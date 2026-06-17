Yuki Tsunoda Kembali Mengendarai Mobil F1 Red Bull dalam Tes TPC

Yuki Tsunoda kembali ke kokpit mobil Formula 1 Red Bull pada hari Selasa di Sirkuit Barcelona-Catalunya.

Pembalap Jepang 26 tahun itu kehilangan kursinya di Red Bull pada akhir musim 2025 yang mengecewakan dan digantikan olehIsack Hadjar, yang dipromosikan dari Racing Bulls untuk menjadi rekan setim terbaru Max Verstappen.

Tsunoda, yang bertahan di Red Bull sebagai pembalap cadangan untuk tahun 2026, kembali berada di balik kemudi RB21 selama uji coba TPC (Testing of Previous Cars) pada hari Selasa.

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Tsunoda mencatatkan jarak yang setara dengan dua kali jarak balapan di sirkuit Barcelona sebelum mengakhiri sesi uji cobanya.

“Masih tersenyum setelah dua kali jarak balapan di tengah teriknya Barcelona,” tulis Tsunoda di X. “Senang sekali bisa kembali mengemudi, rasanya seperti tidak pernah pergi.”

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Red Bull menggunakan program TPC yang diizinkan untuk memberi Tsunoda waktu latihan di mobil F1 agar tetap tajam dan bugar. Ia dijadwalkan untuk mengikuti uji coba TPC lagi di Austria.

“Kami sangat senang memberi Yuki kesempatan untuk kembali ke mobil,” kata Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, kepada media termasuk Crash.net pada hari Minggu di Barcelona.

“Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk kami. Dia adalah bagian dari keluarga Red Bull, dan kami mengambil kesempatan pertama untuk menempatkannya kembali di dalam mobil dan dia akan melakukannya dalam beberapa hari.

“Yang terpenting, penting baginya untuk memiliki kesempatan untuk tetap bugar, tetap tajam di dalam mobil.

"Dia banyak berlatih di simulator, banyak berlatih untuk menjaga kebugaran fisiknya. Tidak ada yang seperti mengemudikan mobil dan itu yang terbaik baginya untuk tetap [tajam].”

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Red Bull termasuk di antara beberapa tim F1 yang beraksi dalam tes pasca-Barcelona-Catalunya.

Ferrari, Cadillac, dan Aston Martin menyelesaikan putaran selanjutnya dari pengujian ban Pirelli, dengan Charles Leclerc, Guanyu Zhou, dan Jak Crawford di belakang kemudi untuk tim masing-masing.

Hari kedua pengujian ban Pirelli berlangsung pada hari Rabu, dengan Zhou tetap bersama Cadillac dan Arthur Leclerc menggantikan saudaranya di Ferrari.

McLaren juga menurunkan juara Formula 2 bertahan Leonardo Fornaroli dan mantan pembalap Manor, Will Stevens, selama tes TPC di Monza pada hari Selasa.