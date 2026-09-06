Hamilton Kembali Pertanyakan Eksekusi Ferrari di Kualifikasi GP Italia

Lewis Hamilton akan memulai Grand Prix Italia dari posisi keempat.

Hamilton again questioned Ferrari's F1 execution
Hamilton again questioned Ferrari's F1 execution
© XPB Images

Lewis Hamilton kembali mempertanyakan cara kerja Ferrari setelah kualifikasi yang "sangat berat" di Grand Prix Italia.

Hamilton, juara dunia tujuh kali, telah berulang kali menyoroti aspek eksekusi akhir pekan Grand Prix Ferrari sebagai hal utama yang perlu diperbaiki oleh tim tersebut.

Meski demikian, ia kembali dibuat frustrasi oleh berbagai kesalahan sepanjang sesi kualifikasi tiga tahap tersebut. Ia mencatatkan waktu tercepat kelima dan nyaris tersingkir secara memalukan di Q2, hanya unggul 0,001 detik dari batas eliminasi.

"Situasinya benar-benar sangat sulit," ujar Hamilton kepada Sky Sports. "Mobil terasa sangat bagus saat sesi latihan, dan saya tidak mengubah apa pun untuk kualifikasi, jadi saya merasa percaya diri saat memasuki Q1, dan performa di Q1 pun solid.

Hamilton was the faster Ferrari driver in final practice
Hamilton was the faster Ferrari driver in final practice

"Lalu kami duduk dan menunggu cukup lama di pit-lane untuk putaran pertama Q2, dan entah mengapa, kecepatan kami tidak memadai. 

"Saya tidak begitu yakin apa penyebabnya - apakah karena tekanan ban, suhu ban, atau faktor lainnya - jadi kami perlu meninjaunya.

"Kemudian, eksekusi di Q3 jelas cukup buruk. Saya akhirnya berada di posisi yang terisolasi tanpa ada pembalap lain di sekitar. Padahal, saat Anda membuntuti mobil lain, Anda tiba di tikungan dengan kecepatan lebih tinggi - lebih cepat beberapa kilometer per jam - sehingga titik pengereman pun harus disesuaikan.

"Semuanya bergantung pada kemampuan menemukan ritme, dan ritme saya benar-benar kacau pada putaran pertama Q3. Lalu pada putaran kedua Q3, hasilnya memang tidak buruk, tetapi seperti yang saya bilang, semua titik acuannya berbeda, dan pada akhirnya kami tidak berhasil memanfaatkannya secara maksimal."

Baik Hamilton maupun Charles Leclerc diuntungkan oleh penalti yang dijatuhkan setelah sesi berakhir kepada Oscar Piastri - yang dianggap telah menghalangi Liam Lawson di Q2 - sehingga Hamilton naik ke posisi keempat, tepat satu tingkat di belakang rekan setimnya.

Leclerc has found it tough going since topping FP1
Leclerc has found it tough going since topping FP1

Tidak hanya Hamilton yang nyaris tersingkir di Q2, Leclerc juga mengalami situasi serupa dan berhasil lolos dengan selisih waktu hanya 0,008 detik. Pembalap Audi, Gabriel Bortoleto, adalah sosok yang nyaris saja memupus harapan publik tuan rumah Italia.

"Kami benar-benar kesulitan, terutama saat memasuki Q2," ujar Leclerc. "Kedua mobil kami nyaris tersingkir, namun sejujurnya, ada banyak masalah di balik layar yang harus kami tangani.

"Saya cukup yakin jika kita bertanya di area *paddock*, semua orang menghadapi kendala tertentu karena ini adalah salah satu sirkuit yang paling sulit untuk mengoptimalkan Power Unit, tetapi itu bukanlah alasan."

Sembari memuji Pierre Gasly yang meraih pole pertamanya, ia menambahkan: "Pierre dan Alpine melakukan segalanya dengan sempurna, dan menurut saya mereka mengejutkan semua orang di paddock dengan performa yang sempurna itu. Omong-omong, saya sangat senang untuk Pierre, tetapi sekarang tugas kamilah untuk mencoba memperbaiki situasi akibat hal-hal yang sebenarnya kami sia-siakan sendiri hari ini.

"Menurut saya, meraih pole mungkin tidak realistis, tetapi finis satu posisi lebih baik sebenarnya bisa saja dicapai; kita harus menargetkan untuk memaksimalkan segalanya, dan hari ini kita tidak berhasil melakukannya."

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F1
2026
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Ferrari
Lewis Hamilton
Charles Leclerc
Hamilton Kembali Pertanyakan Eksekusi Ferrari di Kualifikasi GP Italia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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