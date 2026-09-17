Max vs 100: Verstappen Menyalip 100 Gokart untuk Menangi Balapan

Max Verstappen menuntaskan tantangan 'Max vs 100' dalam waktu hanya sedikit lebih dari 30 menit.

Max Verstappen overtook 100 rivals in just 35 minutes
Max Verstappen overtook 100 rivals in just 35 minutes

Max Verstappen menyalip 100 pembalap gokart hanya dalam 14 putaran untuk meraih kemenangan pertamanya pada tahun 2026 dalam balapan gokart pemecah rekor dunia di Silverstone.

Juara dunia F1 empat kali, Verstappen, hanya membutuhkan waktu kurang dari separuh jarak balapan yang ditentukan untuk menyelesaikan tantangan unik yang diselenggarakan oleh tim Red Bull, semuanya rampung dalam waktu 35 menit saja.

Verstappen memulai balapan dari posisi ke-101, namun secara luar biasa berhasil menyalip 64 pesaing pada lap pertama yang kacau. Ia terpaksa melintasi area rumput untuk menghindari kekacauan yang menyingkirkan sekitar 30 pesaingnya dan memicu dikibarkannya full course yellow.

Pembalap asal Belanda berusia 28 tahun itu berhasil naik ke posisi ke-37 pada akhir lap pertama dan menembus posisi 10 besar dalam enam lap.

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Verstappen mencatat laptime tiga detik lebih cepat dari para rival - yang terdiri dari content creator, atlet Red Bull, fans, dan bahkan jurnalis - serta menuntaskan balapan tersebut dengan mudah.

Sempat terjadi momen menegangkan bagi Verstappen ketika ia melindas kerb dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan sebagian komponen go-kartnya terlepas.

“Saya pikir saya kehilangan [kamera] go-pro saya,” Verstappen, yang memiliki mikrofon live terpasang padanya, berkomentar.

Begitu cepatnya kemajuan Verstappen, Race Director mengizinkan empat besar mendapatkan 'Chucky Lap' tambahan - mengacu pada komentar bos McLaren Zak Brown sebelumnya tentang Verstappen - yang memungkinkan mereka memotong lintasan.

Verstappen bersiap untuk mendapatkan 'Chucky Lap' miliknya sendiri setelah lap 15 tetapi tidak membutuhkannya saat ia melintasi lapangan dengan mudah.

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Lewis Osler, seorang teknisi Red Bull Powertrains, dan jurnalis F1 asal Belanda, Jacky Martens, adalah dua pesaing terakhir yang tersisa, namun manuver dive-bomb yang berani dari Verstappen memastikan kemenangan yang mengesankan.

"Wah, itu sungguh luar biasa, bukan?" ujar Verstappen melalui radio setelah melintasi garis finis, sebelum menambahkan: "Menurutku, ini adalah kemenangan terbaikku sejauh ini!

"Ini adalah kemenangan pertama saya tahun ini, jadi saya sangat mensyukurinya," ujar Verstappen dalam wawancara usai balapan menjelang upacara penyerahan trofi.

Saat membahas beberapa taktiknya, termasuk menggunakan berat tubuh untuk mendorong laju gokart, Verstappen berkata: "Terkadang, sedikit gerakan melompat saat keluar tikungan dalam kecepatan sangat rendah bisa membantu akselerasi; hal itu membuat perbedaan besar, terutama saat start.

"Lap pertama saya sungguh luar biasa. Situasinya sangat ramai dan beberapa gokart sempat tertahan. Saya berhasil mengambil posisi di sisi luar, jadi saya tidak ikut terjebak.

"Hal itu membuat saya bisa menyalip sekitar 60 pembalap pada lap pertama, jadi itu sangat membantu saya untuk merangsek ke barisan depan."

Max vs 100 - Hasil 10 besar

  1. Max Verstappen - Pembalap Red Bull F1
  2. Jacky Martens - Jurnalis F1
  3. Lewis Osler - Teknisi Red Bull Powertains
  4. Zac Alsop - YouTuber
  5. Pol Tarres - Pembalap motor Off-road 
  6. Paky TWC - YouTuber
  7. RDjavi - Content creator
  8. Larry Chen - Fotografer mobil
  9. Bernard Kerr - Pembalap sepeda gunung
  10. Neo Yau - Aktor

Tags:

F1
Red Bull
Max Verstappen
Max vs 100: Verstappen Menyalip 100 Gokart untuk Menangi Balapan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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