Hadjar Bertahan dari Drama Mesin untuk Podium Pertamanya di Red Bull

Isack Hadjar menghadapi ujian berat untuk bertahan hidup dalam perjalanannya menuju Grand Prix Podium Monaco.

Hadjar battled power unit issues throughout the race
Hadjar battled power unit issues throughout the race
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Isack Hadjar harus bertahan mengatasi masalah Power Unit mobil Red Bull-nya untuk meraih podium Formula 1 pertamanya bersama tim di Grand Prix Monaco.

Itu bukanlah akhir pekan yang mudah bagi Hadjar, apalagi setelah kecelakaanya di sesi latihan pertama. Namun, itu tidak menghentikan pembalap Prancis 21 tahun itu bangkit dan meraih posisi kelima yang kuat di kualifikasi.

Hadjar juga menghadapi masalah mesin sepanjang balapan hari Minggu, tetapi mampu bertahan untuk finis ketiga di belakang Andrea Kimi Antonelli dan Lewis Hamilton, dan membuka catatan podiumnya bersama Red Bull.

Hadjar's weekend started with a big crash
Hadjar's weekend started with a big crash
© XPB Images

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, memberikan pujian setinggi langit kepada Hadjar sambil memberikan detail lebih lanjut tentang masalah yang harus dihadapi pembalapnya.

“Akhir pekan Isack tidak mudah,” kata Mekies kepada media termasuk Crash.net. “Jelas dia mengalami kemunduran besar di FP1 ketika mobilnya mengalami kecelakaan.

“Tim melakukan pekerjaan fantastis untuk memperbaiki mobilnya dan memberinya waktu di FP2. Beberapa menit sebelum dimulainya FP2, Max sudah berada di dalam mobil dan siap untuk balapan, dan semua mekanik telah berusaha untuk mendapatkan waktu bersama Isack dalam beberapa menit yang mereka miliki sebelum Max harus keluar. Itu adalah upaya yang luar biasa.

“Jujur saja, dia membalas kepercayaan kami dengan caranya bangkit kembali, dengan caranya menemukan kembali kepercayaan dirinya. Bukan langsung di FP2, tetapi melalui FP3 dan akhirnya menghasilkan performa kualifikasi yang sangat kuat.

“Dalam balapan, juga tidak berjalan mulus. Kami menghadapi sejumlah masalah pada mobilnya. Sejak awal balapan, tenaga mesin kami jauh berkurang dan itu berdampak besar pada manajemen energi dan sebagainya.

“Dia mengalami masa yang sangat, sangat sulit. Masalahnya menjadi cukup besar setelah dia melewati tikungan tajam. Dia berhasil melewatinya dan akhirnya mendapatkan posisi ketiga.”

Menjelaskan masalah Power Unit, Hadjar berkata: “Saya rasa sejak awal, mungkin dari Lap 12, saya mulai mengalami masalah handling dan mobil menjadi sulit dikendalikan,” jelas Hadjar.

“Di Monaco, terutama di sini, Anda tidak bisa seenaknya menggunakan gigi pertama dan kedua, dan di sinilah masalahnya. Sangat sulit untuk dikendalikan. Tenaga mesin sempat berkurang di beberapa titik.

“Juga pada restart terakhir, kami masih perlu mencari solusi untuk masalah kami, tetapi saya terus berusaha dan kami berhasil. Saya senang.”

Hadjar scored his first podium for Red Bull
Hadjar scored his first podium for Red Bull

Hadjar beberapa kali terlibat percakapan sengit melalui radio tim mengenai masalah mesin, tetapi Mekies merasa ia menangani situasi tersebut dengan baik mengingat semua hal yang terjadi.

“Selalu sangat sulit bagi pengemudi di dalam mobil untuk memahami apa yang terjadi ketika ada masalah. Dalam kasus itu, dia tidak bisa mengetahui secara pasti berapa banyak tenaga mesin yang hilang,” tambah Mekies.

“Implikasi dari hilangnya tenaga mesin pembakaran internal (ICE) terhadap manajemen lainnya sangat besar bagi cara kerja Power Unit ini. Dari sudut pandangnya, seperti 'apa yang terjadi?' Jadi kami memahami emosinya.

“Saya rasa dia berhasil menjaga mobil tetap hidup. Tim berhasil mengkomunikasikan sejumlah perubahan kepadanya agar mobil tetap berfungsi. 

"Bukan hal yang menyenangkan untuk dilakukan di sini, terus-menerus mengubah pengaturan agar mobil tetap berfungsi, tetapi bagaimanapun juga itu berhasil.

“Jadi sebagai tim, mereka melakukan pekerjaan yang baik. Seiring bertambahnya pengalaman, saya yakin Anda akan melihat volume percakapan berkurang.”

Hadjar mempertahankan podiumnya setelah tim Red Bull-nya dinyatakan tidak bersalah atas pelanggaran teknis selama pengibaran bendera merah di akhir sesi.

“Ada cukup banyak kebingungan di sana, tetapi kami mencoba memperbaiki masalah tersebut,” jelas Mekies. 

“Kami diinstruksikan untuk membiarkan mobil dalam spesifikasi aslinya, dan kami melakukannya. Anda hanya perlu mengikuti instruksi yang diberikan oleh FIA, dan itulah yang kami lakukan.”

In this article

Hadjar Bertahan dari Drama Mesin untuk Podium Pertamanya di Red Bull
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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