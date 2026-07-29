"Serangkaian Kesalahan" yang Menyebabkan Penalti Terbaru Hamilton

Fred Vasseur telah merinci berbagai faktor yang menyebabkan penalti Lewis Hamilton di GP Hungaria.

Lewis Hamilton, Ferrari, 2026 Hungarian GP
Lewis Hamilton, Ferrari, 2026 Hungarian GP
© XPB Images

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, mengatakan bahwa "serangkaian kesalahan" berkontribusi pada penalti lima detik yang diterima Lewis Hamilton di Grand Prix Hungaria.

Scuderia datang ke putaran Hungaroring sebagai favorit untuk meraih kemenangan, mengingat kekuatan sasis SF-26.

Namun Ferrari pulang tanpa podium di akhir pekan itu, sementara Lewis Hamilton dikenai penalti karena menghalangi lawan di kualifikasi dan karena ngebut di pitlane saat balapan.

Ferrari was left rueing what could have been in Hungary
Ferrari was left rueing what could have been in Hungary

Hamilton sedang bersaing memperebutkan podium saat Ferrari memasukkannya ke pit untuk mengganti ban Soft selama Virtual Safety Car yang dipicu oleh penghentian balapan Oscar Piastri.

Ia mendapat penalti lima detik karena ngebut di pitlane, yang membuatnya turun ke posisi kelima saat bendera finis dikibarkan.

‘Begitu satu kesalahan terjadi, kesalahan lain akan mudah terjadi…’

Hamilton melaju 0,1 km/jam di atas batas kecepatan pitlane, dan Vasseur meyakini pembalap Inggris itu berusaha memulihkan diri setelah mengalami lock-up saat memasuki pit.

“Sulit untuk menyamakan semua hukuman; bagi saya, kecelakaan dengan [George] Russell [di Spa] adalah insiden balapan,” katanya.

“Dan saya pikir jika dia harus melakukannya lagi, saya akan memintanya untuk melakukan hal yang sama persis karena dia tidak bisa melewati trotoar dan sebagainya.

“Hari ini, mungkin serangkaian kesalahan yang dia lakukan adalah mengunci roda saat pit stop, sehingga kami kehilangan beberapa persepuluh detik selama pit stop, dan kemudian mungkin dia mencoba untuk melakukan pelepasan batas pit secara optimal, dan itu sedikit terlalu dini dari waktu optimal.

Hamilton has been hit with a string of F1 penalties
Hamilton has been hit with a string of F1 penalties

“Saya rasa ketika Anda mulai melakukan kesalahan, sangat mudah untuk melakukan lebih dari satu kesalahan, dan akhir pekan ini adalah contoh yang baik bahwa ketika kami mencoba untuk memacu mobil selama pit stop, kami kehilangan sesuatu saat keluar dari pit, dan kami tertinggal dua persepuluh detik di belakang seseorang, dan itu adalah rangkaian kejadian.

“Kecepatan kami cukup baik, tetapi kami sama sekali tidak mampu menyalip Max [Verstappen] di awal, kemudian [Oscar] Piastri, dan itu menjadi pelajaran berharga untuk sisa musim ini.”

Dua penalti yang diterima Hamilton di Hungaria menandai penalti keempatnya dalam tiga putaran, setelah sebelumnya dihukum karena tabrakan dengan Russell di Spa dan start yang salah di Silverstone.

Menjelang jeda musim panas, Hamilton kini tertinggal 50 poin dari pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli.

Tags:

Ferrari
Lewis Hamilton
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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