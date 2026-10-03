F1 GP Bahrain 2026: Verstappen Pole saat Formula 1 Kembali ke Sepang

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Bahrain di Sirkuit Sepang Malaysia, putaran 16 musim 2026.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
© XPB Images

Max Verstappen jadi pembalap non-Mercedes pertama yang meraih pole di musim 2026 tanpa setelah tercepat di ketiga babak kualifikasi F1 GP Bahrain di Malaysia.

Juara dunia empat kali, Verstappen, secara konsisten menjadi pembalap tercepat sepanjang sesi kualifikasi F1 pertama yang digelar di Sepang dalam kurun waktu sembilan tahun, sekaligus mengamankan *pole position* perdana musim ini bagi dirinya dan tim Red Bull.

Verstappen mencatatkan dua putaran yang memukau untuk mengungguli rival lamanya dalam perebutan gelar juara F1, Lewis Hamilton, dalam perebutan pole dengan selisih waktu 0,298 detik.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, berhasil mengamankan posisi start di baris depan berkat putaran terakhir yang impresif di sesi Q3; ia memisahkan posisi kedua pembalap Red Bull dan mengungguli Isack Hadjar, yang akan turun lima posisi start pada balapan hari Minggu akibat penggunaan komponen mesin baru.

Verstappen secured the first non Mercedes-powered pole of 2026
Verstappen secured the first non Mercedes-powered pole of 2026

Pemimpin klasemen kejuaraan F1, Andrea Kimi Antonelli, mencatatkan waktu tercepat keempat dan tertinggal setengah detik dari kecepatan pemimpin sesi.

Mercedes tampak kesulitan meski telah membawa paket upgrade besar ke Malaysia, sementara rekan setim sekaligus rival perebutan gelar, George Russell, hanya menempati posisi kedelapan.

Charles Leclerc menempati posisi kelima dengan mobil Ferrari kedua, mengungguli pasangan pembalap McLaren - juara dunia bertahan Lando Norris dan Oscar Piastri - yang masing-masing finis di posisi keenam dan ketujuh.

Di belakang Russell yang berada di posisi kedelapan, terdapat Pierre Gasly dan Gabriel Bortoleto yang melengkapi sepuluh besar untuk tim Alpine dan Audi.

Liam Lawson gagal menembus Q3 dengan selisih tipis setelah menempati posisi ke-11 bersama tim Racing Bulls, sementara Fernando Alonso mencatatkan hasil kualifikasi terbaik Aston Martin musim ini dengan finis di posisi ke-12.

Kedua pembalap Aston Martin berhasil lolos ke Q2 untuk pertama kalinya tahun ini; Lance Stroll menempati posisi ke-14, sedangkan Carlos Sainz menempatkan mobil Williams-nya di antara Alonso dan pembalap asal Kanada tersebut dengan catatan waktu yang membawanya ke posisi ke-13.

Baik Franco Colapinto maupun Arvid Lindblad tidak mencatatkan waktu putaran, karena kedua pembalap menghadapi penalti grid yang cukup besar di Sepang.

Colapinto terkena penalti penurunan 15 posisi start akibat kombinasi penggunaan mesin pembakaran internal (ICE) baru dan penalti yang masih berlaku dari balapan di Baku, sementara rookie F1, Lindblad, akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah tim Racing Bulls memasang rangkaian komponen mesin yang sepenuhnya baru pada mobilnya.

Sebuah kesalahan merugikan Nico Hulkenberg; pembalap Audi itu tersingkir di Q1 dan menempati posisi ke-17, tepat di depan duo Haas, Ollie Bearman dan Esteban Ocon, yang akan meninggalkan tim asal Amerika tersebut pada akhir musim.

Alex Albon kesulitan dan hanya mampu mencatatkan waktu tercepat ke-20 untuk Williams, mengungguli dua pembalap Cadillac, Valtteri Bottas dan Sergio Perez; nama terakhir menjadi yang paling lambat di sirkuit tempat ia meraih podium F1 perdananya yang tak terlupakan pada tahun 2012.

F1 GP Bahrain 2026 - Sepang - Hasil Kualifikasi Lengkap

Pos PembalapNATTimQ1Q2Q3
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m 36.4771m 35.6961m 35.130
2Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m 36.5951m 36.0321m 35.428
3Isack HadjarJAPOracle Red Bull Racing1m 36.8981m 36.1921m 35.558
4Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m 37.0411m 35.9591m 35.631
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m 36.7301m 35.9701m 35.666
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m 37.0921m 36.1731m 35.757
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m36.8521m 36.0201m 35.762
8George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m 37.2641m 36.2451m 35.871
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m 37.1741m 36.4101m 37.210
10Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m 37.1061m 36.8141m 37.673
11Liam LawsonNZLRacing Bulls1m 37.3321m 37.023 
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m 37.7211m 37.220 
13Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m 37.6511m 37.527 
14Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m 37.7291m 37.566 
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m 37.179  
16Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m 37.883  
17Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m 37.970  
18Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m 37.980  
19Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m 38.233  
20Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m 38.600  
21Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m 38.611  
22Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m 38.933  

Tags:

F1
Max Verstappen
Lewis Hamilton
Red Bull
Ferrari
F1 GP Bahrain 2026: Verstappen Pole saat Formula 1 Kembali ke Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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