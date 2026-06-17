Kenapa Alpine Belum Mendapatkan Trofi Podium dari GP Monako?

Rencana telah disusun agar Alpine menerima trofi peringkat ketiga dari Grand Prix Monaco dari rival Formula 1 mereka, Red Bull.

Pierre Gasly mendapatkan posisi ketiga di podium Monako setelah upaya banding Alpine yang berlangsung selama akhir pekan Grand Prix Barcelona-Catalunya diterima.

Dengan Gasly kembali ke podium setelah proses pembatalan dua penalti batas kecepatan pit-lane yang belum pernah terjadi sebelumnya, Isack Hadjar kehilangan podiumnya dan turun ke posisi keempat.

Gasly finished third on the road

Crash.net mnendapatkan informasi bahwa keluhan Alpine awalnya berasal dari keyakinan Gasly bahwa trofi tersebut disimpan di Stasiun Energi Red Bull di paddock Barcelona.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Red Bull bersikeras kepada Crash.net bahwa Hadjar telah meninggalkan trofi tersebut di Prancis dan bahwa tim tersebut tidak bersikap tidak kooperatif.

Selama acara pasca balapan di Barcelona, ​​reporter pitlane Sky Sports F1, Ted Kravitz, mengatakan: "Saya mengerti bahwa Flavio Briatore menyebutnya tidak sportif."



“Flavio Briatore tidak senang dengan hal itu dan mengatakan bahwa tindakan Red Bull yang menahan trofi dari Monaco secara tidak wajar, menurutnya, adalah tindakan yang tidak sportif.”

Pihak Alpine membantah bahwa Briatore menggunakan istilah "tidak sportif", seperti yang diklaim oleh Kravitz.

Alpine merasa frustrasi karena ingin mendapatkan trofi tersebut agar tim dapat merayakannya dengan layak setelah kembali ke pabrik Enstone pada hari Senin.

Managing Director Alpine, Steve Nielsen, telah menyebutkan selama akhir pekan Barcelona bahwa tim ingin memiliki momen tersendiri untuk merayakan finis P3 Gasly - karena kesempatan itu direbut darinya di Monaco.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sangat disayangkan satu hal yang tidak bisa kita batalkan adalah momen kegembiraan ketika Pierre naik podium bersama tim dan dia melihat semua pria dan wanita di bawah,” kata Nielsen.

“Kita tidak bisa mengembalikannya, yang sangat disayangkan, karena jujur ​​saja, jika saya bisa memilih, saya lebih suka itu daripada poin. Tapi kita akan menerima poin karena itu berguna, itu hasil terbaik yang bisa kita dapatkan dan sangat positif.”

Gasly was reinstated into P3 © XPB Images

Rencana kini telah disusun agar Alpine menerima trofi tersebut.

Red Bull dan McLaren telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengajukan banding atas hasil Grand Prix Monaco.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara itu, Mercedes telah meminta hak peninjauan kembali masalah ini setelah mengeksplorasi opsi hukumnya.

Pesaing juara F1, George Russell, paling terpukul oleh skandal penalti kecepatan karena ia sama sekali tidak mendapatkan poin.

Tanpa hukuman ganda tersebut, Mercedes yakin Russell setidaknya akan finis di urutan keempat di Monaco.