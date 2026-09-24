Alonso Mengajukan Solusi untuk Peningkatan Formula 1

Fernando Alonso menyampaikan sejumlah gagasan untuk membantu memajukan Formula 1 setelah mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap regulasi mesin saat ini.

Upaya Alonso untuk mendorong perbaikan regulasi akan sangat menentukan apakah ia akan terus membalap di F1 musim depan, mengingat kontraknya dengan Aston Martin akan berakhir pada pengujung musim ini.

Menjelang Grand Prix Azerbaijan akhir pekan ini, Alonso berulang kali melontarkan kritik terhadap regulasi mesin baru dan menyatakan bahwa itu telah 'mematikan' sejumlah sirkuit F1 terbaik.

Pembalap Spanyol berusia 45 tahun itu berpendapat bahwa F1 kini menjadi satu-satunya ajang balap motor di mana "Anda harus memacu kendaraan secara perlahan untuk bisa melaju cepat".

Fernando Alonso's contract with Aston Martin expires at the end of F1 2026

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"Di setiap mobil yang saya kendarai, rasanya wajar saja bagi saya untuk memacu kecepatan. Anda mengerem lebih lambat, menginjak gas lebih awal, mengambil lebih banyak risiko, dan belajar dalam prosesnya. Itu merupakan sebuah proses pembelajaran. Di setiap putaran, Anda melaju semakin cepat karena Anda semakin mengenal mobil dan batas-batas kemampuannya. Itu murni naluri mengemudi," ujar Alonso di Baku.

"Dengan regulasi saat ini, hal itu tidak terjadi demikian. Anda justru harus banyak berpikir sebelum mengemudi karena segalanya telah diprogram dan diatur oleh regulasi, oleh para insinyur, serta oleh simulasi. Jadi, mengendarai mobil-mobil ini jauh kurang menyenangkan."

“Menurut saya, kita semua berasal dari ajang balap junior; mulai dari karting, Formula 3, hingga Formula 2. Di sana, kita membalap dengan naluri untuk melaju cepat, menyerang tikungan, dan mengambil risiko.

"Namun, saat tiba di Formula 1, Anda harus sedikit mengubah pola pikir dari apa yang telah dipelajari selama 20 tahun karier Anda dan menerapkan pendekatan yang berbeda.

“Hal seperti itu hanya terjadi di Formula 1. Tidak ada ajang balap lain di dunia motorsport yang mengharuskan Anda membalap secara perlahan demi bisa melaju cepat.”

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Fernando Alonso is frustrated with the current F1 engine rules

Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem baru-baru ini mengatakan bahwa "tidak dapat diterima" jika Alonso meninggalkan F1 dalam kondisi tidak kompetitif, tetapi pembalap Aston Martin itu telah menjelaskan bahwa kesenangan adalah faktor yang lebih menentukan daripada konsesi lebih untuk Honda meningkatkan performa.

Dan Alonso telah menawarkan beberapa saran yang menurutnya akan membantu F1 terasa "lebih alami" lagi.

"Bagi saya, saya pikir mungkin mengurangi daya puncak baterai untuk periode yang lebih lama [berhasil]," kata Alonso. "Anda akan memiliki peningkatan kecepatan di sepanjang lintasan lurus. Sekarang kita memiliki akselerasi yang sangat cepat dan kemudian menurun.

“Lalu, Anda melibas tikungan dengan cara yang tidak biasa karena Anda melakukan lift and coast sepanjang 200 meter terakhir. Menurut saya, jika tenaga yang dihasilkan lebih kecil namun dalam durasi lebih lama, grafik kecepatannya akan terlihat seperti mobil balap.

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“Anda mencapai tikungan pada kecepatan puncak, bukan mencapai kecepatan puncak di tengah trek lurus. Mungkin itu salah satu faktornya. Entahlah, saya tidak memiliki informasi lengkapnya, tetapi kita perlu menaruh kepercayaan pada olahraga ini secara keseluruhan.”