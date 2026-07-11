Webber Tanggapi Rumor Kepergian Piastri dari McLaren

Mark Webber menganggap rumor yang mengatakan Oscar Piastri akan pergi dari McLaren sebagai "tidak masuk akal."

Piastri finis ketiga di klasemen pembalap Formula 1 musim lalu, kalah dalam pertarungan sepanjang musim dengan rekan setimnya, Lando Norris, dan Max Verstappen dari Red Bull.

Rumor keretakan hubungan antara duo McLaren musim lalu baru-baru ini dibantah Norris, yang menyatakan bahwa hubungan yang tampak membaik kemungkinan besar merupakan hasil dari berkurangnya ketegangan di lintasan saat tim tidak lagi memperebutkan gelar juara 2026.

Verstappen's availability is causing waves in the driver market

Namun, Verstappen tiba-tiba muncul sebagai opsi bagi McLaren karena pembalap Belanda itu dilaporkan akan mengaktifkan klausul keluar dari kontraknya, dan spekulasi awal menyebutkan ia bisa bergabung ke tim Woking.

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Pada Grand Prix Austria tahun ini, Verstappen mengadakan pertemuan rahasia dengan CEO McLaren Racing, Zak Brown, untuk menjajaki potensi kepindahan tersebut. Meskipun Brown awalnya membiarkan pintu terbuka untuk interpretasi apakah merekrut pembalap Belanda itu adalah kemungkinan nyata, ia semakin antusias dalam tanggapannya.

Meskipun kedua pembalap McLaren masih terikat kontrak hingga 2027, Piastri-lah yang paling banyak mendapat sorotan terkait masa depannya bersama tim.

Untuk meredam situasi, manajer Webber mengatakan kepada RACER: “Oscar terikat kontrak dengan McLaren untuk masa mendatang. Pembicaraan tentang keinginannya untuk pergi adalah omong kosong.

“Ada banyak cerita fiksi yang ditulis tentang dia dan tim lain. McLaren telah berulang kali mengatakan bahwa mereka menginginkannya untuk jangka panjang dan Oscar fokus pada hal itu.”

Piastri has finished on the podium twice this season

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Berbicara menjelang akhir pekan Silverstone, Piastri menjelaskan bahwa spekulasi tersebut hanya berdampak kecil padanya.

"Bagi saya, itu tidak terlalu berarti," kata Piastri kepada media, termasuk Crash.net. "Jelas, Max adalah talenta seperti sekarang dan dia sedang mencari tim lain. Saya sangat senang dengan posisi saya saat ini, dan telah berkali-kali diberitahu bahwa mereka senang dengan saya, dan saya mempercayai mereka.

"Jadi bagi saya, itu tidak terlalu berarti. Saya juga sudah memiliki kontrak, jadi, bagi saya, itu tidak mengubah apa pun. Saya hanya mencoba membangun kesuksesan musim lalu."