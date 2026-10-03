F1 GP Bahrain 2026: Verstappen Pole saat Formula 1 Kembali ke Sepang

Max Verstappen jadi pembalap non-Mercedes pertama yang meraih pole di musim 2026 tanpa setelah tercepat di ketiga babak kualifikasi F1 GP Bahrain di Malaysia.

Juara dunia empat kali, Verstappen, secara konsisten menjadi pembalap tercepat sepanjang sesi kualifikasi F1 pertama yang digelar di Sepang dalam kurun waktu sembilan tahun, sekaligus mengamankan *pole position* perdana musim ini bagi dirinya dan tim Red Bull.

Verstappen mencatatkan dua putaran yang memukau untuk mengungguli rival lamanya dalam perebutan gelar juara F1, Lewis Hamilton, dalam perebutan pole dengan selisih waktu 0,298 detik.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, berhasil mengamankan posisi start di baris depan berkat putaran terakhir yang impresif di sesi Q3; ia memisahkan posisi kedua pembalap Red Bull dan mengungguli Isack Hadjar, yang akan turun lima posisi start pada balapan hari Minggu akibat penggunaan komponen mesin baru.

Verstappen secured the first non Mercedes-powered pole of 2026

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pemimpin klasemen kejuaraan F1, Andrea Kimi Antonelli, mencatatkan waktu tercepat keempat dan tertinggal setengah detik dari kecepatan pemimpin sesi.

Mercedes tampak kesulitan meski telah membawa paket upgrade besar ke Malaysia, sementara rekan setim sekaligus rival perebutan gelar, George Russell, hanya menempati posisi kedelapan.

Charles Leclerc menempati posisi kelima dengan mobil Ferrari kedua, mengungguli pasangan pembalap McLaren - juara dunia bertahan Lando Norris dan Oscar Piastri - yang masing-masing finis di posisi keenam dan ketujuh.

Di belakang Russell yang berada di posisi kedelapan, terdapat Pierre Gasly dan Gabriel Bortoleto yang melengkapi sepuluh besar untuk tim Alpine dan Audi.

Liam Lawson gagal menembus Q3 dengan selisih tipis setelah menempati posisi ke-11 bersama tim Racing Bulls, sementara Fernando Alonso mencatatkan hasil kualifikasi terbaik Aston Martin musim ini dengan finis di posisi ke-12.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Kedua pembalap Aston Martin berhasil lolos ke Q2 untuk pertama kalinya tahun ini; Lance Stroll menempati posisi ke-14, sedangkan Carlos Sainz menempatkan mobil Williams-nya di antara Alonso dan pembalap asal Kanada tersebut dengan catatan waktu yang membawanya ke posisi ke-13.

Baik Franco Colapinto maupun Arvid Lindblad tidak mencatatkan waktu putaran, karena kedua pembalap menghadapi penalti grid yang cukup besar di Sepang.

Colapinto terkena penalti penurunan 15 posisi start akibat kombinasi penggunaan mesin pembakaran internal (ICE) baru dan penalti yang masih berlaku dari balapan di Baku, sementara rookie F1, Lindblad, akan memulai balapan dari posisi paling belakang setelah tim Racing Bulls memasang rangkaian komponen mesin yang sepenuhnya baru pada mobilnya.

Sebuah kesalahan merugikan Nico Hulkenberg; pembalap Audi itu tersingkir di Q1 dan menempati posisi ke-17, tepat di depan duo Haas, Ollie Bearman dan Esteban Ocon, yang akan meninggalkan tim asal Amerika tersebut pada akhir musim.

Alex Albon kesulitan dan hanya mampu mencatatkan waktu tercepat ke-20 untuk Williams, mengungguli dua pembalap Cadillac, Valtteri Bottas dan Sergio Perez; nama terakhir menjadi yang paling lambat di sirkuit tempat ia meraih podium F1 perdananya yang tak terlupakan pada tahun 2012.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT