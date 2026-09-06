F1 GP Italia 2026: Starting Grid Grand Prix di Monza setelah Penalti

Berikut ini starting grid lengkap untuk F1 GP Italia 2026 di Sirkuit Monza, putaran 13 dari 22.

Pierre Gasly will lead the F1 field away on Sunday
Pierre Gasly will lead the F1 field away on Sunday

Pierre Gasly akan memulai F1 GP Italia 2026 dari posisi terdepan di Monza bersama tim Alpine setelah tampil memukau di sesi kualifikasi.

Gasly akan ditemani di baris depan grid oleh George Russell dengan mobil Mercedes-nya.

Oscar Piastri mencatatkan waktu tercepat ketiga, namun posisinya diturunkan tiga tingkat karena menghalangi laju Liam Lawson pada sesi Q2.

The top three qualifiers from Italian Grand Prix qualifying
The top three qualifiers from Italian Grand Prix qualifying

Akibat penalti yang diterima Piastri, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton naik posisi untuk memulai balapan masing-masing dari urutan ketiga dan keempat. 

Itu adalah performa kualifikasi yang mengecewakan bagi Ferrari, di mana kedua pembalapnya tidak benar-benar ada dalam pertarungan untuk pole di balapan kandangnya.

Max Verstappen akan memulai balapan dari posisi kelima dengan mobil Red Bull-nya, sementara Piastri menempati posisi tepat di belakang sang juara dunia empat kali tersebut. Franco Colapinto dan Lando Norris masing-masing menempati posisi ketujuh dan kedelapan.

Arvid Lindblad akan memulai balapan dari posisi kesembilan dengan mobil Racing Bulls miliknya, sedangkan mobil Audi yang dikemudikan Gabriel Bortoleto melengkapi daftar sepuluh pembalap terdepan.

Sesaat sebelum sesi kualifikasi, FIA mengonfirmasi bahwa Liam Lawson telah memasang sejumlah komponen mesin baru.

Itu berarti Lawson diperkirakan akan memulai balapan hari Minggu dari posisi paling belakang, bergabung dengan pemimpin klasemen Kimi Antonelli dan pembalap Williams, Alex Albon, dalam kelompok pembalap yang terkena penalti posisi start akibat penggantian komponen mesin. 

Namun, pembalap Red Bull tersebut justru memilih untuk memulai balapan dari jalur pit-lane

Ketiga pembalap tersebut telah melampaui batas alokasi empat Power Unit yang diizinkan untuk digunakan sepanjang musim.

Russell akan berupaya memanfaatkan penalti Antonelli untuk memangkas selisih 59 poin yang saat ini tertinggal dari rekan setimnya di Mercedes sekaligus rival langsung dalam perebutan gelar juara.

Fernando Alonso juga akan memulai dari pit-lane setelah Aston Martin merampungkan pengerjaan pada mobil AMR26 miliknya semalam, menyusul terdeteksinya masalah pada mesin Honda mobil tersebut.

F1 GP Italia 2026 - Monza - Starting Grid Grand Prix

Pos PembalapNATTim
1Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
6Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team
7Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
8Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
10Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team
11Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team
12Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team
13Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team
14Esteban OconFRATGR Haas F1 Team
15Yuki TsunodaJAPVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
16Valtteri BottasFINCadillac F1 Team
17Sergio PerezMEXCadillac F1 Team
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
19Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
20Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team
PLLiam LawsonNZLOracle Red Bull Racing
PLFernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team

Tags:

F1
Pierre Gasly
Alpine
F1 GP Italia 2026: Starting Grid Grand Prix di Monza setelah Penalti
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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