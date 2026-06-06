Fred Vasseur Absen pada Hari Sabtu F1 GP Monako Karena Sakit

Team Principal Formula 1 Ferrari Fred Vasseur diumumkan absen kualifikasi di Grand Prix Monako karena alasan medis.

Pria Prancis 58 tahun itu tidak akan hadir untuk aksi F1 hari Sabtu dan akan "tetap di bawah pengamatan di fasilitas medis setempat".

Ferrari belum mengungkapkan rincian masalah medis Vasseur tetapi mengatakan mereka "menantikan untuk melihatnya kembali ke trek segera".

Vasseur has been in charge of Ferrari since 2023 © XPB Images

"Fred Vasseur tidak akan hadir di sirkuit hari ini," bunyi pernyataan Ferrari.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Setelah beberapa pemeriksaan medis, Fred akan tetap di bawah pengamatan di fasilitas medis setempat.

"Tidak ada informasi medis lebih lanjut yang akan diberikan. Kami berharap Fred cepat sembuh dan berharap untuk segera melihatnya kembali ke trek."

Ferrari mengakhiri latihan Jumat paling cepat di kedua sesi, dengan Charles Leclerc memimpin Scuderia satu-dua di FP1, sebelum Lewis Hamilton mengatur kecepatan dari rekan setimnya di FP2.

Ferrari has had a strong start to the weekend in Monaco © XPB Images

Monaco telah dialokasikan sebagai kesempatan terbaik Ferrari untuk memenangkan balapan di musim yang sejauh ini didominasi oleh Mercedes, dengan Silver Arrows meraih kemenangan di masing-masing dari lima acara pembuka.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Saingan Ferrari memberi tip kepada tim Italia untuk menjadi favorit di sekitar Sirkuit Jalan Monte Carlo yang ketat dan berliku karena kekuatan SF-26 di tikungan kecepatan rendah, dan prediksi itu sejauh ini telah membuahkan hasil, berdasarkan tindakan hari Jumat.

Setelah menduduki puncak lembar waktu pada hari Jumat, Hamilton berkata: "Ini adalah hari yang positif secara keseluruhan dan mobil terasa cukup bagus sejak putaran pertama.

"Tim melakukan pekerjaan yang solid dengan perubahan yang kami buat di antara dua sesi dan kami dapat bekerja melalui program kami tanpa masalah besar.

"Monako selalu menjadi tantangan yang sangat berbeda, dengan gundukan dan kedekatan penghalang, jadi tidak mudah untuk menemukan keseimbangan yang tepat dan menyatukan semuanya.

"Masih ada kinerja yang harus ditemukan dan malam ini kami akan fokus pada detailnya, karena marginnya sangat kecil di sini dan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kualifikasi."

Article continues below ADVERTISEMENT