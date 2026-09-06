F1 GP Italia 2026: Starting Grid Grand Prix di Monza setelah Penalti
Berikut ini starting grid lengkap untuk F1 GP Italia 2026 di Sirkuit Monza, putaran 13 dari 22.
Pierre Gasly akan memulai F1 GP Italia 2026 dari posisi terdepan di Monza bersama tim Alpine setelah tampil memukau di sesi kualifikasi.
Gasly akan ditemani di baris depan grid oleh George Russell dengan mobil Mercedes-nya.
Oscar Piastri mencatatkan waktu tercepat ketiga, namun posisinya diturunkan tiga tingkat karena menghalangi laju Liam Lawson pada sesi Q2.
Akibat penalti yang diterima Piastri, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton naik posisi untuk memulai balapan masing-masing dari urutan ketiga dan keempat.
Itu adalah performa kualifikasi yang mengecewakan bagi Ferrari, di mana kedua pembalapnya tidak benar-benar ada dalam pertarungan untuk pole di balapan kandangnya.
Max Verstappen akan memulai balapan dari posisi kelima dengan mobil Red Bull-nya, sementara Piastri menempati posisi tepat di belakang sang juara dunia empat kali tersebut. Franco Colapinto dan Lando Norris masing-masing menempati posisi ketujuh dan kedelapan.
Arvid Lindblad akan memulai balapan dari posisi kesembilan dengan mobil Racing Bulls miliknya, sedangkan mobil Audi yang dikemudikan Gabriel Bortoleto melengkapi daftar sepuluh pembalap terdepan.
Sesaat sebelum sesi kualifikasi, FIA mengonfirmasi bahwa Liam Lawson telah memasang sejumlah komponen mesin baru.
Itu berarti Lawson diperkirakan akan memulai balapan hari Minggu dari posisi paling belakang, bergabung dengan pemimpin klasemen Kimi Antonelli dan pembalap Williams, Alex Albon, dalam kelompok pembalap yang terkena penalti posisi start akibat penggantian komponen mesin.
Namun, pembalap Red Bull tersebut justru memilih untuk memulai balapan dari jalur pit-lane
Ketiga pembalap tersebut telah melampaui batas alokasi empat Power Unit yang diizinkan untuk digunakan sepanjang musim.
Russell akan berupaya memanfaatkan penalti Antonelli untuk memangkas selisih 59 poin yang saat ini tertinggal dari rekan setimnya di Mercedes sekaligus rival langsung dalam perebutan gelar juara.
Fernando Alonso juga akan memulai dari pit-lane setelah Aston Martin merampungkan pengerjaan pada mobil AMR26 miliknya semalam, menyusul terdeteksinya masalah pada mesin Honda mobil tersebut.
F1 GP Italia 2026 - Monza - Starting Grid Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|1
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|2
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|7
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|8
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|9
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|10
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|11
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|12
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|14
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|15
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|16
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|17
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|19
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|20
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|PL
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|PL
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team