Isack Hadjar Kembali di Azerbaijan, Line-Up Red Bull Kembali Normal

Isack Hadjar akan kembali di Grand Prix Azerbaijan setelah melewatkan tiga balapan akibat cedera.

Isack Hadjar is set to make his return from injury to F1 at the Azerbaijan Grand Prix.
Isack Hadjar is set to make his return from injury to F1 at the Azerbaijan Grand Prix.

Red Bull telah mengonfirmasi bahwa Isack Hadjar akan kembali membalap di Grand Prix F1 Azerbaijan di Baku.

, Red Bull

Hadjar telah melewatkan tiga balapan sejak F1 kembali bergulir usai jeda musim panas, akibat cedera pergelangan tangan yang dialaminya saat sesi latihan sebelum Grand Prix Belanda pada bulan Agustus.

Pembalap asal Prancis itu sempat berkonsultasi dengan juara MotoGP, Marc Marquez, untuk saran dalam proses pemulihan dan kapan kembali membalap. Marquez - yang memiliki pengalaman dengan cedera lengan kanan yang parah pada tahun 2020 - menyarankan Hadjar untuk tidak teburu-buru untuk kembali.

Setelah absen dalam tiga balapan, Hadjar kini siap kembali beraksi di F1, dengan tim Red Bull mengonfirmasi keikutsertaannya dalam Grand Prix Azerbaijan akhir pekan ini.

Hadjar is missing his third round in a row
Hadjar is missing his third round in a row
© XPB Images

“Oracle Red Bull Racing dengan senang hati menyambut kembali Isack [Hadjar] akhir pekan ini,” demikian bunyi pernyataan dari Red Bull yang mengonfirmasi kembalinya Hadjar untuk balapan di Baku.

“Setelah berhasil pulih dari cedera pergelangan tangannya, Isack akan kembali beraksi di Sirkuit Kota Baku pada hari Kamis.”

Red Bull juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Liam Lawson, yang telah turun menggantikan Hadjar di tim Red Bull dalam tiga balapan sebelumnya.

Kini, Lawson akan kembali ke tim Racing Bulls untuk menyelesaikan sisa musim ini bersama Arvid Lindblad.

“Tim ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Liam atas profesionalisme, dedikasi, dan kerja kerasnya selama tiga balapan terakhir. Meski harus turun dalam situasi yang menantang, ia menampilkan performa yang mengesankan dan memberikan kontribusi berharga bagi tim.”

Lawson has scored points twice in three races for Red Bull
Lawson has scored points twice in three races for Red Bull

"Kami mendoakan yang terbaik baginya saat ia kembali ke Visa Cash App Racing Bulls."

Tentu saja, kembalinya Hadjar ke Red Bull dan kembalinya Lawson kembali ke Racing Bulls berarti masa tugas Yuki Tsunoda sebagai pengganti di tim tersebut juga berakhir. Tsunoda mencetak satu poin dari tiga penampilan yang impresif bersama Racing Bulls, dengan finis di posisi ke-10 di Monza.

Tags:

Isack Hadjar
Red Bull
Liam Lawson
Racing Bulls
Yuki Tsunoda
Isack Hadjar Kembali di Azerbaijan, Line-Up Red Bull Kembali Normal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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