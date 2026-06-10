Gasly Buka Suara Soal Perayaan Podium GP Monako sebelum Penalti

Pierre Gasly merayakan posisi ketiganya di F1 GP Monako pada cooldown lap meskipun tahu dia akan kehilangan posisi tersebut.

Pembalap Alpine itu start dari posisi sembilan dan berhasil naik peringkat hingga finis di posisi ketiga yang gemilang, namun kemudian kehilangan podium di Monaco karena dikenai dua penalti waktu akibat melebihi batas kecepatan pit-lane.

Gasly adalah satu dari lima pembalap yang dihukum karena melampaui batas kecepatan 60 km/jam di pit-lane Monako, dengan penalti gabungan 10 detik menjatuhkan pembalap Prancis itu dari P3 menjadi P7 setelah bendera finis dikibarkan.

Gasly thought he had secured a podium finish in Monaco

Gasly terlihat merayakan kemenangannya dengan heboh dari kokpit mobilnya selama lap pendinginan, berulang kali mengepalkan tinju ke udara. Hal ini memicu asumsi secara online bahwa Alpine tidak memberi tahu Gasly tentang penalti yang akan diterimanya.

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Namun, komentar Gasly setelah balapan mengkonfirmasi bahwa ia menyadari akan kehilangan posisi ketiga, tetapi tetap merayakannya.

"Saya tahu situasinya saat berhenti di red flag dan saya hanya mencoba untuk mendorong sekeras mungkin untuk memaksimalkan hasil akhir, karena saya tahu penalti akan diterapkan," kata Gasly.

Alpine telah meminta hak peninjauan dari FIA terkait penalti yang diberikan kepada Gasly.

Tak lama setelah balapan, Alpine mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan: “Setelah hasil Grand Prix Monaco hari ini, Tim Formula Satu BWT Alpine dapat mengkonfirmasi bahwa mereka telah meminta Hak Peninjauan dari FIA menyusul penalti yang diterapkan karena pelanggaran batas kecepatan di jalur pit.”

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Gasly mengatakan dia "patah hati" dengan hasil tersebut dan berharap FIA akan mengembalikan hasil yang menurutnya pantas.

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"Saya benar-benar patah hati dengan hasil balapan hari ini," katanya.

"Saya merasakan begitu banyak emosi saat ini, bukan hanya setelah akhir pekan yang penuh tantangan di mana Anda sering berada di batas kemampuan dan mendorong begitu keras, tetapi juga karena impian seumur hidup untuk meraih podium di Monaco direnggut dari saya karena alasan yang tidak dapat saya pahami."

“Saya tahu saya berada di bawah batas kecepatan jalur pit dan mengaktifkannya jauh sebelum garis. Kami juga memiliki margin untuk kejadian seperti ini agar tidak melebihi batas, jadi saya hanya berharap mereka dapat meninjaunya dengan benar dan mengembalikan hasil yang pantas kami dapatkan di tim ini.

"Sungguh tidak biasa bahwa begitu banyak pembalap dan tim yang terkena dampaknya hari ini, jadi jelas ada sesuatu yang tidak beres.”