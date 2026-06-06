F1 GP Monako 2026: Antonelli Curi Pole Position dari Verstappen

Kimi Antonelli meraih pole position pada kualifikasi F1 GP Monako, mengungguli Max Verstappen lewat dorongan yang luar biasa pada lap terakhirnya.

Pemimpin klasemen kejuaraan ini menegaskan dominasinya di saat yang paling penting, pulih dari hari Jumat yang mengecewakan untuk merebut pole position paling krusial musim ini.

Menjadi salah satu pembalap terakhir yang melintasi garis finis, Antonelli merebut pole dari Verstappen, yang sebelumnya lolos dari ancaman juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton.

Charles Leclerc kesulitan di Q3 meski sempat berada di posisi teratas. Tidak mau kecewa di balapan kandangnya, Leclerc mengerahkan seluruh kemampuannya untuk merebut pole, yang membuatnya justru menabrak dinding di akhir sesi.

Isack Hadjar pulih dari kecelakaan hari Jumat untuk berada di posisi lima untuk Red Bull, di depan George Russell yang kembali tertinggal dari rekan satu timnya yang memimpin klasemen, Antonelli.

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Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Monaco Grand Prix

McLaren menunjukkan peningkatan kecepatan pada hari Sabtu, tetapi denngan peningkatan dari tim rival, Oscar Piastri dan Lando Norris tidak beranjak dari posisi ketujuh dan kedelapan.

Itu adalah kualifikasi yang mengecewakan bagi Audi. Kedua mobil mereka berada di tiga besar pada ketiga sesi latihan, tetapi Nico Hulkenberg hanya mampu berada di posisi ke-13, sementara rekan setimnya Gabriel Bortoleto berada di posisi ke-16 setelah mengalami kecelakaan di akhir Q1.

Hari itu kembali menjadi hari yang suram bagi Aston Martin, dengan Fernando Alonso dan Lance Stroll terpuruk di barisan belakang grid - Stroll hampir terpaut satu detik dari kecepatan Valtteri Bottas di Cadillac.

Haas mengalami kekecewaan setelah menyelesaikan perbaikan cepat pada mobil Ollie Bearman, karena baik pembalap Inggris itu maupun Esteban Ocon gagal lolos dari Q1.

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