Verstappen Merasa Seperti Kura-Kura di Lintasan Lurus Monza

Max Verstappen mengatakan Red Bull sama sekali tidak bisa menyaingi Mercedes di trek lurus.

Max Verstappen said he had no answer to Mercedes on the straights
Max Verstappen said he had no answer to Mercedes on the straights

Max Verstappen frustrasi karena Red Bull tidak mampu "mengimbangi" Mercedes dan ikut memperebutkan kemenangan di Grand Prix Formula 1 Italia .

Juara dunia empat kali, Verstappen, tampil mengesankan dengan memperbaiki posisinya dari urutan kelima di grid dan sempat bertarung sengit cukup lama melawan duo pembalap Mercedes di barisan depan selama paruh pertama balapan.

Setelah masuk pit di bawah Virtual Safety Car, Verstappen berhasil melewati pebalap Ferrari Lewis Hamilton dan McLaren dengan ban yang lebih segar saat ia kembali ke posisi ketiga, tetapi ia kekurangan performa untuk bergabung dengan sparring Mercedes.

“Saya mengalami masalah kemarin yang tentu saja masih ada hingga saat ini, tetapi saya pikir sudah cukup jelas selama balapan bahwa kami tidak bisa mengimbangi penggunaan mobil bertenaga Mercedes,” kata Verstappen usai balapan.

Verstappen joined the fight at the front with Mercedes
Verstappen joined the fight at the front with Mercedes

“Dan tentu saja, di sirkuit seperti Monza, hal itu sangat sulit. Saya tahu dengan adanya overtake mode, situasinya tampak cukup menjanjikan, tetapi begitu saya memimpin balapan, sangat sulit untuk mempertahankan posisi.

“Itu memang menjadi kendala saya sepanjang balapan. Bahkan saat ada VSC dan kami melakukan pit, di mana saya memiliki ban yang lebih baik dan berhasil menyalip beberapa mobil. Begitu lawan bisa mengimbangi dengan overtake mode mereka, performanya terlalu kuat bagi kami untuk bisa benar-benar bertahan, meskipun kami memakai ban yang lebih unggul. Jadi, butuh waktu cukup lama bagi saya untuk bisa melewati mobil-mobil McLaren.”

“Namun, bisa naik podium setelah akhir pekan yang sangat sulit di Zandvoort - di mana karakter mobil sebenarnya kurang sesuai dengan selera saya - merupakan pencapaian di mana kami berhasil melakukan perbaikan performa yang signifikan dari hari Jumat ke Sabtu.

“Mobil ini jelas sudah berada dalam rentang performa yang lebih baik, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu kami tingkatkan, termasuk hal yang sudah jelas terlihat: deployment di lintasan lurus.”

Verstappen completed the podium in third
Verstappen completed the podium in third

Meski sudah berusaha semaksimal mungkin, Verstappen mengaku merasa seperti "kura-kura" saat melaju di trek lurus saat berhadapan dengan mobil-mobil bermesin Mercedes yang jauh lebih cepat.

"Sejujurnya, tidak terlalu menyenangkan saat orang-orang melaju melewati Anda begitu saja seolah-olah Anda seekor kura-kura," jawab pembalap asal Belanda itu ketika ditanya seberapa besar ia menikmati duel-duelnya di Monza. "Tapi ya, saya coba menyalip balik dari sisi luar.

"Mobil ini punya performa pengereman yang bagus, jadi itu sangat membantu; saya merasa cukup percaya diri untuk menyerang di zona pengereman. 

"Dan saat start, saya berhasil melakukannya dua kali di Tikungan 4. Maksud saya, itu memang menyenangkan, tapi di saat yang sama juga membuat frustrasi, Anda tahu? Tapi saya hanya berusaha memaksimalkan segala hal yang saya bisa."

Tags:

F1
Mercedes
Red Bull
Max Verstappen
Verstappen Merasa Seperti Kura-Kura di Lintasan Lurus Monza
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

F1 News
Antonelli Gunakan Helm Bertemakan Valentino Rossi untuk Putaran Monza
Kimi Antonelli arrives at his home race as the F1 championship leader
F1 News
Banding Red Bull dan McLaren Diterima, Gasly Kehilangan Podium F1 Monako
Gasly narrowly avoided crashing out on lap one at Zandvoort
F1 News
Hadjar Absen Lagi di Monza, Red Bull-RB Pertahankan Line-Up Zandvoort
Hadjar picked up a wrist injury over F1's summer break
F1 News
Red Bull Rekrut Engineer Aston Martin untuk Gantikan Lambiase
Verstappen at Zandvoort
F1 News
Kenapa Antonelli Mengambil Penalti Grid untuk Balapan Kandangnya?
Antonelli will serve a grid penalty at his home F1 race
F1 News
Hadjar Memberikan Update Pemulihan Cederanya Jelang GP Italia
Hadjar hopes to be passed fit for the Italian Grand Prix

Latest News

F1 News
Hamilton Merasa Sudah Terlambat untuk Ferrari Memprioritaskannya
6m ago
Lewis Hamilton, Ferrari, 2026 Italian GP
F1 News
Leclerc Memerlukan Pemeriksaan Tambahan sebelum Putaran Madring
1h ago
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Italian GP
F1 News
Leclerc Salahkan Media atas Narasi Rivalitasnya dengan Hamilton
5h ago
Lewis Hamilton and Charles Leclerc clashed at Turn 1
F1 News
Verstappen Merasa Seperti Kura-Kura di Lintasan Lurus Monza
9h ago
Max Verstappen said he had no answer to Mercedes on the straights
F1 News
Reaksi Pertama Charles Leclerc setelah Kecelakaan Besar di Monza
9h ago
Leclerc suffered a race-ending crash on lap two in Monza

More News

F1 Results
Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Italia di Sirkuit Monza
23h ago
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, 2026 Italian GP
F1 News
Kecelakaan Parah Leclerc Sempat Hentikan F1 GP Italia
06/09/26
Charles Leclerc, Ferrari, 2026 Italian GP
F1 News
Vettel Mengaspal di Monza dengan Ferrari F1 Milik Michael Schumacher
06/09/26
Sebastian Vettel drove Michael Schumacher's 2002 title-winning Ferrari at Monza
F1 News
F1 GP Italia 2026: Starting Grid Grand Prix di Monza setelah Penalti
06/09/26
Pierre Gasly will lead the F1 field away on Sunday
F1 News
Hamilton Kembali Pertanyakan Eksekusi Ferrari di Kualifikasi GP Italia
06/09/26
Hamilton again questioned Ferrari's F1 execution