McLaren 'Terkejut' Mercedes Bisa Kembali Menemukan Celah Power Unit

Andrea Stella mengakui McLaren "terkejut" bahwa pemasok mesin Formula 1, Mercedes, telah menemukan cara untuk menghidupkan kembali trik yang telah dilarang.

Awal musim ini, kepala tim asal Italia itu menjelaskan bahwa McLaren tertinggal dari tim pabrikan dalam hal memaksimalkan unit daya baru.

Dalam beberapa minggu terakhir, tim tersebut tampak lebih percaya diri bahwa mereka semakin memahami hal tersebut.

McLaren does not have the latest Mercedes PU in its car

Namun di Silverstone, keraguan kembali muncul, terutama setelah jejak GPS menunjukkan bahwa para pembalap Mercedes mengurangi kecepatan di akhir lap untuk mendapatkan keuntungan dengan menghindari penurunan tenaga.

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Selain itu, ada beberapa kekecewaan terkait McLaren yang tidak dapat menggunakan unit daya spesifikasi terbaru, yang digunakan oleh tim lain akhir pekan ini.

Stella menekankan bahwa pemanfaatan unit daya hanyalah salah satu dari beberapa faktor yang membuat Lando Norris jadi pembalap McLaren tercepat di posisi ke-6 dan hampir 0,8 detik lebih lambat dari peraih pole-sitter Kimi Antonelli di kualifikasi Silverstone, dengan sirkuit tersebut juga menyoroti efisiensi aerodinamika.

“Saya rasa sirkuit ini memiliki daya cengkeram yang sedikit lebih rendah secara keseluruhan dibandingkan, misalnya, di Austria,” kata Stella kepada media termasuk Crash.net.

“Mobil banyak tergelincir. Hari ini, tidak hanya berangin, tetapi juga berembus kencang, dan ketika Anda memiliki kondisi seperti ini, saya rasa ada nilai tambah bagi mobil yang memiliki perilaku terbaik di tikungan, daya cengkeram terbaik di tikungan.

“Jadi, saya tidak terlalu terkejut bahwa Ferrari dan Mercedes memperlebar jarak dengan Red Bull dan McLaren hari ini, di mana kondisi grip lebih sulit.”

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Ia melanjutkan: “Selain itu, ini adalah sirkuit di mana terdapat kekurangan energi yang signifikan, dan pemanfaatan serta kinerja Power Unit sangat penting, dan saya harus mengatakan, dan saya telah mengatakannya di kesempatan lain, bahwa kita tampaknya masih sedikit kekurangan dalam memaksimalkan kinerja unit daya HPP.

“Selain itu, hari ini kita perlu menambahkan fakta bahwa kondisinya sulit, dan jika ada, dalam kondisi ini kita tampaknya memiliki kesenjangan yang lebih besar di tikungan ditambah pemanfaatan unit daya yang tampaknya sedikit kurang optimal.

“Dan jika Anda melihat overlay GPS, menjadi jelas bahwa kita perlu terus berkomunikasi dengan HPP, karena ada beberapa kinerja yang tampaknya kita tinggalkan.”

McLaren team principal Andrea Stella

Stella menjelaskan bahwa trik lift-off itu telah menarik perhatian McLaren.

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“Hal itu sedikit mengejutkan kami, karena itu bukan sesuatu yang kami diskusikan dan saya juga tidak yakin apakah itu tersedia bagi kami, karena mungkin membutuhkan beberapa elemen tambahan, katakanlah, untuk menggunakan unit daya tersebut.

“Jadi, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, pasti ada percakapan yang sedang berlangsung dengan HPP di tingkat teknis untuk memastikan bahwa kami menggunakan apa yang tersedia di unit daya ini, yang brilian, sebuah teknologi yang benar-benar hebat.

“Ada banyak peningkatan performa, yang juga terletak pada detail pengoperasiannya, dan sekarang kami menunggu untuk melihat apakah kami dapat meningkatkan spesifikasi kami.

“Dan jika ini membantu pengoperasiannya… Seharusnya hanya peningkatan keandalan, jadi saya tidak yakin itu masalahnya, tetapi pasti ada beberapa faktor lain yang perlu terus kita diskusikan dengan HPP, karena ketika kita melihat performa di lintasan lurus, bahkan dengan mempertimbangkan fakta bahwa mereka mungkin memiliki drag yang lebih rendah, masih ada beberapa tanda tanya.”

Stella berharap McLaren akan memiliki Power Unit (PU) spesifikasi terbaru untuk balapan berikutnya di Spa.

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“Kami telah berdiskusi dengan HPP mengenai alasan mengapa kami belum menerima spesifikasi ini. Kami memahami alasannya. Kami mempercayai HPP. Kami memiliki kolaborasi yang sangat baik di tahun-tahun sebelumnya.

“Mereka sangat berperan penting dalam rencana dan keberhasilan kami menjadi Juara Dunia dua kali. Jadi ini tidak mengubah dasar hubungan kami. Pembicaraan masih berlangsung. Mereka bekerja keras, seperti kami juga bekerja keras untuk mengembangkan mobil kami.

“Mereka bekerja keras dengan empat tim yang harus dipasok, jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk memasok unit daya kepada klien. Mudah-mudahan, ini akan terjadi pada balapan berikutnya.”

Terlepas dari kekecewaan di babak kualifikasi, Stella mengakui bahwa posisi ketiga yang tak terduga bagi Norris di Sprint Race merupakan hal positif, meskipun ia menekankan bahwa balapan utama kemungkinan besar akan tetap sulit bagi tim.

“Hasil sprint jelas menggembirakan,” katanya. “Setelah performa yang kami tunjukkan di kualifikasi sprint, dan bahkan di sesi latihan, saya rasa itu sedikit melebihi ekspektasi.

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“Ini juga berkat fakta bahwa mobil kami memiliki start yang kompetitif. Saya rasa para pembalap kami, bersama dengan para insinyur, telah melakukan pekerjaan yang baik dalam memanfaatkan unit daya. Anda telah melihat betapa besar pengaruhnya terhadap posisi di awal balapan.

“Saya rasa Lando, begitu berada di posisi ketiga, melakukan pekerjaan yang sangat, sangat baik dalam memaksimalkan segalanya. Tidak ada masalah sama sekali. Dia hanya kehilangan sedikit waktu dengan Perez di tikungan sembilan, dan saya rasa penting juga bahwa ketika Anda mendapatkan ritme di mana Anda dapat menggunakan tenaga mesin, bukan untuk bertarung, tetapi untuk mendapatkan waktu lap tercepat, karena Anda tidak lagi dalam pertarungan, maka Anda mendapatkan kecepatan, dan Lando melakukan pekerjaan yang baik, bahkan dari sudut pandang ini.

“Jadi, menurut saya, ini sedikit melebihi ekspektasi. Saya tidak pernah menyangka akan finis di depan Mercedes seperti yang kami lakukan.”

Mengenai GP, ia berkata: “Saya pikir besok akan sedikit lebih sulit, jadi kami tetap realistis. Mudah-mudahan, besok anginnya tidak terlalu kencang.

"Kita telah melihat hari ini bahwa kita memang kesulitan dalam kondisi ini, tetapi pada saat yang sama saya pikir di kualifikasi kita berada di peringkat keempat terbaik, tetapi di balapan kita tampaknya memiliki sedikit keuntungan dalam hal degradasi ban dibandingkan Red Bull.

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“Dan saya pikir Red Bull juga tampaknya melakukan pekerjaan yang baik dengan unit daya di kualifikasi, sementara kita melihat mereka lebih kompetitif di balapan. Jadi saya pikir mengalahkan Red Bull itu mungkin, podium sulit.”