McLaren Merasa Tertinggal dengan Status sebagai Pelanggan Mercedes

Team Principal McLaren, Andrea Stella, mengakui bahwa beberapa aspek sebagai tim pelanggan Mercedes telah membuat timnya "berada di posisi yang kurang menguntungkan" selama musim Formula 1 2026.

Itu adalah awal yang sulit bagi upaya pertahanan gelar McLaren. Mereka tidak hanya memulai musim dengan performa lebih lambat dibandingkan Mercedes yang dominan, tetapi juga dilanda masalah reabilitas.

McLaren mengalami dua DNS untuk pertama kalinya dalam dua dekade di Tiongkok, sementara juara dunia bertahan Lando Norris mengalami dua DNF dari dua balapan terakhir. Di Kanada, Norris mengalami masalah girboks, sedang di Monako, giliran Power Unit yang memaksanya menepi lebih awal.

World champion Norris retired in Monaco

McLaren telah berulang kali memuji kemitraannya dengan pemasok mesin F1 Mercedes selama bertahun-tahun, namun Stella mengakui ada beberapa area di mana tim tersebut kini merasa dirugikan untuk pertama kalinya.

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“Belum pernah sebelumnya kami merasa bahwa menjadi tim pelanggan membuat kami berada di posisi yang kurang menguntungkan. Dan ketika saya mengatakan ini, dan saya ingin memperjelas di sini, untuk menghindari kesalahpahaman, itu bukan karena Anda adalah prioritas yang lebih rendah bagi [Mercedes] HPP,” kata Stella kepada media termasuk Crash.net di Monaco.

“[Hal ini] karena Anda memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berintegrasi, untuk tetap berada pada garis waktu yang sama dalam hal mengatasi masalah reabilitas atau pemanfaatan Power Unit dari sudut pandang performa, menggabungkan upaya ketika Anda memakai fasilitas, dan beberapa eksperimen di sisi sasis yang dapat Anda tambahkan ke pengujian jangka panjang Power Unit ketika Anda adalah tim pabrikan.

“Ada banyak alasan mengapa keandalan yang terkait dengan unit daya [memainkan peran], atau memanfaatkan posisi sebagai tim pabrikan dari sudut pandang unit daya.

"Saya pikir masalah keandalan ini menjadi fokus pada tahun 2026, ketika kita mengalami perubahan regulasi teknis yang besar.”

McLaren team principal Stella

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Stella mengatakan McLaren menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah keandalan.

“Hubungan yang baik [dengan Mercedes HPP] memungkinkan kami untuk meninjau setiap item, belajar dari setiap item, dan menyelesaikannya secara teknis. Tetapi ketika Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak cukup hanya menangani setiap item satu per satu,” jelas pria Italia itu.

“Pada akhirnya, Anda perlu meninjau kedalaman, intensitas, dan efektivitas berbagai pertemuan, keterlibatan, berbagi informasi, proses – dari pabrik ke pabrik, lintasan ke lintasan, lintasan ke pabrik, dan seterusnya.

"Tinjauan ini sedang berlangsung dan, dalam arti tertentu, tepat waktu dalam hal melihat setiap item secara individual.

“Namun ini juga merupakan tinjauan yang lebih luas dalam hal apa yang harus kita tingkatkan? Karena pada tahun 2026, ada begitu banyak hal baru, ada begitu banyak hal baru, dan kita harus beroperasi pada tingkat kolaborasi yang baru dibandingkan dengan apa yang kita lakukan sebelumnya.

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“Percakapan ini sudah dimulai beberapa bulan yang lalu, tetapi seperti semua hal di F1, selalu ada waktu tunggu. Hasilnya tidak akan terlihat keesokan harinya. Jadi ini sudah terjadi dan relatif luas cakupannya sebagai sebuah diskusi.”

Stella dengan cepat mengklarifikasi bahwa beberapa masalah reabilitas, seperti masalah girboks Norris di Kanada, adalah kesalahan McLaren dan tidak ada hubungannya dengan Mercedes.

“Ada beberapa, seperti masalah girboks pada mobil Lando di Kanada, yang murni kesalahan McLaren,” tambahnya.

“Jadi saya hanya ingin bersikap adil sepenuhnya kepada pemasok Power Unit kami, yang dengannya kami memiliki hubungan yang fantastis dan sangat sukses. Dan hingga kini, hubungan itu tetap hebat.”