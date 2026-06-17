Mercedes Akui Masih Punya Masalah Ketahanan Mobil di 2026

Toto Wolff menekankan Mercedes "tidak bisa bertarung untuk kejuaraan" dengan masalah ketahanan mobil F1 mereka saat ini usai Andrea Kimi Antonelli tersingkir di fase akhir Grand Prix Barcelona.

W17 milik Antonelli tiba-tiba mati dengan dugaan masalah Power Unit tak lama setelah menyalip rekan setimnya di Mercedes, George Russell, untuk posisi kedua pada balapan hari Minggu di Circuit de Barcelona-Catalunya.

Dengan ini, Antonelli dan Russell masing-masing sudah kehilangan poin besar karena masalah teknis, dengan Russell tersingkir saat memimpin Grand Prix Kanada bulan lalu.

Show X Embedded Content Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

Selain masalah yang dialami tim pabrikan, tim pelanggan McLaren, Alpine, dan Williams juga menghadapi masalah dengan Power Unit Mercedes sepanjang awal musim 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami tidak bisa bersaing memperebutkan kejuaraan jika setiap balapan kedua sebuah mobil kehilangan poin besar. Satu masalah terjadi, lalu masalah lainnya, dan untuk finis pertama, Anda harus finis terlebih dahulu. Itu tidak cukup baik," kata Wolff kepada Sky Sports F1.

Berbicara kepada media termasuk Crash.net pada Minggu malam di Barcelona, ​​Wolff menambahkan: "Anda lihat, DNF (tidak menyelesaikan balapan) merampas 25 poin dan persaingan menjadi sangat terbuka.

"Itulah mengapa kita tidak boleh gagal menyelesaikan balapan. Kita hanya perlu terus meningkatkan performa mobil dan unit daya, tidak membuat kesalahan, cerdas dalam strategi, dan tetap fokus sepenuhnya."

Wolff admits Mercedes' reliability is not good enough

Tersingkirnya Antonelli membuat keunggulan poin di klasemen kejuaraan atas Lewis Hamilton, yang meraih kemenangan dominan untuk Ferrari di Spanyol, turun menjadi 41 poin. Pembalap remaja Italia itu unggul 50 poin dari Russell yang berada di posisi ketiga.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mercedes belum dapat memastikan penyebab kegagalan Russell di Montreal karena baterainya masih dalam perjalanan kembali ke markasnya di Brackley melalui pengiriman laut. Tim juga belum dapat segera mengidentifikasi penyebab mundurnya Antonelli.

"Kami belum tahu apa penyebab kegagalannya," aku Wolff. "Sebagian besar kegagalan lainnya terkait dengan baterai. Tetapi kegagalannya berbeda. Tidak selalu sama.

"Jadi kita perlu memahami apa penyebabnya. Tetapi jelas gejalanya cukup mirip dengan mobilnya, seperti George di Montreal, di mana mobilnya tiba-tiba mati.

"Kami akan benar-benar menyelidiki lebih dalam untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi."