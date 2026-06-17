Verstappen Menilai Proyek F1 Red Bull "Masih dalam Pengerjaan"

Max Verstappen menjalani balapan yang cukup sepi di GP Barcelona, dan menyebut proyek F1 Red Bull "masih dalam pengerjaan" saat diminta menilai posisi timnya saat ini

Juara dunia empat kali itu mengakhiri balapan hari Minggu di posisi keempat, lebih dari 40 detik di belakang pemenang balapan Lewis Hamilton.

Verstappen menghabiskan sebagian besar balapan jauh dari sorotan kamera, 17 detik di belakang Lando Norris yang berada di posisi ketiga, dan 18 detik di depan Oscar Piastri.

Verstappen described his Red Bull as "sensitive"

Ketika ditanya apakah hasil tersebut adalah hasil terbaik yang bisa dicapai Red Bull, ia berkata: “Ya, kami sedikit kurang beruntung.

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“Strateginya bagus. Sebenarnya saya menggunakan ban yang tepat, karena bagi saya, ban Hard tidak terasa nyaman.”

Barcelona secara tradisional dipandang sebagai sirkuit yang menunjukkan peta kekuatan sebenarnya, dengan layout trek yang dianggap lebih konvensional dibandingkan beberapa trek sebelumnya.

hierarki sebenarnya, dengan tata letak sirkuit yang dianggap lebih konvensional daripada beberapa sirkuit sebelumnya.

Mengenai apakah sirkuit tersebut telah mengungkap kelemahan Red Bull, Verstappen mengatakan: “Saya yakin bahwa pada kecepatan tinggi, itu [terbukti] bahkan di kualifikasi.

"Hanya saja, sirkuit dengan energi tinggi, sirkuit dengan derajat tinggi, di situlah kami tampaknya masih kurang.”

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Ia menambahkan: “Saya pikir secara umum, kami hanya tim tercepat keempat. Itu tidak akan mengubah hasil di sirkuit mana pun kecuali kami meningkatkan performa. Karena kami tidak akan mengubahnya hanya dengan mengubah pengaturan.”

Verstappen qualified fifth and finished fourth for Red Bull

Ferrari membawa paket peningkatan yang signifikan ke Spanyol, dan Hamilton memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mengalahkan Mercedes yang dominan.

“Itulah musim ini,” kata Verstappen. “Siapa pun yang membawa upgrade akan membuat lompatan. Itu selalu bergantung pada siapa yang membawa peningkatan terbesar.”

Mengenai posisi Red Bull dalam peta kekuatan F1, pria asal Belanda itu memiliki pandangan yang jelas tentang keadaan saat ini.

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“Jelas bahwa menurut saya kami masih tertinggal dari Ferrari, Mercedes, dan McLaren, karena kami finis di belakang masing-masing dari mereka,” katanya.

“Jadi kami masih berada di posisi ke-4 sebagai sebuah tim. Mungkin sedikit lebih baik, tetapi masih belum di tempat yang kami inginkan. Tapi ini masih dalam proses pengembangan.”