Leclerc Bersikap Terbuka dengan Mobil F1 2026 yang "Sulit"

Charles Leclerc menjadi salah satu dari sedikit pembalap yang tidak mengeluhkan mobil Formula 1 era baru.

Leclerc has been a rare voice stating the positives of the current cars.
Leclerc has been a rare voice stating the positives of the current cars.
© XPB Images

Charles Leclerc menjelaskan alasannya tetap bersikap "terbuka" terhadap mobil Formula 1 generasi baru, meskipun ia mengakui adanya kekurangan pada mobil-mobil tersebut.

Regulasi baru untuk musim Formula 1 2026 menuai respons negatif secara terus-menerus dari para pembalap. Mulai dari fenomena superclipping, yang terkadang ekstrem, serta karakteristik balapan yang naik-turun secara drastis layaknya gerakan yoyo.

Namun, Charles Leclerc tetap tenang di tengah berbagai kesulitan ini dan memilih untuk memberi kesempatan bagi mobil-mobil baru tersebut - yang kemungkinan besar terbantu oleh daya saing mobil Ferrari-nya yang terus meningkat.

Leclerc celebrates Ferrari's 250th F1 win
Leclerc celebrates Ferrari's 250th F1 win
© XPB Images

Mengingat adanya perbedaan pandangan mengenai seberapa agresif mobil harus dikemudikan untuk mengeluarkan potensi maksimalnya, serta variasi gaya mengemudi dari satu sirkuit ke sirkuit lain - dan bahkan dari satu tikungan ke tikungan berikutnya - Leclerc menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kokpit.

"Menurut saya, hal itu juga sangat bergantung pada unit daya dan bagaimana segala sesuatunya diatur," ujarnya. "Itulah sebabnya mobil-mobil ini begitu sulit dikendalikan.

"Ada begitu banyak variabel berbeda sehingga situasinya tidak seperti dulu, saat Anda bisa melihat data dan berkata, 'Di sinilah letak saya kehilangan waktu, dan inilah yang jelas harus saya ubah dari cara mengemudi saya.'

"Jika Anda mengubah cara mengemudi tetapi pengaturan programnya justru mengarah ke arah sebaliknya, hasil akhirnya malah jauh lebih buruk daripada kondisi awal Anda.

“Jadi, ada banyak variabel yang berbeda.”

Leclerc has shown rare positivity towards the 2026 cars
Leclerc has shown rare positivity towards the 2026 cars

Bahkan sebelum tes pra-musim dimulai, sudah muncul berbagai komentar negatif mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul saat mobil akhirnya turun ke lintasan untuk pada Shakedown di Barcelona, ​​dan kemudian tes resmi di Bahrain.

Menanggapi hal tersebut dengan sikap tenang, Leclerc menambahkan: "Menurut saya, kita harus berpikiran sangat terbuka.

"Saya mengawali musim dengan merasa sangat nyaman dan kompetitif bersama mobil ini. Saya sempat mengalami kesulitan besar di Monako dan Montreal, namun performa mobil kembali membaik setelah kami melakukan sejumlah perubahan."

"Namun, menurut saya situasinya tidak sesederhana itu dengan mobil-mobil ini. Ada banyak variabel yang berbeda, dan memahami dampak sepenuhnya saat ada sedikit saja ketidaksesuaian jauh lebih sulit daripada yang terlihat.

"Saya tidak sepenuhnya sependapat bahwa gaya mengemudi yang sangat agresif efektif untuk mobil-mobil ini—setidaknya tidak untuk mobil kami—meskipun mungkin saja cara itu berhasil untuk mobil lain."

Tags:

F1
2026
Ferrari
Charles Leclerc
Leclerc Bersikap Terbuka dengan Mobil F1 2026 yang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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