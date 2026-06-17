Bos Aston Martin Minta Maaf setelah Performa Mengecewakan di Barcelona

Aston Martin melanjutkan musim Formula 1 2026 yang sulit dengan penampilan mengecewakan lainnya di Grand Prix Barcelona.

Alonso in Barcelona
Alonso in Barcelona
© XPB Images
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Mike Krack menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada fans di Grand Prix Barcelona-Catalunya atas penampilan tim yang kurang memuaskan di putaran kandang pembalapnya, Fernando Alonso.

Aston Martin telah lama menerima bahwa paruh pertama musim 2026 akan menjadi tantangan berat, dengan tim menunda upgrade sampai Grand Prix Belgia pada pertengahan Juli.

Saat upgrade tersebut akhirnya tiba, diperkirakan akan mencakup sisi sasis dan Power Unit, dengan pemasok Honda mendapatkan token peningkatan mesin terbanyak dibandingkan pabrikan lain.

Mike Krack
Mike Krack

Meskipun berhasil mengatasi getaran hebat yang membuat pembalap Lance Stroll dan Fernando Alonso mengkhawatirkan kesehatan mereka, Aston Martin masih dihantui masalah reabilitas dan kurangnya kecepatan, dengan kedua mobil masih berada di baris belakang dan terpaut tiga detik lebih dari kecepatan untuk lolos Q1.

Situasi tidak membaik dalam balapan, dengan kedua pembalap mundur – Stroll pada lap kelima, dan Alonso pada lap ke-37 pada apa yang mungkin jadi Grand Prix terakhirnya di Barcelona, yang baru kembali ke kalender di 2028.

“Akhir pekan yang mengecewakan, minggu-minggu yang mengecewakan, minggu-minggu yang sulit,” kata Krack kepada media termasuk Crash.net.

Stroll outqualified Alonso for the first time in 42 races
Stroll outqualified Alonso for the first time in 42 races

“Saya rasa kami mengharapkan akhir pekan yang sulit, tetapi kemudian performa buruk dan kemudian tidak menyelesaikan balapan atau menderita dua DNF (Did Not Finish) tidak membuatnya mudah.

“Pertama-tama, saya merasa kasihan kepada semua penggemar berbaju hijau di tribun di paddock. Ada banyak sekali.”

“Saat kami masuk dan keluar [sirkuit], sangat menyenangkan melihat semua orang dengan kaos hijau, dan kami tidak bisa memberi mereka sesuatu untuk dirayakan, yang sangat disayangkan karena kami memulai dari pit lane dan kemudian kami tidak bisa menyelesaikan balapan dengan hasil yang layak.

“Jadi pertama-tama, saya benar-benar minta maaf kepada semua penggemar yang telah membeli tiket mahal untuk melihat, untuk melihat pahlawan mereka, dan kami tidak dapat memberi mereka kesempatan untuk beraksi.”

Aston Martin akan beraksi pada hari Selasa dan Rabu di Barcelona, ​​dengan pembalap cadangan Jak Crawford mengikuti uji coba ban Pirelli. Ferrari dan Cadillac juga turut serta.

Bos Aston Martin Minta Maaf setelah Performa Mengecewakan di Barcelona
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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