Mercedes Pertimbangkan Team Order untuk Melawan Hamilton

Team Principal Mercedes, Toto Wolff, memperingatkan bahwa mereka perlu meninjau opsi Team Order setelah Lewis Hamilton memasuki persaingan perebutan gelar juara bersama Kimi Antonelli dan George Russell.

Sebelum Grand Prix Barcelona, Mercedes telah memenangkan setiap balapan musim ini, dengan Russell meraih kemenangan di Australia, sebelum Antonelli mendominasi dengan lima kemenangan beruntun dari China hingga Monaco.

Namun dengan gagal finis di Kanada dan Monako, saat Hamilton finis kedua di balapan tersebut, Russell turun ke posisi tiga klasemen.

Sementara itu, Hamilton mendekati Antonelli dengan selisih 41 poin usai kemenangannya di Grand Prix Barcelona.

Hamilton secured his first Ferrari win at the 31st attempt

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Di Kanada, aksi wheel-to-wheel antara kedua pembalap Mercedes membuat Wolff meminta kedua pembalapnya untuk mengkonfirmasi aturan main, dan disepakati bahwa tidak ada pembalap yang diharuskan memberi kelonggaran kepada pembalap lainnya.

Namun, sekarang, dengan ancaman yang mengintai dari mantan anak didiknya, Wolff terpaksa mengubah taktik.

Berbicara kepada media, termasuk Crash.net, ia mengatakan: “George memiliki awal balapan yang luar biasa di mana sepertinya semua orang diam di belakangnya.

“Tetapi kemudian kecepatannya menurun, dan di stint-stint lainnya menjelang akhir stint pertama dan dua stint lainnya, jelas, Kimi memiliki keunggulan.”

Antonelli jumps from his Mercedes in Barcelona © XPB Images

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dan kami tidak ikut campur dalam pertarungan mereka, karena begitu cara kami selalu balapan, tetapi ini adalah situasi yang perlu kita pertimbangkan untuk masa depan, dengan kedua pembalap, bagaimana menangani situasi di mana ada perbedaan kecepatan, jika kita bertarung untuk meraih kemenangan, atau risiko kehilangan kemenangan.

“Dan itu akan menjadi diskusi yang menarik, tetapi selalu sepenuhnya transparan demi kepentingan terbaik tim.”

Mercedes selalu berkeinginan untuk membiarkan para pembalapnya berlomba, sebuah strategi yang membawa risiko besar karena para pembalap saling merebut poin sementara tim yang fokus pada satu pembalap, strategi yang umum digunakan oleh Ferrari di berbagai era, khususnya selama tahun-tahun dominasi Michael Schumacher, dapat meraih keuntungan darinya.

Ditanya oleh Crash.net apakah ia terkejut dengan perlunya membuka kembali diskusi tentang susunan tim begitu cepat, Wolff menambahkan: “Saya selalu mengatakan bahwa [jika] ada pihak ketiga yang terlibat dalam masalah ini dan pembalap.

"Dan dalam hal itu, kami akan berdiskusi secara internal dengan kedua pembalap tentang bagaimana kami ingin menangani situasi di mana kami berisiko saling menghambat. Dan saya pikir itu tidak akan menjadi masalah. Mungkin kita hanya perlu melakukan kalibrasi ulang.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Wolff confirmed Mercedes will appeal what happened in Monaco

Keandalan telah menjadi faktor kunci dalam kebangkitan Hamilton, dengan Ferrari-nya secara konsisten menghasilkan hasil yang baik sementara Russell dan Antonelli kini terpaksa pensiun dari posisi yang kuat.

Mengomentari masalah yang terus berlanjut ini, Wolff menambahkan: “Saya merasa kecewa.

“Kami menghitung mobil yang gagal finis secara teratur, secara terus-menerus, kehilangan 25 poin dalam kejuaraan konstruktor di Montreal dan kehilangan 25 poin lagi, 18 poin hari ini, untuk finis pertama. Pertama-tama Anda harus finis dan keandalan, inilah yang perlu kita atasi.

“Dan itu nomor satu. Jadi tidak ada yang senang dengan itu. Dan kami akan melakukan segala upaya untuk memahaminya.”

Article continues below ADVERTISEMENT