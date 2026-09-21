Mercedes Ungkap Target dari Upgrade F1 yang Sangat Ditunggu

Mercedes telah memaparkan target yang ingin dicapai saat paket peningkatan Formula 1 yang telah lama dinanti-nantikan itu tiba.

Di antara tim papan atas F1, Mercedes adalah satu-satunya tim yang belum membawa peningkatan signifikan pada mereka sepanjang rangkaian balapan Eropa musim ini.

Pembaruan besar terakhir pada mobil tim berjuluk Silver Arrows tersebut diperkenalkan pada Grand Prix Kanada bulan Mei lalu.

Setelah memenangkan enam Grand Prix pertama musim ini, Mercedes hanya meraih kemenangan dalam empat dari delapan balapan terakhir, sementara McLaren dan Ferrari berhasil memangkas ketertinggalan berkat upaya pengembangan yang agresif.

Mercedes bersiap untuk meluncurkan peningkatan signifikan pada Grand Prix Bahrain di Malaysia pada tanggal 2-4 Oktober, yang akan berlangsung setelah putaran ke-15 musim ini di Azerbaijan pada akhir pekan ini.

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Antonelli celebrates his eighth win of 2026

Pabrikan asal Jerman tersebut berharap peningkatan performa ini akan membantu tim kembali bersaing memperebutkan *pole position*, setelah gagal menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi di empat seri terakhir.

"Tidak banyak hal baru yang kami bawa ke Baku, namun sirkuit tersebut sebenarnya lebih mengutamakan aspek drag dibandingkan downforce," ujar Trackside Engineering Director Mercedes, Andrew Shovlin, dalam podcast Nu Silver Arrows Radio Show.

“Jadi, performa mobil bagus di Monza; semoga saja bisa bekerja dengan baik di Baku. Namun, Anda membutuhkan mobil yang memiliki kecepatan bagus di trek lurus.

“Ada hal-hal lain yang juga diperlukan di Baku, mengingat karakteristiknya sebagai sirkuit jalan raya - yang hampir mirip dengan Monaco - di mana mobil harus mampu melibas tikungan kecepatan rendah dan menjaga keempat rodanya tetap menapak di lintasan.

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“Lalu soal upgrade, itu baru akan hadir mulai seri Malaysia dan semoga saja kita bisa membuat kemajuan yang berarti.

"Menurut saya, kita tidak akan unggul jauh di depan, tetapi semoga kita kembali ke posisi di mana kita bisa benar-benar menjalani kualifikasi dengan keyakinan bahwa kita sedang bersaing memperebutkan pole position."

Kimi Antonelli won the first F1 race in Madrid

Mercedes meraih pole pada 10 seri pembuka, namun tidak lagi memiliki mobil tercepat di sesi kualifikasi sejak Andrea Kimi Antonelli di Grand Prix Belgia.

Lando Norris dari McLaren telah merebut tiga dari empat pole yang tersedia sejak saat itu, sementara Pierre Gasly dari Alpine mencatatkan pole F1 perdana yang memukau di Monza.

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"Di awal musim, kami cenderung berpikir bahwa kami memiliki mobil yang - jika kami bekerja dengan sangat baik - seharusnya bisa meraih pole," lanjut Shovlin.

“Seharusnya kita bersaing untuk memenangkan balapan. Namun saat ini, selisih waktu antara finis di posisi pertama dan keenam hanya satu atau dua persepuluh detik, dan hasilnya sulit diprediksi karena Monza adalah sirkuit yang unik.

“Di sini dibutuhkan mobil yang aerodinamis dengan hambatan angin (*drag*) rendah, sementara sirkuit baru seperti Madrid kondisinya sangat jauh berbeda. Tapi kami hanya fokus untuk memaksimalkan performa mobil, dan jika kami berhasil menang, itu luar biasa.”