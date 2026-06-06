“Bono Versi Italia” di Balik Kebangkitan Ferrari Hamilton?

Lewis Hamilton menyebutkan peningkatan performanya di Formula 1 musim ini terkait langsung dengan perombakan tim tekniknya di Ferrari.

Setelah musim debut yang sangat mengecewakan bersama Ferrari pada tahun 2025, Hamilton menikmati awal musim F1 2026 yang jauh lebih baik dan telah meraih dua podium di China dan Kanada.

Performa impresif juara dunia tujuh kali ini tampaknya berlanjut ke Grand Prix Monaco.

Hamilton tercepat kedua di belakang rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, pada sesi latihan pertama sebelum kemudian memimpin di sesi kedua dalam formasi 1-2 lainnya untuk Scuderia.

Hamilton set the pace in second practice in Monaco © XPB Images

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Berbicara pada hari Kamis di Monaco, Hamilton memuji Race Engineer barunya, Carlo Santi, yang menggantikan Riccardo Adami selama musim dingin setelah keduanya kesulitan membangun hubungan yang efektif tahun lalu.

Santi awalnya hanya dimaksudkan sebagai pengganti sementara untuk Adami, tetapi mantan insinyur Kimi Raikkonen ini telah menjalin hubungan yang erat dengan Hamilton, yang sebelumnya menikmati kemitraan yang sangat sukses dengan Peter ‘Bono’ Bonnington selama 12 musimnya di Mercedes.

Dalam diri Santi, Hamilton percaya bahwa ia telah menemukan “Bono versi Italia”-nya di Ferrari.

“Kerja sama antara pembalap dan Engineer sangat, sangat penting,” kata Hamilton kepada media termasuk Crash.net.

“Tahun lalu Adami dan saya memiliki hubungan yang sangat baik. Dia orang yang menyenangkan. Kami bekerja sama dengan cukup baik. Saya pikir memenuhi kebutuhan pembalap membutuhkan waktu untuk dipelajari.

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“Ketika Anda memberikan umpan balik kepada teknisi, pemahaman mereka tentang keseimbangan tikungan, pemahaman mereka tentang semua elemen yang berkontribusi pada kesulitan yang Anda alami, ketika Anda mencoba menjelaskan apa itu, masalah yang Anda hadapi, tikungan demi tikungan, masuk, utama dan keluar, atau Anda membedahnya menjadi lima bagian jika Anda mau.

"Kolaborasi antara pembalap dan teknisi terkadang berhasil dan terkadang gagal.

“Dengan saya dan Bono, semuanya berjalan lancar sejak awal. Dia memiliki hubungan kerja yang baik dengan Michael [Schumacher].

"Saya merasa Carlo seperti Bono versi Italia saya. Saya mengatakan itu pada Bono beberapa hari yang lalu! Dia agak seperti orang berpengalaman. Dia orang yang lebih tua dan sudah banyak pengalaman. Dia sangat tenang. Anda bisa mendengarnya di radio.

"Ini adalah detail yang bisa kami bahas bersama. Pemahaman kami tentang sisi teknik, saya pikir itu sesuatu yang patut diingat."

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Santi on the podium with Raikkonen and Hamilton at the 2018 US Grand Prix

Hamilton menggerakkan banyak hal di ‘papan catur’

Hamilton menjalani musim pertama yang sulit bersama tim merah, secara konsisten dikalahkan oleh Leclerc baik dalam kualifikasi ataupun balapan sepanjang tahun 2025.

Namun, ada langkah maju signifikan bagi Hamilton pada tahun 2026, yang bertepatan dengan peralihan dari mobil-mobil ground effect yang tidak disukainya.

Performa antara Leclerc dan Hamilton jauh lebih seimbang di balapan-balapan pembuka musim baru, dan pembalap Inggris berusia 41 tahun itu mengatakan bahwa kebangkitannya bukanlah kebetulan.

“Yang tidak disadari kebanyakan orang adalah pekerjaan yang harus dilakukan di balik layar,” kata Hamilton.

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“Tentu saja Anda melihat pembalap di masa lalu seperti Kimi, misalnya, yang hanya bergabung dengan tim dan mengendarai mobil, dan terkadang berhasil, terkadang tidak.

“Bagi saya, saya datang ke tim yang, seperti yang saya sebutkan tahun lalu, memiliki semua yang dibutuhkan untuk sukses, tetapi hanya perlu menempatkan potongan-potongan puzzle di tempat yang tepat agar bisa sampai ke sana.

“Dan saya telah berkomitmen 100% untuk mencapai titik itu, mengetahui bahwa itu sulit, terutama di awal tahun lalu, itu sangat, sangat berat.

“Tetapi seperti yang saya katakan di balapan terakhir, Fred [Vasseur] sangat hebat dalam bekerja sama dengan saya dan membantu saya. Misalnya, pengaturan teknik jauh lebih baik daripada tahun lalu dan saya mulai melihat hasilnya melalui cara saya mengemudikan mobil.

“Jadi, sangat menyenangkan bisa menjadi bagian dari kerja sama dengan semua orang untuk mengarahkan tim ke arah yang benar. Kita masih memiliki jalan panjang dan kita masih perlu meningkatkan beberapa area, tetapi saya pikir kita berada di jalur yang benar.”

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After scoring no podiums in 2025, Hamilton has two already in 2026

Hamilton menjelaskan bahwa ia telah memindahkan “banyak hal di papan catur” untuk berada di posisi yang lebih baik selama musim keduanya, dan sekarang merasa dapat bersaing secara konsisten.

"Sepanjang tahun ini sangat berbeda dibandingkan tahun lalu," jelas Hamilton.

"Banyak bidak telah bergerak, berhasil memindahkan banyak hal di papan catur, dan memposisikan diri saya kembali, saya pikir, di dalam tim.

"Kami bekerja sama dengan sangat baik. Saya sekarang memiliki insinyur yang tepat yang saya butuhkan. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat.

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"Saya merasa jelas telah memberikan masukan pada mobil tahun ini dan itu bergerak ke arah yang sangat saya sukai.

"Hal-hal ini membutuhkan waktu, dan saya bersyukur bahwa kita berada di posisi kita sekarang, tetapi kita masih memiliki banyak pekerjaan ke depan. Bukan jaminan bahwa kita akan kompetitif di mana pun kita berada."