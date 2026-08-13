Penantian Lima Dekade untuk Pembalap Wanita F1 akan Segera Berakhir?

Duta Aston Martin, Jessica Hawkins, meyakini bahwa pembalap wanita berikutnya di Formula 1 bisa saja muncul dalam "beberapa tahun" mendatang seiring upaya F1 Academy terus mengembangkan talenta baru.

F1 belum pernah lagi melihat pembalap wanita berkompetisi di ajang Grand Prix sejak 1976, saat Lella Lombardi tampil di Grand Prix Austria. Pembalap Italia tersebut juga tercatat sebagai satu-satunya wanita yang pernah meraih poin, setengah poin pada Grand Prix Spanyol tahun 1975.

Meskipun Susie Wolff sempat tampil dalam sesi latihan bebas bersama Williams pada musim 2014 dan 2015, Giovanna Amati adalah pembalap wanita terakhir yang mencoba lolos kualifikasi untuk sebuah balapan, namun ia gagal lolos dalam ketiga percobaannya bersama Brabham pada tahun 1992.

Susie Wolff in FP1 for Williams at Silverstone © XPB Images

Kini memasuki musim keempatnya, F1 Academy mengikuti jejak W Series - yang kini telah berakhir - dalam mempromosikan talenta perempuan baik di dalam maupun di luar lintasan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun sejauh ini belum ada pembalap yang berhasil naik kelas ke Formula 3 atau jenjang yang lebih tinggi, Hawkins - yang pernah berkompetisi di W Series dan kini menjabat sebagai kepala program F1 Academy di Aston Martin - yakin bahwa hal tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk terwujud.

"Menurut saya, hal itu masih beberapa tahun lagi akan terwujud," ujarnya dalam podcast Road to Success. "Namun, saya sungguh yakin hal itu akan terjadi.

"Saya akan menjadi orang yang munafik jika saya duduk di sini dan mengatakan bahwa saya tidak yakin hal itu akan terjadi, karena saya benar-benar meyakininya. Jika saya mengatakan tidak, hal itu akan bertentangan dengan segala prinsip yang saya pegang teguh.

Berkaca pada pengalamannya sendiri sebagai pembalap muda - di masa ketika sosok panutan perempuan sangatlah langka dan pastinya tidak pernah menjadi sorotan utama dalam siaran televisi - Hawkins menambahkan: "Situasinya berbeda sekarang; jika melihat F1 Academy, wah, hal seperti itu bahkan hanya bisa saya impikan saat saya seusia mereka.

"Dan sebagian dari mereka mungkin tidak menyadari bagaimana kondisinya bahkan hanya beberapa tahun yang lalu. Menurut saya, kejuaraan ini memiliki potensi besar untuk benar-benar membentuk karier para pembalap.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ada pembalap yang akan terjun ke dalamnya dan gagal bertahan. Ada pula yang akan terjun dan berhasil melaluinya dengan sukses.

"Dan mereka yang berhasil itulah yang memiliki kemampuan cukup untuk naik ke jenjang lebih tinggi, bersaing memperebutkan kursi Formula 1, serta memperjuangkan berbagai peluang di dunia motorsport."

Aspiring female talent have no shortage of modern-day idols. © XPB Images

Pada bulan September 2023, Hawkins menjadi perempuan pertama yang mengemudikan mobil Formula 1 Aston Martin dalam sebuah sesi uji coba di Hungaroring.

Setelah menempuh jarak yang cukup jauh dalam sesi tersebut, ia yakin bahwa kekuatan fisik bukanlah penghalang untuk kemajuan, sekaligus mematahkan mitos umum yang beredar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Setelah mengemudikannya sendiri sejauh separuh jarak balapan, saya sebenarnya sanggup menempuh jarak balapan penuh," ujar Hawkins.

"Leher saya memang sempat kewalahan. Leher saya benar-benar terasa berat. Namun, menurut saya, siapa pun pasti akan mengalami masalah pada leher saat pertama kali mengemudikan mobil Formula 1. Hal itu terjadi bukan karena saya seorang perempuan.

"Hal itu juga disebabkan karena saya tidak sedang berkompetisi di kejuaraan Formula 2 menjelang momen tersebut. Saya juga tidak sedang membalap di kejuaraan Formula 3 tepat sebelumnya.

"Bahkan bagi pembalap Formula 1, saat kembali membalap setelah setahun absen, leher mereka pun kemungkinan akan terasa sakit di penghujung hari. Itu bukan karena saya perempuan. Sebenarnya saya sanggup menyelesaikan jarak balapan penuh seandainya bukan karena masalah pada leher saya."