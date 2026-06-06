F1 GP Monako 2026: Hasil Free Practice 3 dari Jalanan Monte Carlo

Hasil lengkap sesi latihan terakhir untuk F1 GP Monako 2026, putaran 6 dari 22.

Antonelli in Monaco
Antonelli in Monaco
© XPB Images
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Kimi Antonelli memtahkan dominasi Ferrari dengan memimpin sesi latihan bebas terakhir untuk F1 GP Monako 2026

Mercedes membuka kecepatan yang signifikan semalam setelah tertinggal di belakang Ferrari dan Max Verstappen pada hari Jumat. 

Pembalap Italia itu memuncaki sesi dengan 1m12.720, satu-satunya pengemudi yang mencatat laptime di bawah 1:13.

Charles Leclerc berada di urutan kedua, satu tempat di depan rekan setimnya di Ferrari Lewis Hamilton, dengan kedua pembalap mengeluh tentang rem di berbagai titik sesi.

George Russell menegaskan kecepatan Antonelli di tempat keempat, memimpin Red Bull milik Verstappen.

McLaren memiliki Oscar Piastri di posisi keenam dengan Lando Norris di posisi kesembilan, tetapi Audi sekali lagi menempatkan kedua mobil di 10 besar, dengan Gabriel Bortoleto di posisi ketujuh dan Nico Hulkenberg di posisi ke-10.

Ollie Bearman telah menunjukkan kilatan kecepatan sepanjang akhir pekan sejauh ini, tetapi kehilangan bagian belakang Haas-nya ketika melewati Russell dalam pelarian ke Massenet, membuat kontak dengan dinding dan merobek sayap belakang.

Kesengsaraan Aston Martin berlanjut, dengan Fernando Alonso dan Lance Stroll di kaki lembar waktu, jatuh lebih dari detik pendek dari Cadillac Valtteri Bottas.

F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m12.720s22
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m13.047s32
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m13.051s30
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m13.483s23
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m13.662s23
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m13.698s20
7Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m13.820s27
8Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m13.877s25
9Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m14.006s24
10Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m14.050s22
11Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m14.278s24
12Carlos SainzSPAAtlassian Williams F1 Team1m14.336s26
13Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m14.480s22
14Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m14.487s18
15Liam LawsonNWZVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m14.587s27
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m14.801s24
17Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m14.918s24
18Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m14.945s19
19Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m15.179s21
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m15.451s17
21Fernando AlonsoSPAAston Martin Aramco F1 Team1m15.567s26
22Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m15.921s22

 

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F1 GP Monako 2026: Hasil Free Practice 3 dari Jalanan Monte Carlo
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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