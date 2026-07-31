Leclerc Meminta Ferrari Tetap Agresif dalam Pengembangan F1 2026

Charles Leclerc mendesak Ferrari untuk tidak mengendurkan upaya dalam perlombaan pengembangan F1.

Leclerc wants more Ferrari upgrades
Leclerc wants more Ferrari upgrades

Charles Leclerc meminta Ferrari untuk "terus bersikap agresif" dalam pengembangan mobil Formula 1 2026 di tengah pertarungan sengit dengan Mercedes.

Ferrari mengalami Grand Prix Hungaria yang mengecewakan, dengan Leclerc finis keempat di depan rekan setimnya Lewis Hamilton yang mendapat penalti pada akhir pekan yang diawali tim dengan finis 1-2 di sesi latihan Jumat.

Setelah tampak menjadi favorit awal di Hungaria, Hamilton disalip oleh Lando Norris di McLaren yang mendapat upgrade signifikan untuk meraih pole position, sebelum tantangan kemenangan tim Italia itu memudar di balapan.

Leclerc in Hungary
Leclerc in Hungary
© XPB Images

Norris meraih kemenangan pertamanya musim ini untuk McLaren, dan Leclerc dengan cepat menunjuk bagaimana pengembangan agresif mereka membuahkan hasil di Hungaroring.

“Ini adalah kejuaraan di mana setiap peningkatan jauh lebih signifikan daripada di masa lalu karena membuat kita melangkah maju dengan sangat besar,” kata Leclerc kepada wartawan setelah Grand Prix hari Minggu.

“Kita telah melihatnya dengan McLaren akhir pekan ini. Jadi penting bagi kita untuk tetap unggul dan tetap agresif, seagresif yang telah kita lakukan dengan program pengembangan. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya di Zandvoort.”

Leclerc mengakui bahwa korelasi antara ekspektasi dan hasil di Grand Prix Hungaria tidak sejalan bagi Ferrari.

“Ini akhir pekan yang mengecewakan, dan menurut saya hal yang paling menonjol setelah tiga balapan terakhir adalah bahwa dari tiga balapan terakhir, ada dua balapan di mana kami memperkirakan akan kesulitan dan kami finis pertama dan kedua. Dalam balapan di mana kami memperkirakan akan tampil baik, kami finis keempat dan kelima,” kata Leclerc.

“Jadi jelas ada kecenderungan, dan bukan berarti satu mobil tampil bagus karena mobil tersebut memang luar biasa bagus.

“Maksud saya, kedua mobil tampaknya memiliki kecenderungan untuk tampil bagus di akhir pekan di mana kami mengira akan kesulitan dan kesulitan di akhir pekan di mana kami pikir kami akan tampil bagus.

“Jadi ini harus dipahami. Maksud saya, memang benar juga bahwa dengan start yang bagus hari ini, segalanya bisa terlihat sangat berbeda karena di trek seperti ini, tidak banyak aksi saling menyalip.”

Leclerc was left baffled by Ferrari's performance
Leclerc was left baffled by Ferrari's performance

Merangkum jalannya balapan, Leclerc menambahkan: "Kami membayar mahal di awal balapan; namun, kami tidak terlalu cemerlang di titik mana pun dalam balapan.

"Stint pertama dengan Hard tidak terlalu buruk, stint terakhir dengan Soft cukup bagus, tetapi terlalu banyak naik turun, dan di situlah kami perlu bekerja: untuk mencoba menemukan konsistensi dengan mobil ini.

"Beberapa stint sangat sulit bagi Lewis dan beberapa lainnya bersama saya; agak aneh bagaimana semuanya tidak berkorelasi."

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F1
Charles Leclerc
Ferrari
Leclerc Meminta Ferrari Tetap Agresif dalam Pengembangan F1 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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