Norris (GBR) McLaren MCL38. Formula 1 World Championship, Rd 8, Monaco Grand Prix, Monte Carlo, Monaco, Practice
F1 News
Ocon Podium, Clarkson Kirimkan Bir ke Markas Alpine
13/06/23
Jeremy Clarkson (GBR) TV Presenter with Nick Mason (GBR) Pink Floyd Drummer on the grid. Formula 1 World Championship, Rd
F1 News
Perubahan Sikap Hamilton setelah Upgrade Mercedes
07/06/23
Lewis Hamilton (GBR) Mercedes AMG F1 W14. Formula 1 World Championship, Rd 8, Spanish Grand Prix, Barcelona, Spain,
F1 News
Sainz Menetapkan Tenggat Waktu Pembicaraan Kontrak Ferrari
30/05/23
Carlos Sainz Jr (ESP) Ferrari crashed in the second practice session. Formula 1 World Championship, Rd 7, Monaco Grand
F1 News
Marko Serang Balik Schumacher atas Klaim "Alasan Pribadi"
30/05/23
(L to R): Ralf Schumacher (GER) with Dr Helmut Marko (AUT) Red Bull Motorsport Consultant. Formula 1 World Championship,
F1 News
Wolff Memuji Verstappen yang Berada di "Puncak Permainannya"
30/05/23
Race winner Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing celebrates on the podium. Formula 1 World Championship, Rd 7, Monaco