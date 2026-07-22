Seberapa Penting Upgrade Hungaria bagi Masa Depan Aston Martin?

Seperti banyak tim papan tengah lainnya, Aston Martin menargetkan regulasi Formula 1 2026 sebagai peluang untuk maju ke depan, dengan kemenangan balapan dan gelar juara sebagai ambisi yang terselubung.

Tapi bagi Aston, peluang ini justru menjadi mimpi buruk. Fernando Alonso dan Lance Stroll tertinggal hampir enam detik pada kualifikasi Grand Prix Belgia akhir pekan lalu, dan tertinggal dua detik dari mobil paling lambat berikutnya, tim rookie Cadillac.

Bagaimana tim ini ada di situasi ini sungguh sulit dipercaya, dengan Aston Martin berhasil merekrut desainer legendaris Adrian Newey sekaligus merekrut talenta terbaik dari tim papan atas, belum lagi fasilitas kelas dunia baru yang dibangun tepat di luar Sirkuit Silverstone.

"Saya sangat terinspirasi dan terkesan oleh semangat dan komitmen yang ditunjukkan Lawrence [Stroll] dalam segala hal yang ia geluti," kata Newey dalam sebuah acara untuk mengumumkan kepindahannya dari Red Bull.

"Lawrence bertekad untuk menciptakan tim yang mampu mengalahkan tim-tim lain di dunia.

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A dream signing, but not yet the dream result

"Dia adalah satu-satunya pemilik tim mayoritas yang aktif terlibat dalam olahraga ini. Komitmennya ditunjukkan dalam pengembangan Kampus Teknologi AMR dan terowongan angin baru di Silverstone, yang tidak hanya canggih tetapi juga memiliki tata letak yang menciptakan lingkungan kerja yang hebat.

"Bersama dengan mitra hebat seperti Honda dan Aramco, mereka memiliki semua infrastruktur kunci yang dibutuhkan untuk menjadikan Aston Martin tim juara dunia dan saya sangat menantikan untuk membantu mencapai tujuan itu."

Pemilik tim Lawrence Stroll menambahkan: "Kami serius - dan begitu pula dia. Adrian memiliki semangat dan ambisi yang sama dengan kami, dia percaya pada proyek ini, dan dia akan membantu kami menulis babak selanjutnya dalam kisah Aston Martin Aramco di Formula 1."

Direkrut tahun 2024, Newey hampir tidak terlibat sama sekali dengan pengembangan mobil 2025, dan sepenuhnya fokus pada perubahan regulasi tahun 2026 lebih awal, mengorbankan pengembangan tahun itu demi peluang yang lebih besar di masa depan.

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Perlu dicatat bahwa progres awal Aston Martin sama sekali tidak terbantu oleh Honda, yang memiliki jumlah personel yang lebih sedikit dari yang diharapkan dalam proyek tersebut, dan Power Unit yang dihasilkan dilanda masalah keandalan.

Aston Martin failures were common early in the season © XPB Images

Setelah musim dimulai, Aston Martin dengan cepat mengambil keputusan untuk fokus pada satu paket peningkatan besar, daripada mendatangkan komponen sedikit demi sedikit. Sebagian, keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan batasan biaya.

Namun, peningkatan bertahap tim rival sepanjang musim telah membuat Aston Martin terpinggirkan, dengan poin yang sulit diraih bahkan dalam skenario yang paling gila sekalipun – hal ini menyoroti betapa mengesankannya torehan poin Fernando Alonso di Monako pada balapan yang didominasi penalti kontroversial.

“Ekspektasi sangat tinggi, tetapi kenyataan yang kami hadapi tidak sesuai dengan itu,” kata Newey dalam wawancara Aston Martin menjelang Grand Prix Inggris.

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“Dari sisi sasis, kami jauh lebih berat. Sebagian dari itu berasal dari masalah integrasi Power Unit (PU) dengan Honda, tetapi kami juga tidak melakukan pekerjaan sebaik yang seharusnya dalam hal mengurangi bobot. Ketika Anda mendesain dengan terburu-buru, bobot adalah hal pertama yang dikorbankan karena Anda tidak punya waktu untuk mengoptimalkan semuanya secara menyeluruh.

“Secara aerodinamis, kami juga mengambil arah yang berani – yang sebagian besar didorong oleh saya – tanpa kemewahan untuk mengeksplorasi berbagai konsep secara mendalam karena waktu yang terbatas. Saya tidak akan mengatakan arah yang kami ambil pada dasarnya salah, tetapi hal itu menimbulkan tantangan yang tidak kami antisipasi.”

Krack has been forced to battle performance questions at every weekend © XPB Images

Sejak putaran pembuka tersebut, Chief Track Officer Aston Martin, Mike Krack, telah berulang kali ditanyai tentang upgrade yang akan datang, tetapi ia selalu menegaskan bahwa tim harus menyelesaikan rencananya, atau akan terjebak dalam situasi yang lebih buruk.

Di Belgia, ia mengakui bahwa tim kemungkinan tidak akan memiliki cukup suku cadang untuk menutupi ancaman kerusakan akibat kecelakaan, meskipun ia yakin bahwa dua sasis baru akan siap untuk peluncuran yang direncanakan di Hungaria.

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Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa akhir pekan Hungaroring dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan musim Aston Martin.

Ketika dibutuhkan lebih dari tiga detik hanya untuk mengejar kembali pembalap paling lambat di Q2, paket peningkatan ini harus benar-benar menakjubkan.

“Bagi kami, yang terpenting adalah kami bisa kembali balapan, karena kami belum melakukannya dalam beberapa balapan terakhir – sangat sulit untuk mengikuti barisan tengah,” tambah Krack. “Apa pun hasilnya, saya pikir balapan adalah yang terpenting bagi semua orang.

“Saya rasa periode tanpa peningkatan fasilitas dalam waktu yang lama sudah berakhir, jadi prospeknya bagus untuk masa depan, dan kami semua menantikan Budapest dan melihat apa yang akan kami dapatkan.”

Alonso scored Aston Martin's only point so far in Monaco

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Meski sekadar mendekati tim papan tengah bawah mungkin bukan ambisi yang menarik perhatian, setidaknya ini akan memberikan kepercayaan diri untuk tim, dengan Aston Martin akan menikmati peningkatan lebih lanjut setelah jeda musim panas di Zandvoort, saat Honda membawa Power Unit yang telah diperbarui ke trek.

Yang tidak boleh dilakukan Aston Martin adalah tetap terpuruk di belakang dan jauh tertinggal dari Cadillac. Hasil tersebut akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sulit, jika bukan secara internal, maka tentu saja dari media, tentang masa depan Krack dan Newey, serta pembalap bintang Alonso.

Meskipun pembalap Spanyol itu tetap berkomitmen untuk membantu Aston Martin menjadi tim juara, ia baru-baru ini mengatakan, “Saya akan menunggu hingga mungkin liburan musim panas, yaitu bulan Agustus, dan setelah musim panas ada Zandvoort, Monza - saya pikir sekitar waktu itu saya mungkin akan memutuskan apa yang akan saya lakukan tahun depan.”

Ia menambahkan: “Saya juga berkomitmen pada tim ini, jadi meskipun saya tidak balapan, komitmen saya terhadap tim dan proyek ini tetap sama seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun.”

Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, tekanan sangat besar pada Aston Martin untuk berprestasi, dan berprestasi dengan baik.

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