Honda akan Membawa Upgrade Power Unit F1 di GP Belanda

Honda telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan membawa peningkatan Power Unit Formula 1 yang sangat dinantikan ke Grand Prix Belanda pada akhir Agustus.

Hal tersebut diungkapkan oleh General Manager Trackside Honda, Shintaro Orihara, yang menjelaskan detail upgrade pertama dari Power Unit mereka.

Dengan akhir pekan Belanda menghadirkan Sprint Race, itu berarti tidak ada waktu untuk memperbaiki masalah awal sebelum memasuki Sprint Qualifying pada Jumat sore.

Setelah Team Principal Aston Martin, Adrian Newey, mengonfirmasi bahwa tim akan membawa peningkatan besar di sisi sasis untuk Grand Prix Hungaria, yang digelar tepat sebelum liburan akhir panas, konfirmasi ini memastikan bahwa Aston akan memulai paruh kedua musim dengan peningkatan di kedua sisi.

Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 Austrian GP © XPB Images

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"Saya terus mengatakan musim panas, tetapi mungkin itu jawaban yang membosankan," kata Orihara. "Jadi, saya akan mengatakan target kami adalah Belanda. Jadi kami bekerja keras untuk menyelesaikan daftar pekerjaan kami guna mencapai tujuan membawa unit tenaga baru ke Belanda. Itulah target kami."

Ketika ditanya oleh Crash.net mengenai detail perubahan tersebut, Orihara menambahkan: "Murni, Internal [Combustion Engine].

"Bisa dibilang, fokus utama kami adalah meningkatkan performa mesin. Jadi kami sedang mengerjakan bentuk ruang bakar, dan juga kami memodifikasi ruang pra-pembakaran, dan juga, kami akan mengubah bentuk ruang bakar untuk meningkatkan performa pembakaran kami.

"Selain itu, kami juga berupaya mengurangi gesekan dengan memodifikasi sistem pelumasan. Dan tentu saja, untuk meningkatkan keandalan, karena jika kami meningkatkan performa, kami perlu meningkatkan keandalan.

"Jadi kami masih memiliki daftar yang cukup panjang untuk diselesaikan, tetapi kami bekerja keras untuk mencapainya di Belanda."

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Alonso considers his Aston Martin future © XPB Images

Honda memperoleh token pengembangan terbanyak dibandingkan pabrikan Power Unit lainnya melalui sistem ADUO, yang menilai unit daya Red Bull sebagai tolok ukur di grid saat ini.

Ketika ditanya berapa banyak 'joker' yang digunakan pabrikan pada peningkatan saat ini, Orihara mengatakan: "Saya tidak bisa menjelaskan secara detail berapa banyak, tetapi, kami memiliki daftar yang panjang. Jadi kami akan membawa banyak pembaruan ke Belanda. Jadi, saya tidak bisa mengatakan berapa banyak, tetapi, cukup banyak bagian besar yang akan kami modifikasi."

"Kami menargetkan peningkatan yang cukup besar"

Fernando Alonso dan Lance Stroll semakin vokal tentang kurangnya peningkatan performa di Aston Martin musim ini, dengan peningkatan sasis yang signifikan diterapkan di seluruh tim, dan Ferrari dengan cepat menghadirkan pembaruan unit daya mereka di Grand Prix Austria pekan lalu.

Bagi Honda, fokusnya jelas, bahwa masalah saat ini harus diselesaikan dengan paket baru, tetapi juga harus ada peningkatan performa yang signifikan.

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Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 Miami F1 © XPB Images

"Power Unit baru ini sepenuhnya berfokus pada peningkatan performa, tetapi kami mengubah karakteristik pembakaran; kami perlu mengoptimalkan pengaturan data kami lagi untuk mengoptimalkan kemampuan pengendalian," kata Orihara.

"Jadi sekarang kami sedang berupaya meningkatkan kemampuan pengendalian pada unit tenaga ini. Dan metodologi itu akan diterapkan pada unit tenaga baru untuk mengoptimalkan pengaturan."

Ketika ditanya lebih lanjut tentang peningkatan tenaga kuda, ia menambahkan: "Saya tahu angkanya, dari dyno, tetapi saya tidak bisa mengungkapkan angkanya. Tetapi kami menargetkan peningkatan yang cukup besar, bukan hanya peningkatan kecil.

"Tetapi saya akan mengatakan tidak ada keajaiban di Formula 1. Jadi saya rasa kita tidak akan bisa mengejar, katakanlah Mercedes atau RBPT hanya dengan satu langkah, tetapi kita akan memberikan peningkatan yang cukup besar.

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"Pengembangan performa dilakukan selangkah demi selangkah. Jadi Belanda adalah langkah pertama untuk memberikan peningkatan yang cukup besar, tetapi kita membutuhkan langkah selanjutnya di masa depan untuk mengejar pesaing teratas."