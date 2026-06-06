F1 GP Monako 2026: Hasil Free Practice 3 dari Jalanan Monte Carlo

Kimi Antonelli memtahkan dominasi Ferrari dengan memimpin sesi latihan bebas terakhir untuk F1 GP Monako 2026

Mercedes membuka kecepatan yang signifikan semalam setelah tertinggal di belakang Ferrari dan Max Verstappen pada hari Jumat.

Pembalap Italia itu memuncaki sesi dengan 1m12.720, satu-satunya pengemudi yang mencatat laptime di bawah 1:13.

Charles Leclerc berada di urutan kedua, satu tempat di depan rekan setimnya di Ferrari Lewis Hamilton, dengan kedua pembalap mengeluh tentang rem di berbagai titik sesi.

George Russell menegaskan kecepatan Antonelli di tempat keempat, memimpin Red Bull milik Verstappen.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

McLaren memiliki Oscar Piastri di posisi keenam dengan Lando Norris di posisi kesembilan, tetapi Audi sekali lagi menempatkan kedua mobil di 10 besar, dengan Gabriel Bortoleto di posisi ketujuh dan Nico Hulkenberg di posisi ke-10.

Ollie Bearman telah menunjukkan kilatan kecepatan sepanjang akhir pekan sejauh ini, tetapi kehilangan bagian belakang Haas-nya ketika melewati Russell dalam pelarian ke Massenet, membuat kontak dengan dinding dan merobek sayap belakang.

Kesengsaraan Aston Martin berlanjut, dengan Fernando Alonso dan Lance Stroll di kaki lembar waktu, jatuh lebih dari detik pendek dari Cadillac Valtteri Bottas.

F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Free Practice 3 Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m12.720s 22 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m13.047s 32 3 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m13.051s 30 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m13.483s 23 5 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m13.662s 23 6 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m13.698s 20 7 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m13.820s 27 8 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 1m13.877s 25 9 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m14.006s 24 10 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m14.050s 22 11 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m14.278s 24 12 Carlos Sainz SPA Atlassian Williams F1 Team 1m14.336s 26 13 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m14.480s 22 14 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m14.487s 18 15 Liam Lawson NWZ Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m14.587s 27 16 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m14.801s 24 17 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m14.918s 24 18 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m14.945s 19 19 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m15.179s 21 20 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m15.451s 17 21 Fernando Alonso SPA Aston Martin Aramco F1 Team 1m15.567s 26 22 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m15.921s 22

Article continues below ADVERTISEMENT