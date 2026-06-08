Mercedes Akui Kesalahan yang Mengacaukan Balapan Monako Russell

Mercedes telah bertanggung jawab atas kesalahan pit stop yang menyebabkan penalti drive-through yang merusak Grand Prix Monako George Russell.

Russell dikenai dua penalti yang membuatnya pulang dari Monaco tanpa poin, sehingga ia berada di posisi ketiga klasemen kejuaraan dan tertinggal 68 poin dari rekan setimnya sekaligus rivalnya dalam perebutan gelar, Andrea Kimi Antonelli.

Pembalap Inggris 28 tahun itu awalnya dikenai penalti lima detik karena ngebut di pit lane.

Namun, saat Russell gagal menjalani penalti dengan benar karena Mercedes langsung mulai melakukan servis mobilnya saat ia masuk pit di bawah safety car menjelang akhir balapan, hukumannya ditingkatkan menjadi penalti drive-through.

Russell in Monaco © XPB Images

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Russell, yang kemungkinan besar akan finis di lima besar tanpa penalti, kemudian terlempar keluar zona poin dan berada di peringkat ke-13 dalam klasifikasi akhir.

Bos Mercedes, Toto Wolff, mengakui bahwa tidak menjalankan penalti dengan benar adalah "jelas kesalahan kami".

"Saya tidak yakin apa alasan penalti tersebut dan banyak penalti lainnya, apakah itu karena memotong jalur masuk pitlane dan kemudian jelas waktu di pitlane terlalu cepat, karena pasti ada selusin insiden ngebut di pitlane," kata Wolff kepada media termasuk Crash.net.

“Jelas ini kesalahan kami. Kami perlu meninjau komunikasi kami, apakah kami benar-benar mengira dia masuk, karena yang saya ingat adalah tentang tetap di luar dan tidak masuk. Namun demikian, Anda harus sigap untuk menahannya, dan kami gagal melakukannya.”

Menghadapi kemunduran terbaru dalam upaya gelarnya, Russell mengaku "sangat frustrasi" setelah akhir pekan yang buruk lainnya.

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“Saya mendapat penalti drive-through karena ada banyak kebingungan di menit-menit terakhir. Saya seharusnya tetap di lintasan, tetapi kemudian FIA menarik mobil-mobil ke pitlane,” jelas Russell.

“Saya bertanya kepada tim, ‘Apakah saya harus berhenti untuk mengganti ban atau tidak?’; Saya tidak mendapat jawaban, tetapi saya melihat set ban saya di sana.

"Semuanya terjadi terlalu cepat dan saya rasa mekanik tidak mendapat pesan bahwa mereka harus meninggalkan mobil selama lima detik.

“Kemudian saya berbicara di radio mengatakan saya bersedia menjalani penalti di lap berikutnya, karena saya memiliki selisih 20 detik dengan Gasly di belakang saya.

"Tetapi aturan mengatakan kami tidak menjalani penalti dengan benar… dan hukumannya adalah penalti drive-through.

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“Dengan kesalahan perangkat lunak, saya mungkin hanya mendapatkan sepersepuluh detik di seluruh pitlane dan kehilangan 13 posisi, jadi…”

Detail radio tim Russell-Mercedes

Komunikasi radio antara Russell dan timnya mengungkapkan bahwa Mercedes yakin dia telah menjalani hukuman penalti waktu lima detik dengan benar.

“Jika kami melewati pit lane, pertimbangkan apakah saya memiliki cukup waktu untuk melakukan stop-and-go. Lima detik itu,” kata Russell.

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Race Engineer Russell, Marcus Dudley, menjawab: “Jadi kita diam selama lebih dari lima detik, George, jadi kita akan menunggu pembaruan dari pengawas balapan.”

Russell menjawab: “Tanyakan saja apakah Kimi mempertahankan kecepatannya di delta, saya punya celah di belakang saya untuk melakukannya.”

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Dudley kemudian berkata: “Kita akan melewati jalur pit,” yang kemudian dijawab dengan pertanyaan lain dari Russell: “Apakah kau mengerti apa yang kukatakan di sini, kawan?”

Dudley menjawab: “Ya, ya. Aku mengerti.”

Russell kemudian diberitahu untuk tidak berhenti di pit box-nya ketika para pembalap lain melewati jalur pit.

Para steward tidak setuju dengan Mercedes dan akhirnya memberikan penalti kepada Russell untuk kedua kalinya.