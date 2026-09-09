Anak Kimi Raikkonen Bergabung dengan Akademi Pembalap Red Bull

Red Bull telah merekrut putra juara dunia F1 Kimi Raikkonen ke dalam program pembalapnya.

Robin, anak juara dunia F1 2007 Kimi Raikkonen, telah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan program junior Red Bull, sebagaimana diumumkan pada hari Rabu.

Keluarga Raikkonen menghadiri Grand Prix Italia di Monza akhir pekan lalu dan terlihat berada di motorhome Red Bull.

Robin saat ini berusia 11 tahun dan berkompetisi dalam ajang gokart profesional. Ia telah meraih kesuksesan dalam kejuaraan Rotax dan WSK tingkat nasional maupun internasional.

The Raikkonen family with Red Bull team principal Laurent Mekies

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Robin telah menunjukkan kemampuan luar biasa di dunia karting," ujar Team Principal Red Bull, Laurent Mekies.

"Kecepatan, kemampuan balap, dan bakat alaminya telah menjadikannya salah satu pembalap muda paling menjanjikan di kelompok usianya. Di saat yang sama, ia juga mengesankan berkat kedewasaan, sikap yang tenang, serta fokus yang kuat pada aktivitas membalap.

"Tujuan kami adalah mengembangkannya secara bertahap, tanpa memberikan tekanan yang tidak perlu di pundaknya. Perjalanan di dunia motorsport itu panjang, dan kami akan memberikan waktu, dukungan, serta sumber daya yang ia butuhkan untuk memaksimalkan potensinya.

“Kami sangat meyakini bahwa talenta dapat berkembang pesat jika didukung oleh orang-orang, budaya, dan lingkungan yang tepat. Itulah yang berkomitmen kami berikan kepada Robin seiring dengan terus berlanjutnya perkembangannya.

“Kami sangat menantikan untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam perjalanan ini bersama Robin dan keluarganya.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

11-year-old Robin Raikkonen currently competes in karting

Raikkonen berkata: "Kami semua sangat senang dan antusias karena Robin terpilih untuk melanjutkan kiprah balapnya sebagai anggota Red Bull Junior Team.

"Laurent dan seluruh tim di Red Bull sangat suportif dalam setiap diskusi kami. Mereka menawarkan program yang menarik dan komprehensif untuk mengembangkan serta membina kemajuan Robin di tahun-tahun mendatang, sekaligus memberinya segala pengalaman yang diperlukan untuk mengasah bakat alaminya - bakat yang telah terbukti nyata melalui kiprahnya di dunia gokart selama ini.

“Tim Junior Red Bull telah menorehkan kesuksesan luar biasa selama bertahun-tahun. Para alumninya antara lain Sebastian Vettel dan Max Verstappen, serta banyak pembalap lainnya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati Robin bergabung dalam program bergengsi ini, dan ia akan mengerahkan seluruh upayanya demi membalas kepercayaan yang diberikan Red Bull kepadanya.”

Raikkonen pensiun dari F1 pada akhir musim 2021, setelah mencatatkan 21 kemenangan Grand Prix dan 103 kali naik podium sepanjang karier yang berlangsung selama 19 tahun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap asal Finlandia 46 tahun itu memenangkan gelar juara dunia pembalap pada tahun 2007 bersama Ferrari, serta pernah membalap untuk tim Sauber, McLaren, Lotus, dan Alfa Romeo.