Tsunoda Comeback di GP Belanda saat Hadjar Digantikan Lawson

Yuki Tsunoda akan kembali tampil secara tak terduga di Formula 1 pada Grand Prix Belanda akhir pekan ini, menyusul absennya Isack Hadjar akibat cedera.

Hadjar, yang sedang mengalami cedera, akan digantikan di Red Bull oleh Liam Lawson - yang kembali balap untuk tim utama di Zandvoort - sementara itu Tsunoda akan mengisi posisi Lawson di Racing Bulls.

Media Belanda sempat melaporkan kemungkinan absennya Hadjar pada Rabu pagi, sebelum kabar tersebut dikonfirmasi secara resmi oleh Red Bull pada waktu makan siang.

Hadjar dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan saat berlatih di pusat kebugaran selama jeda musim panas bulan Agustus.

"Pembalap Oracle Red Bull Racing, Isack Hadjar, mengalami cedera pergelangan tangan selama masa jeda musim panas yang membuatnya tidak dapat membalap di Grand Prix Belanda 2026," demikian pernyataan Red Bull.

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"Kami akan menyambut kembali Liam Lawson yang akan menggantikannya mengemudikan RB22 akhir pekan ini.

"Tim mendoakan kesembuhan Isack dan berterima kasih kepada Liam karena telah bersedia menggantikan dalam waktu singkat."

Racing Bulls mengonfirmasi kembalinya Tsunoda dengan pernyataan berikut: "Visa Cash App Racing Bulls dapat mengonfirmasi bahwa Liam Lawson akan membalap untuk Oracle Red Bull Racing pada Grand Prix Belanda akhir pekan ini akibat cedera pergelangan tangan yang dialami Isack Hadjar.

"Akibat pergantian pembalap tersebut, Pembalap Cadangan Yuki Tsunoda akan membalap untuk Racing Bulls di Zandvoort akhir pekan ini, bersama Arvid Lindblad.

"Kami berterima kasih kepada Liam dan Yuki atas kemampuan adaptasi mereka saat tim bersiap menghadapi akhir pekan ini, dan kami mendoakan agar Isack segera pulih."

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