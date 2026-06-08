Lando Norris Desak McLaren untuk Tingkatkan Konsistensi Mobilnya

Lando Norris meminta McLaren untuk mengatasi inkonsistensi performa yang "cukup gila" dibandingkan dengan Mercedes dan membuat mobil yang "lebih seimbang".

McLaren tampil kompetitif di Miami dan hampir menyamai Mercedes di Montreal. Namun, mereka mengalami akhir pekan yang sulit di Monako saat kedua mobilnya berada di baris keempat kualifikasi.

It's been a tough weekend for Norris, who broke down in FP2

Lando Norris, Oscar Piastri

Setelah kehilangan satu posisi dari Pierre Gasly di awal balapan, Lando Norris mundur karena masalah Power Unit. Sementara itu Oscar Piastri menyelamatkan posisi keempat, dibantu tingkat kerusakan yang tinggi dan penalti untuk mobil-mobil di depannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun mengalami masalah Power Unit di awal balapan, Norris tidak mendapat banyak peringatan bahwa ia akan mundur.

“Tidak banyak,” katanya ketika ditanya oleh Crash.net. “Seperti di akhir, semuanya terjadi hampir seketika.

“Jadi ada beberapa masalah di awal, dan kemudian lebih banyak lagi di tengah, dan saya tidak tahu apakah itu terkait atau tidak, tetapi saya hanya diberitahu untuk menghentikan mobil. Jadi tidak banyak yang bisa saya lakukan saat ini.

“Ada banyak suara aneh yang bisa saya dengar dari mesin, turbo, baterai, banyak hal yang terdengar tidak normal.

“Kami mencoba memperbaikinya; malah memperburuk masalah. Kami memasangnya kembali, jadi masalahnya muncul lagi, tetapi sepertinya saya harus menerimanya, dan akhirnya benar-benar rusak total.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Setelah tidak start di Cina dan gagal finis di Kanada dan Monako, Norris kini tertinggal di posisi enam klasemen, terpaut 98 poin dari pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli.

Terlepas dari selisih yang sangat besar, ia yakin masih bisa bersaing, dengan mengutip performanya di Miami.

“Saya harus,” katanya. “Max berhasil bangkit dari ketertinggalan sebesar itu tahun lalu.

“Saya tidak pernah ingin mengesampingkannya, terutama di awal musim, tetapi ketika Anda tertinggal enam persepuluh detik di kualifikasi di Monaco, sulit untuk menemukan banyak hal positif dari itu.

“Tetapi jika Anda melihat kembali beberapa minggu yang lalu di Miami, kami berjuang untuk meraih kemenangan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Seharusnya kami memenangkan balapan. Jadi, fakta bahwa kami bisa beralih dari hampir memenangkan balapan melawan Mercedes menjadi tertinggal jauh sungguh gila.

“Ini menunjukkan bahwa mobil bekerja sangat spesifik dalam skenario tertentu, dan jelas tidak dalam skenario lain. Jadi tim perlu memahami hal ini.

“Kita perlu memahami bagaimana kita dapat mengembangkan mobil agar lebih seimbang, seperti yang dibuktikan oleh Mercedes. Untuk saat ini kita hanya perlu terus bekerja, hanya itu yang bisa kita lakukan.”

McLaren had a poor qualifying in Monaco

Norris mengalami serangkaian masalah Power Unit (PU) Mercedes tahun ini, kehilangan sebagian besar sesi FP2 karena masalah tersebut sebelum akhirnya gagal menyelesaikan balapan. Namun, ia tidak menganggapnya sebagai masalah pribadi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Yah, saya juga tidak akan mengatakan George menjalani musim terbaiknya, bukan?" katanya. "Sepertinya itulah kesulitan yang kami hadapi.

"Saya pikir Mercedes juga mengalami banyak masalah. Oscar, lebih sedikit daripada saya, dan Kimi lebih sedikit daripada George. Begitulah kadang-kadang. Terkadang itu memang kehidupan, tidak ada yang bisa saya lakukan.

"Saya hanya keluar, saya mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa, dan hanya itu yang benar-benar bisa saya capai. Masalahnya, saya sudah menggunakan unit daya ketiga, dan saya akan mendapat penalti mulai sekarang, jadi semoga itu tidak terjadi.

“Saya tidak tahu apa yang harus saya harapkan saat ini. Sepertinya setiap akhir pekan kami selalu menghadapi sesuatu, tetapi bukan hanya McLaren, Mercedes juga. Dan antara HPP dan McLaren, kami harus bekerja lebih baik, karena saat ini performa kami belum cukup baik.”

Setelah serangkaian balapan di sirkuit jalanan dan tempat sementara, Norris menantikan bagaimana performa McLaren akan terlihat di Barcelona, ​​sirkuit pertama dari serangkaian sirkuit tradisional.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya pikir akan menyenangkan untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan kembali kecepatan yang kita miliki di Miami,” katanya.

“Pada saat yang sama, saya tidak mengerti bagaimana kita bisa cepat di Montreal, dan kesulitan di sini. Saya tidak berpikir kita berharap untuk cepat di Montreal. Kita tampaknya cukup cepat, dan saya tampaknya bisa mengendalikan mobil dengan baik.”

Norris climbs out of his stricken McLaren

“Di sini kami sama sekali tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Jadi masih ada perbedaan besar dalam trek antara di sini dan Kanada, tetapi fakta bahwa kami bisa saja hanya terpaut sepersepuluh detik lebih dari pole, dan sekarang terpaut enam detik di sini sungguh luar biasa.

“Akan menyenangkan untuk kembali ke Barcelona dan melihat bagaimana performa mobilnya. Saya masih percaya mobil ini menunjukkan tanda-tanda yang baik, jelas sekali. Kami hampir memenangkan balapan, dan seharusnya kami memenangkan balapan di Miami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi jelas mobil ini bekerja dengan baik di beberapa tempat. Kita hanya perlu memahami mengapa mobil ini sangat bagus di tempat-tempat tertentu, dan sangat buruk di tempat lain.”