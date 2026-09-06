Kecelakaan Parah Leclerc Sempat Hentikan F1 GP Italia

Grand Prix Formula 1 Italia dihentikan setelah hanya dua lap karena insiden yang dialami Charles Leclerc.

Charles Leclerc had a huge crash at Ferrari's home race
Charles Leclerc had a huge crash at Ferrari's home race
© XPB Images

Grand Prix Formula 1 Italia 2026 dihentikan dengan bendera merah pada lap ketiga dari total 53 lap, menyusul kecelakaan hebat yang dialami pembalap Ferrari, Charles Leclerc, di tikungan terakhir. 

Balapan di Monza dimulai dengan penuh drama; Charles Leclerc dan rekan setimnya di Ferrari, Lewis Hamilton, melaju sangat rapat saat keluar dari chicane pertama, yang menyebabkan Hamilton sempat menyentuh area kerikil dan posisinya melorot ke urutan ke-10.

Leclerc tetap berada di jajaran perebut podium, sempat merebut posisi kedua dari pemegang *pole position* Pierre Gasly (Alpine) sebelum akhirnya disalip kembali oleh pembalap asal Prancis tersebut.

Pada lap kedua, Leclerc terlibat duel dengan pembalap McLaren, Oscar Piastri, saat memasuki tikungan terakhir.

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Leclerc berhasil menahan laju mobil McLaren, tapi kehilangan kendali bagian belakang Ferrari-nya saat melintasi tikungan. Mobilnya menyentuh area yang dicat hijau dan terpelanting keras hingga menghantam pembatas ban.

Safety car dikerahkan pada lap ketiga, sebelum akhirnya bendera merah dikibarkan di penghujung putaran tersebut, Leclerc keluar dari mobilnya dan tampak tidak mengalami cedera.

Pembalap asal Monako itu terakhir kali mengalami kecelakaan di Monza tepat enam tahun yang lalu - pada hari yang sama—saat Grand Prix Italia 2020 di tikungan yang sama.

Pada hari itu, Gasly - yang memulai balapan hari ini dari pole - memenangkan balapan F1 pertamanya sekaligus satu-satunya kemenangannya hingga saat ini, saat ia masih membalap untuk tim AlphaTauri.

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FIA memperkirakan Grand Prix Italia akan dimulai kembali pada pukul 15.39 waktu setempat.

Saat bendera merah dikibarkan, pembalap Mercedes, George Russell, telah mengambil alih posisi terdepan dari Gasly, sementara Max Verstappen naik ke posisi ketiga dengan mobil Red Bull-nya.

Situasi bendera merah ini sangat menguntungkan bagi Verstappen, yang memulai balapan dengan ban *soft* dan kini dapat mengganti jenis bannya secara bebas.

Franco Colapinto menempati posisi keempat dengan mobil Alpine lainnya, sementara Piastri berada di posisi kelima dan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, di posisi keenam.

Arvid Lindblad berada di posisi ketujuh bersama Racing Bull, di depan Hamilton serta duo Haas, Ollie Bearman dan Esteban Ocon.

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Pemimpin klasemen kejuaraan, Andrea Kimi Antonelli, bangkit dari posisi ke-19 di grid - akibat penalti penggantian mesin - menuju posisi ke-12 saat bendera merah dikibarkan, dengan mengendarai mobil Mercedes kedua.

Tags:

Charles Leclerc
Ferrari
Kecelakaan Parah Leclerc Sempat Hentikan F1 GP Italia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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