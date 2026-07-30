Detail Pertama Mesin Baru Honda Terungkap setelah Debut Trek

Detail pertama seputar mesin Formula 1 baru Honda telah muncul setelah mesin tersebut diuji coba di lintasan untuk pertama kalinya.

Power Unit F1 baru Honda melakukan debutnya di trek selama hari shooting yang dilakukan Aston Martin di Hungaroring pada hari Rabu, sebelum debut kompetitifnya yang direncanakan pada Grand Prix Belanda bulan depan.

Indikasi awal dilaporkan positif, dengan Motorsport edisi Italia mengklaim bahwa Power Unit baru Honda menghasilkan peningkatan sekitar 30 HP. Selain itu, getaran yang mengganggu tim di awal musim tampaknya telah teratasi.

Alonso at Hungary © XPB Images

Mesin ini merupakan upgrade pertama Honda dengan ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) di musim 2026, dan mengikuti peningkatan Spec-B yang berhasil untuk Aston Martin di Grand Prix Hungaria

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Diharapkan kombinasi Power Unit yang lebih bertenaga, bersama dengan serangkaian peningkatan sasis yang substansial, dapat menyelamatkan apa yang telah menjadi musim yang buruk bagi Aston Martin dan Honda.

Aston Martin menghadirkan tidak kurang dari 16 pengembangan baru pada AMR26 Spec-B di Hungaria, yang memungkinkan Fernando Alonso mencapai Q2 dan lolos kualifikasi di posisi ke-16, hasil terbaiknya musim ini.

Ada juga harapan bagi Aston Martin dalam balapan tersebut, dengan Lance Stroll dan Alonso mengalahkan kedua mobil Cadillac, Haas, dan Williams, serta sebuah Alpine dalam perjalanan mereka ke posisi ke-13 dan ke-14.

Peningkatan lebih lanjut diharapkan akan datang dengan unit daya baru Honda ketika melakukan debutnya di akhir pekan balapan di Zandvoort.

Newey said Hungary marked the first step of Aston's development

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Team Principal dan Managing Technical Partner Aston Martin, Adrian Newey, mengkonfirmasi bahwa peningkatan di Hungaria hanyalah bagian pertama dari pengembangan yang direncanakan tim.

"Hasil sementara menjanjikan. Ini hanya sebagian dari paket, jadi kami akan melakukan beberapa langkah lagi di Zandvoort dan kemudian langkah selanjutnya di Monza/Baku. Jadi, ini adalah bagian pertama dari peningkatan yang kami rencanakan," kata Newey selama konferensi pers FIA pada hari Jumat di Hungaria.

"Ini adalah evolusi karena sasisnya sama, tata letaknya sama, dan suspensi depannya sama. Jadi, ini benar-benar evolusi aerodinamis.

"Kami sangat kekurangan waktu riset sebelum peluncuran mobil di Barcelona pada bulan Februari. Jadi, ini benar-benar masalah mundur selangkah, mencoba memahami dan melangkah maju dengan paket ini."