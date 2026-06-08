Red Bull Mengidentifikasi Penyebab Verstappen Mogok di Start GP Monako

Laurent Mekies mengatakan Red Bull telah mengidentifikasi penyebab mundurnya Max Verstappen dari Grand Prix Monaco.

Verstappen berharap dapat menantang Andrea Kimi Antonelli untuk meraih kemenangan dalam balapan hari Minggu di jalanan legendaris Monte Carlo setelah mengamankan posisi start baris depan yang brilian dengan menempati posisi kedua di kualifikasi.

Namun, balapan juara dunia empat kali itu langsung hancur ketika mobil Red Bull-nya mengalami masalah di awal balapan dan tersusul oleh para pesaingnya.

Verstappen menepi untuk menghindari tabrakan dan kembali ke garasi untuk mundur di akhir lap pertama.

Verstappen went home early after his race ended on lap one

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Red Bull tidak mengungkapkan detail lengkapnya, tetapi kepala tim Mekies mengungkapkan bahwa penggantian unit daya Verstappen sudah direncanakan sebelum balapan berikutnya di Barcelona.

“Kami telah mengidentifikasi masalahnya,” kata Mekies kepada media termasuk Crash.net setelah balapan hari Minggu.

“Masalah itu muncul pada warm-up lap dan tidak memberi dia atau kami kesempatan. Jadi begitulah adanya.

“Seperti yang mungkin Anda ketahui, itu juga merupakan Power Unit pertama Max musim ini, yang direncanakan akan diganti setelah Monaco.

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“Ini bukan yang kami inginkan. Jelas, kami hanya bisa meminta maaf kepada Max karena pekerjaan yang telah dia lakukan bersama tim untuk mencapai kecepatan seperti itu di Monaco sangat luar biasa.

“Mungkin masih terlalu dini untuk membahas solusinya, tetapi kami pikir kami telah mengidentifikasi masalahnya.”

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Menjelaskan apa yang terjadi di start, Verstappen mengatakan kepada Sky Sports F1: "Lap formasi sudah tidak berjalan dengan baik dan kemudian setelah itu pra-start sangat buruk.

“Tidak ada konsistensi sama sekali dan kemudian mesin tiba-tiba mati. Saya hanya mendapat sedikit tenaga kembali setelah tikungan pertama dan kemudian suara mesin terdengar sangat mengerikan. Saya tidak bisa menginjak gas penuh, jadi kami menguranginya dan itu saja.”

Meskipun mengalami DNF kedua kalinya di musim 2026, Verstappen menegaskan bahwa ia tidak terlalu patah semangat.

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“Jika saya memimpin kejuaraan, tentu saja ini akan sangat, sangat menyakitkan. Seperti ini, rasa sakitnya lebih ringan, tetapi tetap saja sangat menjengkelkan dan mengecewakan bagi semua orang,” katanya.

“Kita tahu tentu saja bahwa semua orang ingin menyelesaikan setiap balapan, tetapi ya, saya hanya berharap kita segera memahami apa yang terjadi dan kita dapat memperbaikinya untuk masa depan.”