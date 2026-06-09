"Apakah Kita Terlalu Pintar?" Albon Pertanyakan Strategi Williams di GP Monako

Alex Albon khawatir tim Williams Formula 1-nya terlalu "pntar" dengan taktik Grand Prix Monako, yang dikeluhkannya melalui radio.

Pada balapan 2025, Alex Albon dan rekan setimnya, Carlos Sainz, kualifikasi di posisi ke-10 dan ke-11, dan mereka bekerja sama untuk membbangun jarak dengan para rival dan menciptakan celah untuk melakukan pit stop.

Itu adalah strategi yang tepat, karena mereka mendulang poin ganda di posisi ke-9 dan P10.

Alex Albon, Williams Racing, 2026 Monaco GP © XPB Images

Tahun ini mereka kembali berada di papan tengah, tepatnya posisi ke-11 dan ke-12. Meski tidak ada kewajiban dua pit-stop seperti tahun lalu, mereka kembali menerapkan strategi serupa.

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Sainz dengan sigap menahan rombongan untuk memberi Albon ruang untuk masuk pit, sebelum Albon melakukan hal yang sama.

Namun, beberapa kali selama balapan Albon mempertanyakan strategi tersebut, dan ia sangat frustrasi ketika Arvid Lindblad menyalipnya.

Banyaknya pembalap yang tersingkir dan sejumlah penalti memungkinkan Albon untuk meraih posisi kedelapan, tapi Sainz kehilangan potensi poin setelah ditabrak pertama kali oleh Nico Hulkenberg dan kemudian oleh Franco Colapinto setelah start kedua.

“Saya mengerti bagaimana ini bekerja,” kata Albon ketika ditanya oleh Crash.net tentang taktik tersebut. “Lebih tepatnya, saya merasa sangat rentan di sana.

“Saya mengalami masalah pengoperasian sepanjang balapan, dan kami kehilangan empat/lima persepuluh detik di lintasan lurus, dan kemudian di atas itu kami mencoba melakukan permainan yang sama seperti tahun lalu.

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“Tapi yang lebih membuat frustrasi adalah karena saya merasa telah mengecewakan tim; saya kehilangan posisi dari Arvid di Tikungan 1, sebagian karena masalah penempatan mobil saya, dan saya pikir dengan mencoba bermain cerdas, kami malah membuat kedua mobil tidak mendapatkan poin.

“Saat itu saya tidak tahu situasi siapa yang mengalami DNF (Did Not Finish), dan sebagainya.

“Jadi, bagi saya, itu [pertanyaannya adalah] apakah kami terlalu cerdas saat itu di balapan? Pada akhirnya, berhasil.

“Saya pikir jika bendera merah tidak dikibarkan, Arvid jelas tidak akan finis di depan kami.

“Jadi, dalam banyak hal, ya, kami baik-baik saja. Tapi saat itu saya berpikir tidak mungkin saya bisa menahan semua mobil di belakang saya.”

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Dia menambahkan: “Semuanya berjalan sesuai rencana. Dan kemudian DNF (tidak menyelesaikan balapan) hanya menambah peluang, pada dasarnya, lebih banyak kesempatan untuk memainkan permainan tim ini dan membuat kedua pembalap mendapatkan poin, jadi kami beradaptasi dengan sangat baik.

“Hanya saja kami terganggu karena masalah pada mobil saya.”

Albon mengakui bahwa berada di posisi untuk memperebutkan poin setelah awal musim yang sulit adalah hal yang positif.

“Ya, jelas ada kemajuan,” katanya. “Saya tadinya mau bilang akhir pekan ini kami tidak mengalami masalah dalam hal pengaturan mesin, tapi ternyata tidak, jadi kami masih berusaha mengatasi beberapa masalah kecil.

“Tapi ini pasti akhir pekan yang paling normal, terasa ritme yang bagus sepanjang akhir pekan.

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“Sejujurnya, saya masih belum nyaman dengan mobil ini, tapi saya mulai menguasainya.”

Alex Albon, Williams Racing, 2026 Monaco GP © XPB Images

Namun, ia mengakui bahwa Barcelona bisa menjadi tantangan bagi tim, dengan bobot mobil yang berlebih tidak membantu.

“Ya, kita juga melihat akhir pekan ini bahwa kita cukup lambat di kecepatan menengah, jadi Tikungan 1, Tikungan 3, Tikungan 4, Tikungan 12, kita jauh lebih lambat daripada tim-tim papan tengah.

“Itu sebagian karena bobot, tetapi mungkin juga karena keseimbangan, downforce juga.

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“Kita tampaknya cukup baik di kecepatan rendah, seperti di Miami, Montreal, dan Monaco.

“Jadi saya pikir tren positif kita mungkin akan tertunda untuk sementara waktu, dan kita harus menunggu.”