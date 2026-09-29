Fernando Alonso Sudahi Rumor Pensiun dengan Kontrak Baru Aston Martin

Fernando Alonso akan terus balapan di Formula 1 setelah menandatangani kontrak baru bersama Aston Martin.

Fernando Alonso will stay in F1
Fernando Alonso will stay in F1

Juara dunia Formula 1 dua kali, Fernando Alonso, telah mengakhiri spekulasi mengenai pensiun dengan mengumumkan kesepakatan baru bersama Aston Martin untuk musim 2027.

Masa depan pembalap asal Spanyol itu di F1 sempat menjadi topik perdebatan hangat, di tengah ketidakpuasannya terhadap regulasi saat ini.

Menjelang jeda musim panas, Fernando Alonso mengatakan bahwa ia akan meluangkan waktu untuk mengambil keputusan akhir mengenai rencana F1-nya.

Pada hari Selasa, Aston Martin merilis sebuah video di saluran media sosialnya yang menampilkan pernyataan Alonso: "Saya akan pensiun dari F1... tapi belum sekarang."

Fernando Alonso is frustrated with the current F1 engine rules
Fernando Alonso is frustrated with the current F1 engine rules

"Saya sangat senang bisa menandatangani kontrak baru dengan tim Aston Martin Aramco Formula 1," ujarnya.

"Saya meluangkan waktu untuk mengambil keputusan ini, namun balapan adalah hidup dan hasrat saya; saya tahu saya masih memiliki kecepatan serta tekad untuk bersaing di level tertinggi.

"Saya berkomitmen untuk jangka panjang bersama tim ini dan untuk turut membawa kami meraih kesuksesan.

“Saya sangat meyakini apa yang sedang kami bangun: kami memiliki kepemimpinan yang kuat, orang-orang yang luar biasa, serta mitra dan fasilitas yang hebat.

“Saya tak sabar untuk menciptakan lebih banyak kenangan di lintasan balap di hadapan para penggemar yang penuh semangat. Energi mereka menciptakan atmosfer yang menginspirasi saya dan menjadi hal yang membuat olahraga kami begitu istimewa.”

Alonso takes Turn 12 at Madrid
Alonso takes Turn 12 at Madrid
© XPB Images

Lance Stroll juga akan terus bersama tim hingga musim 2027.

"Lance dan Fernando telah menjadi bagian penting dari perjalanan kami, dan kami sangat senang dapat mengonfirmasi bahwa mereka akan terus bersama kami memasuki babak selanjutnya bagi tim ini," ujar pemilik tim Lawrence Stroll.

"Memiliki dua pembalap dengan tingkat pengalaman, komitmen, dan pengetahuan seperti mereka memberikan nilai yang luar biasa bagi seluruh organisasi.

“Kami hadir untuk meraih kemenangan, dan meskipun fokus jangka pendek kami tetap pada peningkatan kinerja, saya yakin kami memiliki talenta kelas dunia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka panjang kami.”

Musim 2026 menjadi mimpi buruk bagi Aston Martin, karena unit daya Honda yang kurang bertenaga dan tidak andal telah menghambat performa mereka.

Menjelang Grand Prix Bahrain di Malaysia pekan ini, Aston baru mengumpulkan tiga poin, yang semuanya diraih oleh Alonso.

Konfirmasi line-up pembalap Aston menyisakan sedikit kursi yang masih bisa diperebutkan di grid tahun 2027, dengan spekulasi kini tertuju pada siapa yang akan menggantikan Esteban Ocon di Haas.

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Fernando Alonso
Aston Martin
Fernando Alonso Sudahi Rumor Pensiun dengan Kontrak Baru Aston Martin
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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