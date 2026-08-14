Verstappen Pamer Helm Spesial untuk Balapan F1 Terakhir di Zandvoort

Max Verstappen akan memiliki tampilan helm spesial untuk Grand Prix Formula 1 Belanda 2026, saat Zandvoort akan kembali mengucapkan selamat tinggal kepada ajang kejuaraan tersebut.

Grand Prix Belanda kembali masuk dalam kalender F1 pada tahun 2021, setelah terakhir kali digelar pada tahun 1985 saat Niki Lauda meraih kemenangan bersama McLaren.

Dengan kehadiran "Orange Army" yang memadati tribun - yang memberikan suasana meriah dan kerap menyelimuti sirkuit dengan kepulan asap oranye - GP Belanda menjadi salah satu ajang paling populer di kalender balap F1.

Namun, perjalanan Zandvoort selama enam tahun ini akan berakhir saat bendera finis dikibarkan tanggal 23 Agustus.

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Menjadi balapan kandang terakhirnya, Verstappen - yang telah mengoleksi tiga kemenangan F1 di Zandvoort - memperkenalkan desain helm khusus untuk perpisahan GP Belanda.

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Saat memamerkan tampilan helm tersebut di media sosial, pembalap asal Belanda itu menulis: "Grand Prix yang ikonik. Kenangan tak terlupakan yang akan membekas seumur hidup. Balapan kandang terakhir, helm istimewa, sebuah penghormatan bagi Belanda dan Zandvoort."

Verstappen begins the party with a win in 2023 © XPB Images

Berbicara menjelang jeda musim panas, pembalap Red Bull tersebut mengungkapkan pemikirannya mengenai akhir pekan terakhir di kandangnya.

"Ini adalah Grand Prix kandang saya, jadi pastinya saya akan sangat menikmatinya," ujarnya. "Saya harap, dalam hal mengemudi! Setidaknya, semoga lebih baik daripada yang saya alami akhir pekan ini [di Hungaria].

"Senang rasanya bisa bertemu dengan para penggemar. Oke, memang tidak akan ada balapan Grand Prix Formula 1 di sana, tetapi masih banyak ajang balap lain yang digelar di sana, dan jika ingin melakukan track day, sirkuitnya pun tidak akan hilang.

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"Jadi, bagi saya, saya tetap bisa bersenang-senang mengemudi di sana - meski bukan dengan mobil Formula 1 - tapi itu tidak masalah. Intinya, saya hanya ingin menikmatinya bersama fans.

"Sungguh luar biasa upaya mereka untuk menghidupkan kembali sirkuit ini. Menurut saya, saat mereka pertama kali menjadi tuan rumah, hal itu menjadi contoh yang sangat baik bagi banyak penyelenggara Grand Prix lainnya mengenai cara menjadi tuan rumah yang hebat dan menyuguhkan hiburan yang menarik."