F1 GP Monako 2026: Hasil Free Practice 3 dari Jalanan Monte Carlo
Hasil lengkap sesi latihan terakhir untuk F1 GP Monako 2026, putaran 6 dari 22.
Kimi Antonelli memtahkan dominasi Ferrari dengan memimpin sesi latihan bebas terakhir untuk F1 GP Monako 2026
Mercedes membuka kecepatan yang signifikan semalam setelah tertinggal di belakang Ferrari dan Max Verstappen pada hari Jumat.
Pembalap Italia itu memuncaki sesi dengan 1m12.720, satu-satunya pengemudi yang mencatat laptime di bawah 1:13.
Charles Leclerc berada di urutan kedua, satu tempat di depan rekan setimnya di Ferrari Lewis Hamilton, dengan kedua pembalap mengeluh tentang rem di berbagai titik sesi.
George Russell menegaskan kecepatan Antonelli di tempat keempat, memimpin Red Bull milik Verstappen.
McLaren memiliki Oscar Piastri di posisi keenam dengan Lando Norris di posisi kesembilan, tetapi Audi sekali lagi menempatkan kedua mobil di 10 besar, dengan Gabriel Bortoleto di posisi ketujuh dan Nico Hulkenberg di posisi ke-10.
Ollie Bearman telah menunjukkan kilatan kecepatan sepanjang akhir pekan sejauh ini, tetapi kehilangan bagian belakang Haas-nya ketika melewati Russell dalam pelarian ke Massenet, membuat kontak dengan dinding dan merobek sayap belakang.
Kesengsaraan Aston Martin berlanjut, dengan Fernando Alonso dan Lance Stroll di kaki lembar waktu, jatuh lebih dari detik pendek dari Cadillac Valtteri Bottas.
F1 GP Monako 2026 - Monte Carlo - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m12.720s
|22
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m13.047s
|32
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m13.051s
|30
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m13.483s
|23
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m13.662s
|23
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m13.698s
|20
|7
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m13.820s
|27
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|1m13.877s
|25
|9
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m14.006s
|24
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|1m14.050s
|22
|11
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m14.278s
|24
|12
|Carlos Sainz
|SPA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m14.336s
|26
|13
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m14.480s
|22
|14
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|1m14.487s
|18
|15
|Liam Lawson
|NWZ
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m14.587s
|27
|16
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|1m14.801s
|24
|17
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m14.918s
|24
|18
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|1m14.945s
|19
|19
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m15.179s
|21
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m15.451s
|17
|21
|Fernando Alonso
|SPA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m15.567s
|26
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m15.921s
|22