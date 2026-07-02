Apakah Upgrade Aston Martin akan Mempengaruhi Masa Depan Alonso di F1?

Fernando Alonso mengatakan bahwa upgrade Aston Martin yang akan datang 'tidak benar-benar terkait' dengan masa depannya di Formula 1 di tengah spekulasi pensiunnya pembalap Spanyol itu untuk kedua kalinya.

Alonso pensiun dari F1 pada akhir musim 2018, yang ditandai dengan momen 'donat' ikonik di lintasan lurus utama Abu Dhabi bersama juara dunia Sebastian Vettel dan Lewis Hamilton.

Namun, ia kembali ke kejuaraan bersama Alpine pada tahun 2021, sebelum pindah ke Aston Martin pada tahun 2023, di mana ia kembali naik podium sebanyak delapan kali dalam 10 penampilan pertamanya.

Masa-masa itu tampaknya sudah lama berlalu, dengan Aston Martin sekarang hanya meraih satu poin, dan selalu finis di barisan belakang grid sepanjang musim ini.

Alonso in Austria © XPB Images

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Paket peningkatan besar diperkirakan akan tiba untuk Grand Prix Hungaria sebelum jeda musim panas, dengan Honda akan membawa unit daya yang lebih baik setelah jeda, di Zandvoort.

Ketika ditanya apakah keberhasilan paket-paket ini akan memengaruhi pemikirannya tentang pensiun kedua, Alonso mengatakan kepada media, termasuk Crash.net, "Saya tidak tahu."

"Seperti yang sudah saya katakan, saya akan memikirkannya selama liburan musim panas, tapi ya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu benar-benar terkait, Anda tahu, karena apakah mobilnya bagus atau buruk, Anda tahu, ada faktor lain yang perlu saya pertimbangkan.

"Mungkin mobilnya sangat bagus dan kemudian saya masih merasa bahwa olahraga ini menuju ke arah yang salah, atau saya pikir dua balapan berikutnya akan menjadi pengalaman yang berbeda dari apa yang telah kami kendarai di Silverstone dan Spa, sirkuit yang indah di masa lalu, terutama dengan mobil ground-effect.

"Saya pikir Silverstone mungkin yang terbaik dari semua sirkuit, sangat cocok untuk mobil itu."

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Alonso in Austria © XPB Images

"Saya rasa tahun ini akan sangat berbeda dan tidak menyenangkan untuk mengendarai mobil, melihat putaran simulator dan hal-hal seperti itu, akan sangat, sangat menyedihkan, saya rasa, bagi para pembalap, tetapi juga bagi para penonton, dan sebaliknya.

"Mungkin mobilnya tidak banyak meningkat di Budapest, tetapi kami memiliki peningkatan lain, atau kami memiliki konsep yang sepenuhnya baru untuk tahun depan, atau, Anda tahu, ada perasaan yang berbeda di tim yang membuat saya berpikir untuk melanjutkan selama beberapa tahun lagi, jadi itu pasti akan membantu.

"Ketika saya pergi berlibur pada tanggal 1 Agustus, akan menyenangkan untuk memiliki balapan yang bagus di Budapest tepat sebelum liburan, tetapi itu bukan, katakanlah, satu-satunya poin."

Alonso semakin vokal mengenai keputusan Aston Martin yang menahan upgrade demi memperkenalkan satu paket besar, dan mempertanyakan bagaimana tim lain mampu secara konsisten menghadirkan komponen baru, meskipun dibatasi oleh batasan biaya.

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Ketika ditanya untuk mengkonfirmasi apakah ia bermaksud mengambil keputusan tentang masa depannya selama musim panas, Alonso membenarkan: "Ya, itulah rencananya.

"Berbicara tentang bagaimana Anda menyebutnya, bintang hujan, biasanya pada tanggal 14, 15 Agustus, jadi, kita akan melihat langit di malam hari."