Verstappen Merasa Seperti Kura-Kura di Lintasan Lurus Monza

Max Verstappen frustrasi karena Red Bull tidak mampu "mengimbangi" Mercedes dan ikut memperebutkan kemenangan di Grand Prix Formula 1 Italia .

Juara dunia empat kali, Verstappen, tampil mengesankan dengan memperbaiki posisinya dari urutan kelima di grid dan sempat bertarung sengit cukup lama melawan duo pembalap Mercedes di barisan depan selama paruh pertama balapan.

Setelah masuk pit di bawah Virtual Safety Car, Verstappen berhasil melewati pebalap Ferrari Lewis Hamilton dan McLaren dengan ban yang lebih segar saat ia kembali ke posisi ketiga, tetapi ia kekurangan performa untuk bergabung dengan sparring Mercedes.

“Saya mengalami masalah kemarin yang tentu saja masih ada hingga saat ini, tetapi saya pikir sudah cukup jelas selama balapan bahwa kami tidak bisa mengimbangi penggunaan mobil bertenaga Mercedes,” kata Verstappen usai balapan.

Verstappen joined the fight at the front with Mercedes

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“Dan tentu saja, di sirkuit seperti Monza, hal itu sangat sulit. Saya tahu dengan adanya overtake mode, situasinya tampak cukup menjanjikan, tetapi begitu saya memimpin balapan, sangat sulit untuk mempertahankan posisi.

“Itu memang menjadi kendala saya sepanjang balapan. Bahkan saat ada VSC dan kami melakukan pit, di mana saya memiliki ban yang lebih baik dan berhasil menyalip beberapa mobil. Begitu lawan bisa mengimbangi dengan overtake mode mereka, performanya terlalu kuat bagi kami untuk bisa benar-benar bertahan, meskipun kami memakai ban yang lebih unggul. Jadi, butuh waktu cukup lama bagi saya untuk bisa melewati mobil-mobil McLaren.”

“Namun, bisa naik podium setelah akhir pekan yang sangat sulit di Zandvoort - di mana karakter mobil sebenarnya kurang sesuai dengan selera saya - merupakan pencapaian di mana kami berhasil melakukan perbaikan performa yang signifikan dari hari Jumat ke Sabtu.

“Mobil ini jelas sudah berada dalam rentang performa yang lebih baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu kami tingkatkan, termasuk hal yang sudah jelas terlihat: deployment di lintasan lurus.”

Verstappen completed the podium in third

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Meski sudah berusaha semaksimal mungkin, Verstappen mengaku merasa seperti "kura-kura" saat melaju di trek lurus saat berhadapan dengan mobil-mobil bermesin Mercedes yang jauh lebih cepat.

"Sejujurnya, tidak terlalu menyenangkan saat orang-orang melaju melewati Anda begitu saja seolah-olah Anda seekor kura-kura," jawab pembalap asal Belanda itu ketika ditanya seberapa besar ia menikmati duel-duelnya di Monza. "Tapi ya, saya coba menyalip balik dari sisi luar.

"Mobil ini punya performa pengereman yang bagus, jadi itu sangat membantu; saya merasa cukup percaya diri untuk menyerang di zona pengereman.

"Dan saat start, saya berhasil melakukannya dua kali di Tikungan 4. Maksud saya, itu memang menyenangkan, tapi di saat yang sama juga membuat frustrasi, Anda tahu? Tapi saya hanya berusaha memaksimalkan segala hal yang saya bisa."