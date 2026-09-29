Ferrari Beri Dukungan Publik untuk Vasseur di Tengah Rumor Horner

Ferrari secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Team Principal Fred Vasseur di tengah spekulasi kencang terkait masa depannya di Maranello.

Selama akhir pekan Grand Prix Azerbaijan, kesulitan yang terus dialami Ferrari pada paruh kedua musim ini telah meningkatkan tekanan terhadap Vasseur.

Di tengah munculnya kabar bahwa Vasseur mungkin akan digantikan pada akhir tahun, spekulasi tersebut kian menguat setelah Christian Horner mengatakan kepada *The Times* bahwa kembali ke F1 bersama Ferrari adalah "sebuah impian".

Vasseur memberikan tanggapan tegas terkait masa depannya pada hari Sabtu di Baku.

Ferrari boss Fred Vasseur on the grid in Madrid

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“Kami sedang berjuang memperebutkan posisi kedua dalam kejuaraan, dan pada akhirnya, kami banyak membicarakan hal ini; bahkan bagi kru di garasi, mendiskusikan masalah ini adalah diskusi terbaik yang bisa kami lakukan,” ujarnya.

“Namun, begitulah kenyataannya; hal ini di luar kendali saya.

“Horner sedang mencari pekerjaan - semua orang tahu itu - di mana-mana.

“Tapi apa yang bisa saya lakukan? Hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk mendorong tim, membangkitkan motivasi mereka, dan fokus pada hal-hal yang lebih baik hari ini.

“Dalam setiap wawancara - hingga 25 kali sehari - kami selalu kembali membahas hal ini.”

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Fred Vasseur's position at Ferrari is in the spotlight again

Ferrari telah "menentukan pilihannya"

Di tengah rumor bahwa posisi Vasseur terancam, Ferrari menggelar sesi dengan media pada hari Selasa - sebuah langkah yang tidak biasa - untuk meredam kabar tersebut.

"Belakangan ini, muncul spekulasi yang kian meningkat seputar Scuderia Ferrari HP, khususnya yang menyoroti jajaran pimpinannya," ujar Kepala Komunikasi Ferrari, Maria Conti.

“Posisi Ferrari sudah jelas dan tidak berubah; Ferrari telah menentukan pilihannya, dan kami menaruh kepercayaan penuh kepada Fred Vasseur beserta timnya, serta akan terus mendukung mereka.

“Saat ini, sangatlah penting bagi tim untuk tetap bersatu dan solid, sembari memusatkan seluruh energi pada pekerjaan yang ada di depan mata.

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"Ferrari selalu menarik minat yang luar biasa, dan wajar saja jika banyak tenaga profesional yang berkeinginan untuk menjadi bagian darinya.

“Hal ini mencerminkan kekuatan dari apa yang sebenarnya diwakili oleh Ferrari.

“Oleh karena itu, kami sangat ingin menghindarinya; kami tidak berniat memicu spekulasi ataupun mengomentari berbagai asumsi yang muncul dari luar perusahaan.

“Dan hal ini tidak hanya berkaitan dengan pemberitaan di The Times mengenai Horner, tetapi secara umum, memang banyak spekulasi seputar Fred.

“Jadi sekali lagi, kami menaruh kepercayaan pada Fred Vasseur dan timnya, dan kami akan terus melakukannya. Posisi kami jelas, dan bukan baru sekarang saja; kami sudah menegaskannya sejak dulu.”

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Mantan bos tim Ferrari, Maurizio Arrivabenne, baru-baru ini mengatakan kepada Sky Italia bahwa Horner justru akan membawa "kerugian" bagi Scuderia karena kesuksesan masa lalunya bersama Red Bull, yang hanya akan meningkatkan ekspektasi.