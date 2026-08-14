Mercedes Butuh Keputusan Krusial untuk Redam Konflik Gelar

Technical Director Mercedes, James Allison, sadar timnya harus mengambil keputusan krusial dalam beberapa pekan mendatang di tengah upaya Silver Arrows mengejar gelar Formula 1 pertamanya sejak 2021.

Mercedes mengawali musim Formula 1 dengan performa kuat, namun keunggulan mereka perlahan terkikis oleh Ferrari dan McLaren yang telah menghadirkan peningkatan signifikan pada mobil mereka.

Meskipun tampak berada di posisi dominan untuk merebut kedua gelar - dengan Mercedes dan Andrea Kimi Antonelli masih memuncaki klasemen konstruktor dan pembalap - kecepatan para rival tidak bisa diabaikan.

Hal ini kemungkinan akan memaksa pabrikan Jerman untuk terus mengembangkan mobilnya hingga tahap lebih jauh di musim ini dibandingkan rencana awal.

James Allison, Mercedes technical director

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Namun, hal ini bukannya tanpa konsekuensi. McLaren dan Red Bull baru-baru ini mengakui bahwa fokus pada persaingan perebutan gelar juara musim lalu membuat mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat memasuki era regulasi baru musim ini.

"Situasinya akan sangat menarik," ujar Allison dalam acara Nu Silver Arrows Radio Show.

"Setiap tim Formula 1 menghadapi dilema yang sama pada suatu titik di sepanjang musim: kapan harus berhenti mengembangkan mobil saat ini dan beralih sepenuhnya untuk fokus pada musim depan?

"Kesulitannya adalah laju pengembangan masih sangat tinggi. Jika Anda berhenti terlalu dini sementara pesaing Anda terus meningkatkan performa, bagian akhir musim bisa menjadi situasi yang sangat sulit.

"Tugas kami adalah menentukan saat yang tepat untuk itu."

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Dengan tim yang berlomba menghadapi serangkaian regulasi yang sepenuhnya baru tahun ini, memaksimalkan pengembangan sejauh mungkin hampir pasti akan memberikan keuntungan dalam persaingan saat ini.

Ferrari has closed significantly on Mercedes

Meskipun regulasi tetap relatif stabil hingga tahun 2027, terdapat perbedaan yang mengharuskan adanya pemilihan proyek untuk mengalokasikan anggaran serta waktu pengujian aerodinamika yang terbatas.

Allison menambahkan: "Kami perlu terus menghadirkan peningkatan performa di lintasan dengan laju yang memungkinkan kami tetap unggul dalam persaingan pengembangan, sembari juga mengambil keputusan yang bijak mengenai seberapa besar sumber daya yang akan kami alokasikan untuk masa depan.

"Saya merasa optimistis dengan posisi kami karena saya tahu apa yang telah kami lihat di terowongan angin dan saya tahu apa yang sedang dalam tahap pengembangan.

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"Masih ada potensi peningkatan performa yang signifikan. Tantangannya kini adalah menjalankan program tersebut secara efektif serta memastikan peningkatan-peningkatan itu tiba di lintasan balap dengan lancar dan memberikan performa yang kami harapkan."