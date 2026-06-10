Alonso Prediksi Hasil Menyakitkan untuk Aston Martin usai GP Monako

Fernando Alonso bersiap menghadapi "hasil yang lebih menyakitkan" bagi Aston Martin.

Alonso scored Aston Martin's first point of 2026 in Monaco
Alonso scored Aston Martin's first point of 2026 in Monaco
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Fernando Alonso tahu bahwa ia harus menghadapi lebih banyak "hasil menyakitkan" sebelum Aston Martin meningkatkan mobil F1 2026-nya.

Dengan mempertimbangkan cost-cap, Aston Martin memilih untuk fokus pada satu paket upgrade besar daripada pengenalan suku cadang secara bertahap, dengan Grand Prix Belgia di Spa-Francorchamps diyakini sebagai debut paket tersebut.

Alonso menekankan bahwa Aston dan Honda telah belajar dari setiap balapan, dan hasilnya menjadi pertimbangan dalam menentukan tanggal balapan.

Alonso isn't expecting miracles before Aston Martin's upgrades arrive
Alonso isn't expecting miracles before Aston Martin's upgrades arrive

Juara dunia dua kali itu mencetak poin pertama tim musim ini di Grand Prix Monako, tetapi hanya setelah Sergio Perez dari Cadillac diturunkan posisinya karena penalti pasca balapan.

“Kami telah balapan di sirkuit yang sangat berbeda sejauh tahun ini, semuanya jelas bagi kami dalam hal memahami beberapa kelemahan kami,” katanya setelah bendera dikibarkan di Monako.

“Di Australia, kami menemukan mesin kami sangat lemah. Di China, kami menemukan energi kami sangat lemah. Di Monaco, kami menemukan sasis kami lemah, dan di Miami, kami menemukan bahwa gearbox kami sangat buruk.

“Saya pikir setiap sirkuit mengungkap beberapa kelemahan kami di mobil. Tetapi hal baiknya adalah ada pemahaman yang sangat baik tentang tindakan apa yang dibutuhkan di setiap area, dan untuk paruh kedua tahun ini, paket yang kami coba terapkan sekaligus, dan mengatasi semua masalah itu secara individual, saya memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh pada tim.

“Karena kesan dan perasaan kami adalah bahwa mobil itu akan secara dramatis mengubah apa yang kami hadapi sekarang. Kami hanya perlu menunggu empat atau lima balapan lagi dengan hasil yang menyakitkan.”

Alonso juga senang melihat Team Principal dan Technical Chief Adrian Newey di Monaco setelah absen beberapa balapan.

"Kami berbicara dengannya setiap minggu, jadi bukan berarti kami tidak mendapat informasi terbaru," katanya. 

"Tetapi ketika dia datang ke trek, dia selalu teliti dalam memberikan umpan balik kepada pembalap dan mencoba memahami dengan tepat apa yang terjadi di setiap tikungan.

"Dia berpikir ke depan, jadi dia memikirkan apa yang akan diberikan paket baru untuk masalah spesifik yang kami jelaskan di Monaco ini, dan bukan hanya yang ini, dia memikirkan paket Singapura, apa yang dapat dilakukan untuk sirkuit jalanan berikutnya, dan hal-hal seperti itu.

"Jadi kami memiliki yang terbaik bersama kami. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersamanya di lintasan, semakin baik hasilnya."

Newey was back in the F1 paddock in Monaco
Newey was back in the F1 paddock in Monaco

Alonso diuntungkan oleh banyaknya pembalap tersingkir dan penalti bagi pembalap di depannya untuk naik peringkat di Monako.

Pembalap Spanyol itu memulai balapan dengan ban Soft dan langsung menggantinya dengan Hard setelah hanya tiga lap untuk tetap berada di trek tanpa perlu pit-stop lagi sampai finis.

Ia juga agresif pada start awal dan restart setelah bendera merah dikibarkan.

“Kami mengambil banyak risiko di lap pertama pada kedua kesempatan, di Tikungan 1, Tikungan 3, dan Tikungan 5,” katanya. 

“Setelah itu, kami mencoba untuk mengkonsolidasikan posisi kami. Kami agresif dengan strategi, kami berdiskusi di lap 3, dan kemudian sekitar waktu safety car. Kami mengambil peluang di sana-sini dengan berbagai penalti.”

Ia mengakui bahwa mobil itu tidak mudah dikendarai: “Sulit, karena sangat mudah untuk menabrak. Anda berada di posisi ke-19 dan Anda menabrak, dan Anda terlihat bodoh di TV.

“Seperti di FP1, saya menabrak dinding saat mengerem untuk tikungan, dan Anda tertinggal tiga detik, dan Anda masih menabrak. Bukan berarti Anda kehabisan bakat, mobilnya sangat sulit, sangat berisiko.

“Jelas, kami berhenti di lap ke-3, dan kami siap untuk melanjutkan hingga akhir, jadi kami mengendarai mobil yang sangat sulit dengan ban yang sudah dipakai 50 atau 60 lap, itu adalah kesulitan tambahan. 

"Kami mendapat bendera merah, kami mengalami hal-hal yang membantu balapan kami dan membuatnya sedikit lebih nyaman, dan ya, kami mencoba melakukan yang terbaik.”

Sementara Alonso meraih poin, rekan setimnya Lance Stroll kurang beruntung. Pembalap Kanada itu mengalami kecelakaan di tikungan terakhir setelah bergulat dengan konsistensi engine brake yang juga menyebabkanya mendapat penalti karena keluar trek dan mendapat keuntungan.

"Kami mengalami beberapa masalah engine brake sepanjang balapan," katanya ketika ditanya oleh Crash.net tentang sore yang sulit itu.

"Sepanjang musim, kami mengalami masalah pengereman mesin. Di beberapa tikungan, mesin mendorong, di beberapa tikungan, mesin menarik, dan selalu berperilaku berbeda. Di tikungan dan lap tertentu itu, mesin mendorong saya ke dinding, seperti pedal gas hanya terbuka 50%."

Dia tidak menyalahkan kerikil lepas dari lintasan yang pecah pada saat itu: "Saya tidak merasa itu masalahnya. Mesin hanya mendorong saya ke dinding, seperti pedal gas macet."

Alonso Prediksi Hasil Menyakitkan untuk Aston Martin usai GP Monako
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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